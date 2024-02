Αν ακούς αυτό, θα έχω φύγει – Τραγούδια που λένε adios στον Άγιο Βαλεντίνο

Τραγούδια anti-Valentine, για να γιορτάσεις την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλιώς.

Τα έχουμε πει και ξαναπεί. Όταν έρχεται η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου, εκτός από τις χαρές του έρωτα και τα ανθοπωλεία ξαναθυμόμαστε ότι το να ερωτεύεσαι σημαίνει επίσης πόνο, χωρισμούς, stalking ένα βράδυ πού ‘βρεχε μονότονα, στενοχώρια και γραπτά μηνύματα που έμειναν στο “διαβάστηκε”.

Είμαστε εδώ για όλους εσάς που σήμερα θέλετε να ακούσετε κάτι ψυχοπονιάρικο, καλτ από τα 90ς ή και ολίγη πανκ. Όχι απαραίτητα για έναν χωρισμό ή μία προδοσία.

Μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια που θα μπορούσαν να υπάρχουν στη λίστα αυτή, διαλέξαμε τιμής ένεκεν δεκαέξι (σε τυχαία σειρά).

Τραγούδια για εκείνο το παλιό τσιτάτο: ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο (αλλά έχει νόημα)

15+1 τραγούδια για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (not)

Nazareth, “Love Hurts”

Απόδειξη της ανθεκτικότητας που έχουν αυτές οι λεξούλες: “η αγάπη πονάει” (επίσης “δαγκώνει” λένε οι Def Leppard) είναι ότι το άσμα αυτό το έχουν τραγουδήσει κάτι δεκάδες ερμηνευτές: Everly Brothers, Roy Orbison, Cher, Joan Jett, Heart ακόμη και ο Keith Richards με τη Norah Jones.

Όμως ίσως η πιο επιτυχημένη εκδοχή είναι εκείνη του 1975 από τους Nazareth. Ίσως γιατί το ακούς και πραγματικά πιστεύεις ότι ο τραγουδιστής Dan McCafferty έχει… τον πόνο του.

The Smiths, “Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me”

Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα ότι κάποιος με ερωτεύτηκε! Αλλά μπα. Οι Smiths ηχογράφησαν πολλά “απελπισμένα” τραγούδια (ο Morrissey μπορούσε πάντα να βρει λόγους να είναι λίγο δυστυχισμένος), αλλά το τελευταίο τους single, το 1987, το τερμάτισε. Παρά την εμπορική του αποτυχία, το “Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me” γνώρισε την αγάπη των κριτικών για την κιθάρα του Marr και τον λυρισμό του “Moz”. Έκτοτε έχει συμπεριληφθεί σε πολλές συλλογές άλμπουμ και θεωρείται ένα από τα καλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος.

Michael Jackson, “She’s Out of My Life”

Η πιο θλιμμένη μπαλάντα του Jackson (από το “Off the Wall” του 1979). Στο τέλος, η φωνή του σπάει, καθώς δεν μπορεί να βρει καμία παρηγοριά από το τραγούδι ή το τιρκουάζ πουλόβερ του. Ας αγνοήσουμε το γεγονός ότι μπορεί να τραγουδάει για ένα κατοικίδιο και όχι στην αγαπημένη του… Το τραγούδι “Έχει βγει από τη ζωή μου” ηχογραφήθηκε από αρκετούς καλλιτέχνες και έγινε χρυσό στις ΗΠΑ.

Προς το τέλος του κομματιού, ο Τζάκσον αρχίζει να κλαίει τραγουδώντας τη λέξη life-ζωή. Ο Κουίνσι Τζόουνς, παραγωγός του κομματιού, είχε πει σε συνέντευξή του: “Ενδιαφερόμουν για αυτό το κομμάτι για 3-4 χρόνια. Το κράτησα και την κατάλληλη στιγμή το έδωσα στον Μάικλ. Ήταν μια εμπειρία που δεν είχε ποτέ, δηλαδή να τραγουδήσει τέτοιου είδους “ώριμα” κομμάτια. Έκλαιγε στο τέλος της ηχογράφησης. Το ηχογραφήσαμε για-δεν ξέρω-8-11 φορές, και κάθε φορά έκλαιγε”. Τελικά το κράτησαν ακριβώς έτσι.

