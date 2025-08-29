1st Urban Forest Jazz Festival – Τρεις βραδιές τζαζ στο μαγευτικό δάσος του Διονύσου

Σύγχρονη τζαζ, αυτοσχεδιασμοί, καταξιωμένοι καλλιτέχνες και νέα μουσικά σχήματα συναντιούνται 12-14 Σεπτεμβρίου στο Αρχαίο Δάσος Διονύσου, σε ένα τριήμερο γεμάτο ήχους και δημιουργικότητα, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό.

Η τζαζ είναι ο ήχος της ελευθερίας, της δημιουργικής ανταλλαγής και της συνεχούς έκπληξης. Και ποιο καλύτερο σκηνικό θα μπορούσε να βρει για να ξεδιπλωθεί, από ένα δάσος γεμάτο μυστήριο, ιστορία και φυσική ενέργεια; Το Αρχαίο Δάσος Διονύσου, με τα αιωνόβια δέντρα και τα απομεινάρια του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, μετατρέπεται για τρεις βραδιές σε ανοιχτή σκηνή, εκεί όπου οι ήχοι της τζαζ θα σμίξουν με το θρόισμα των φύλλων και θα φωτιστούν από το ασημένιο φως του φεγγαριού.

Από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το 1st Urban Forest Jazz Festival ανοίγει τον δρόμο για μια μοναδική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του συνηθισμένου: συναυλίες που μπλέκουν τον αυτοσχεδιασμό με τη φύση, παραστάσεις χορού που δανείζονται την ενέργεια του χώρου και νέες μουσικές φωνές που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της ελληνικής τζαζ σκηνής. Δεν πρόκειται απλώς για ένα φεστιβάλ∙ είναι μια κατάδυση σε έναν «διονυσιακό» κόσμο όπου η μουσική και το περιβάλλον αλληλεπιδρούν.

Η ιδέα του Urban Forest Jazz Festival γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Jazz Solidarity Network με τον Δήμο Διονύσου. Όταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Διονύσου Γιώργος Κομνηνάκης και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του JSN, Κοσμάς Αναγνωστόπουλος αναζήτησαν κάτι διαφορετικό για τον τόπο, η απάντηση βρέθηκε στην καρδιά του δάσους. Ένα φεστιβάλ «αστικό αλλά και φυσικό», που αντλεί έμπνευση από τις αντιθέσεις και τις εκπλήξεις, ακριβώς όπως και η ίδια η τζαζ. Και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερο σημείο όπου υπάρχουν ακόμα τα ερείπια του παλιού σταθμού τρένου που εξυπηρετούσε τα ιστορικά Λατομεία Μαρμάρου Διονύσου, στα οποία οφείλουμε τον Παρθενώνα.

Τι θα ακούσουμε στο 1ο Urban Forest Jazz Festival

Το φεστιβάλ στηρίχθηκε σε τέσσερις κορυφαίες καλλιτεχνικές ομάδες της τζαζ, του αυτοσχεδιασμού και του σύγχρονου χορού, που παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές εκδοχές του εαυτού τους εναλλάσσοντας τα μέλη τους πάνω στην σκηνή. Τις ομάδες αυτές θα πλαισιώσουν – ανοίγοντας την 1η και την 3η βραδιά – δύο ομάδες νέων ταλέντων της ελληνικής τζαζ σκηνής, η Big Band «Jazz Sharp 9» του Μουσικού Σχολείου Αλίμου (υπό την διεύθυνση των Ν. Βαλταδώρου και Δ. Κυραναστάση) και το κουιντέτο «Flowtet» του κιθαρίστα Δημήτρη Κασσαβέτη, οι οποίες πλέον φιλοξενούνται σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους και τζαζ φεστιβάλ.

Κάθε επαγγελματική ομάδα θα παρουσιάσει παραστάσεις αποκλειστικά από δικό της πρωτότυπο υλικό, με μοναδικό κοινό σημείο αναφοράς τον «διονυσιακό παλμό» της περιοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, την 1η μέρα του φεστιβάλ (12/9) στη σκηνή θα βρεθούν κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως το Sakis Tsinoukas Quartet με τις σκοτεινές, cinematic, ethiopic jazz, μελωδίες του και οι ΜΟb Trio με τη δική τους avant-garde εκδοχή μιας θορυβώδους ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής jazz στα όρια του punk που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το κοινό εντός και εκτός Ελλάδας.