Fiona Apple και Elvis Costello, “I Want You”

Η πρωτότυπη εκδοχή αυτού του τραγουδιού (από το άλμπουμ “Blood and Chocolate” του Elvis Costello του 1986) είναι μια επική μαρτυρία για τη ζήλια προς τον νέο σύντροφο ενός πρώην εραστή. Η εμμονή με αυτό μπορεί να είναι μια μορφή παρηγοριάς ή ένα τηλέφωνο μακριά από τον ψυχολόγο σου. Ο Costello στην κιθάρα και η Apple στα φωνητικά να μεταβολίζει κάθε μόριο της “δηλητηριασμένης” ατμόσφαιρας του τραγουδιού που φωνάζει “Σε θέλω”…

Howlin’ Wolf, “I Asked for Water”

Αν αρχίσεις σοβαρά να βυθίζεσαι στον πόνο ενός χωρισμού, που αγγίζει πλέον την οργή κατά τυ οποιουδήποτε Βαλεντίνου, ορισμένα είδη μουσικής αποδίδουν πολύ καλύτερα από άλλα. Και όταν είσαι πραγματικά πεσμένος, θέλεις τα μπλουζ. Όπως αυτό το single του 1956 από τον Howlin’ Wolf. “Της ζήτησα νερό”… και “μου έφερε βενζίνη.”

Justin Timberlake, “Cry Me a River”

Πιο ποπ, πιο light. Αυτό το τραγούδι του 2002 ήταν η στιγμή που ο Timberlake αποκάλυψε κάτι λίγο από την προσωπική του ζωή. Αυτή η νευρική μπαλάντα είναι ένα “φιλί” για μια άπιστη πρώην ερωμένη. Πρόκειται για την Britney Spears; Φήμες λένε πως ναι. “Η ζημιά έχει γίνει, οπότε υποθέτω ότι πρέπει να φύγω”, τραγούδησε ο Timberlake. Ένα χτύπημα στον ώμο για όποιον προσπαθεί να “ισιώσει” αφού τον έχουν προδώσει.

Sinéad O’Connor, “Nothing Compares 2U”

Τα σκληρά μαθηματικά ενός χωρισμού: “Έχουν περάσει 7 ώρες και 15 ημέρες από τότε που μου πήρες την αγάπη σου” κλπ κλπ. Αυτό το τραγούδι, γραμμένο από τον Prince για ένα ξεχασμένο side project του 1985 (The Family), αναβίωσε το 1990 η O’Connor. Και την έκανε διάσημη. Ένα τραγούδι στην “όμορφη, αδιαπραγμάτευτη αγκαλιά της θλίψης” όπως περιγράφει το Rolling Stone. Εδώ ο έρωτας στα “καλύτερά” του…

Marvin Gaye, “When Did You Stop Loving Me, When Did I Stop Loving You”

Το μεγαλύτερο concept άλμπουμ που έχει γίνει ποτέ για ένα διαζύγιο είναι το “Here, My Dear” του Marvin Gaye το 1978. Σε έναν διακανονισμό με την πρώην σύζυγό του (Anna Gordy), συμφώνησε να της δώσει τα μισά από τα δικαιώματα ενός άλμπουμ. Στη συνέχεια προχώρησε στη δημιουργία ενός διπλού άλμπουμ για τη διάλυση της σχέσης τους. Αυτό το μελαγχολικό τραγούδι είναι το κεντρικό κομμάτι.

Bon Jovi, “You Give Love a Bad Name”

Πολύ πέσαμε κα αυτός ο “τριχωτός” ροκ ύμνος θα φέρει το χαμόγελο στα χείλη. Και μόνο το καλτ βίντεο είναι να σου φτιάχνει τη διάθεση. Ποιος τάχα μπορεί να πειστεί από τον ιδρωμένο χαμογελαστό Jon Bon Jovi ότι πονάει και “σφάζεται” αυτή τη στιγμή της έλλειψης του έρωτος; Κανείς. “Με πυροβόλησε στην καρδιά, και φταις, δίνεις στην αγάπη κακό όνομα” … Είναι μη σου βγει το όνομα, αλλά με κιθάρες, πάρτι πάνω στη σκηνή και ρυθμικά ντραμς. Πίσω από το κομμάτι χαμογελάει σαρκαστικά ο Desmond Child.

Carpenters, “Goodbye to Love”

Βαρετό και “τσίζι”, αλλά ό,τι πρέπει για να “αποχαιρετήσεις” με τους Carpenters κάτι κόκκινες καρδιές που πετάνε στον άνεμο και στάζουν μέλι. Η Karen ήταν μόλις 22 ετών όταν τραγούδησε αυτή την μπαλάντα, στην οποία φαινόταν να έχει παραιτηθεί από μια ζωή γεμάτη αληθινό έρωτα.

Η καλύτερη στιγμή: ο τρυφερός τρόπος που τραγουδάει το “I guess I’ve always known” (το ήξερα πάντα!). Το σόλο του Tony Peluso στην κιθάρα έκανε το τραγούδι μία από τις πρώτες “power” μπαλάντες. Το τραγούδι των Richard Carpenter/John Bettis έφτασε στο Νο 7 του Hot 100 στο Rolling Stone τον Αύγουστο του 1972. [Η Κάρεν έφυγε από τη ζωή στα 32, παλεύοντας με τη νευρική ανορεξία].

Bob Dylan, “Love Sick”

Η αγάπη δεν ήταν το μόνο πράγμα που ο Bob Dylan έμοιαζε να έχει βαρεθεί στο αριστούργημά του “Time Out of Mind” του 1997 – το άλμπουμ ακουγόταν σίγουρα σαν να ετοιμαζόταν να αποχωρήσει και από τη μουσική σκηνή. Το άλμπουμ ξεκινά με το “Love Sick” και ο Dylan τραγουδάει “I’m sick of love/ I’m love sick”. Το γεγονός ότι συνεχίζει ακόμα κάτι δεκάδες χρόνια μετά να τραγουδάει live μέχρι και Κοέν, υποδηλώνει ότι μάλλον δεν έχει αποβάλει αυτό το συγκεκριμένο “βάρος”.

Ella Fitzgerald, “I’m Thru With Love”

Η Ella τελείωσε με τον έρωτα μια και καλή! Μια από τις πιο όμορφες απορρίψεις του έρωτα, αυτή η σύνθεση του 1931 από τον Fud Livingston έχει καταλήξει στα χείλη πολλών ερμηνευτών από τον Nat King Cole και τον Chet Baker μέχρι τη Marilyn Monroe και την Kirsten Dunst (στο Spider-Man 3).

Παρά ταύτα, η εκδοχή που αποτυπώνει καλύτερα τη μελαγχολική αίσθηση του να προχωράς και να ορκίζεσαι να μην ξανασχοληθείς με τα ερωτικά τερτίπια προέρχεται από την Ella Fitzgerald, η οποία προφέρει κάθε συλλαβή με την πεποίθηση και τη σαφήνεια ενός επαναστάτη που διαβάζει το μανιφέστο του. Πιθανολογούμε ότι ερωτεύτηκε την επόμενη της ηχογράφησης …

Freddie Mercury, “Love Kills”

Ένας Φρέντι και μια αγάπη που σκοτώνει επιβάλλεται μέρα που είναι. Ο Mercury συνεργάστηκε με τον Giorgio Moroder για να συν-γράψει και να κάνει τη συμπαραγωγή αυτού του κομματιού για το soundtrack της αποκατεστημένης κόπιας του φιλμ Metropolis (1984).

Ένα αριστούργημα του κλασικού βωβού κινηματογράφου του 1927 από τον σπουδαίο σκηνοθέτη Fritz Lang. Ήταν η πρώτη κυκλοφορία του Mercury με το δικό του όνομα, αλλά ήταν μια εμπορική αποτυχία για τα δεδομένα των Queen, φτάνοντας μετά βίας στο Νο. 69 των charts τον Οκτώβριο του 1984.

Public Image Ltd., “This Is Not a Love Song”

Όταν ένας post-punk John Lydon επιμένει ότι “αυτό δεν είναι ερωτικό τραγούδι” – ξανά και ξανά και ξανά – ίσως και να τον πιστέψουμε. Ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols καυχιέται στους στίχους ότι είναι ευτυχισμένος όταν δεν έχει και όχι όταν έχει… Στο αποκορύφωμα του Θατσερισμού και των “Reaganomics” ποιος έχει χρόνο για την αγάπη ούτως ή άλλως;

Dionne Warwick, “I’ll Never Fall in Love Again”

Σε αυτό το ζωηρό τραγούδι που έγραψαν ο Burt Bacharach και ο Hal David για το μιούζικαλ “Promises, Promises” του 1969 στο Μπρόντγουεϊ, η Warwick δήλωσε ότι “βγήκε από αυτές τις αλυσίδες, αυτές τις αλυσίδες που σε δεσμεύουν” (τον έρωτα θα εννοεί ο ποιητής). Αλλά ο David πρόσθεσε μια ρήτρα διαφυγής – “έτσι για τουλάχιστον μέχρι αύριο…”. Η ηχογράφηση της Warwick έφτασε στο Νο 6 του Hot 100 τον Φεβρουάριο του 1970 και κέρδισε Grammy.

Amy Winehouse, “Love Is a Losing Game”

Και με την ταινία για τη ζωή της να βγαίνει στις αίθουσες (με την Μαρίσα Αμπέλα στον πρωταγωνιστικό ρόλο) ξαναθυμηθήκαμε το κοσμοϊστορικό άλμπουμ Back to Black της Amy Winehouse (2006). Το “Love Is a Losing Game” είναι μια “επιστολή” δίχως παραλήπτη, που μας προετοιμάζει ότι ο έρωτας είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κυρίως χάνεις. Ο George Michael ονόμασε το τραγούδι ως μία από τις οκτώ τοπ επιλογές του στην εκπομπή Desert Island Discs του Radio Four.

Ο Prince στις 21 Σεπτεμβρίου 2007, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Winehouse στο τελευταίο aftershow του μαραθωνίου των 21 συναυλιών του στο The O2 και ερμήνευσαν το τραγούδι μαζί, γράφοντας μουσική ιστορία.