Τη 2η μέρα (13/9), η βοκαλίστρια Βασιλική Κωνσταντέλλου θα συνομιλήσει αυτοσχεδιαστικά με τον γνωστό σύγχρονο χορευτή από την σκηνή χιπ-χοπ του Παρισιού, Πέτρο Νικολίδη. Την ίδια μέρα η Κωνσταντέλλου θα παρουσιάσει ατμοσφαιρικούς αυτοσχεδιασμούς (στα όρια του διαλογισμού) με τον κορυφαίο κιθαρίστα Βύρωνα Ντόλα και τον μύστη του νέι Χάρη Λαμπράκη. Τη βραδιά θα κλείσει η ομάδα σύγχρονου χορού και ακροβατικών της Χριστίνας Σουγιουλτζή «κι όμΩς ΚΙΝΕΙΤΑΙ» που σε συνεργασία με τον κιθαρίστα των Mode Plagal, Κλέων Αντωνίου, θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη διασκευή της δημοφιλούς παράστασης «Μάστερ και Μαργαρίτα».

Το 1st Urban Forest Jazz Festival ολοκληρώνεται με το συγκινητικό πάντρεμα παραδοσιακών και σύγχρονων ήχων από τους Σιώτα – Αγγελόπουλο και συνεργάτες τους. Το δίδυμο θα δώσει τον τόνο μπλέκοντας σύγχρονους αυτοσχεδιασμούς με παραδοσιακά ηχοχρώματα, πρώτα μέσα από το ιδιαίτερο έργο «Streams» (στο οποίο συνδράμει επίσης ο Παρασκευάς Κίτσος και ο Κωστής Χριστοδούλου από «Το Πράγμα») και τέλος μέσα από το δικό τους περιζήτητο ντουέτο θα παρουσιάσουν το έργο «Folks Nowadays».

Τρεις μέρες, ένα αρχαίο δάσος, δεκάδες καλλιτέχνες: το Urban Forest Jazz Festival δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών – είναι μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

1st Urban Forest Jazz Festival – Το Πρόγραμμα αναλυτικά

Παρασκευή 12/9

20.00-20.30: Jazz Sharp 9

[Big Band Μουσικού Σχολείου Αλίμου, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Βαλταδώρου και του Δημήτρη Κυραναστάση]

21.00-21.45: Sakis Tsinoukas Quartet

[Σάκης Τσινούκας (ηλεκτρική κιθάρα), Μάριος Βαληνάκης (σαξόφωνο, live electronics), Αλέξανδρος Δελής (μπάσο, κιθάρα, ηχητικά εφέ), Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς)]

22.00-22.45: MOb Trio

[Μάριος Βαληνάκης (σαξόφωνο, live electronics), Αλέξανδρος Δελής (μπάσο, κιθάρα, ηχητικά εφέ), Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς)]

Σάββατο 13/9

20.00-20.30: Kinépha

[Βασιλική Κωνσταντέλλου (φωνητικά, electronics), Πέτρος Νικολίδης (σύγχρονος χορός)]

20.45-21.30: Konstantellou x Lambrakis x Ntolas Improvisation Trio

[Βασιλική Κωνσταντέλλου (φωνητικά, electronics), Χάρης Λαμπράκης (νέι), Βύρωνας Ντόλας (ηλεκτρική κιθάρα)]

22.00-22.45: Repertoire_Master & Margarita_v.2025

[ομάδα χορού «κι όμΩς ΚΙΝΕΙΤΑΙ»: Χριστίνα Σουγιουλτζή, Αντιγόνη Λινάρδου, Ιλεάνα Παππά, Αναστάσης Καραχανίδης, Πάνος Σολδάτος /// Κλέων Αντωνίου (ηλεκτρική κιθάρα, εφέ)]

Κυριακή 14/9

20.00-20.45: Flowtet

[Δημήτρης Κασσαβέτης (ηλεκτρική κιθάρα), Κωνσταντίνος Νικογιάννης (τρομπέτα), Παναγιώτης Ζαρρής (πιάνο), Αλέξανδρος Κασσαβέτης (ηλεκτρικό μπάσο), Henry Chuckuma Onuchucks (ντραμς)]

21.00-21.45: Streams Project

[Γιάννης (Γιαν Βαν) Αγγελόπουλος (τύμπανα, πλήκτρα), Φώτης Σιώτας (βιολί, ηχητικά εφέ), Παρασκευάς Κίτσος (ηλεκτρικό μπάσο), Κωστής Χριστοδούλου (πιάνο, πλήκτρα)]

22.00-22.45: Folks Nowadays Project

[Γιάννης (Γιαν Βαν) Αγγελόπουλος (τύμπανα, πλήκτρα), Φώτης Σιώτας (βιολί, ηχητικά εφέ)]