Σεπτέμβιος στο Θέατρο Λυκαβηττού με παραστάσεις και συναυλίες

Τα μουσικά και θεατρικά μας ραντεβού τον Σεπτέμβριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Από Jethro Tull και Νατάσσα Μποφίλιου μέχρι “Όρνιθες”, “Ηλέκτρα” και “Ανδρομάχη”.

Στην πιο ατμοσφαιρική κορυφή της Αθήνας, εκεί όπου η πόλη απλώνεται σαν σκηνικό κάτω από τον έναστρο ουρανό, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού επιστρέφει με το δεύτερο μέρος του φετινού του προγράμματος, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Από τα τέλη Αυγούστου έως και τις αρχές Οκτωβρίου, τα βράδια στον λόφο μεταμορφώνονται σε γιορτές τέχνης: σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι μουσικοί γεμίζουν τον αέρα με ήχους που ταξιδεύουν, ενώ η θεατρική ταυτότητα του Λυκαβηττού επιστρέφει στο προσκήνιο πιο έντονα από ποτέ.

Το πρόγραμμα φιλοξενεί μερικές από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις του καλοκαιριού – από τις διαχρονικές κωμωδίες και τραγωδίες της αρχαίας σκηνής, μέχρι σύγχρονα θεατρικά έργα που καθρεφτίζουν το σήμερα.

Όλα ξεκινούν θεατρικά, το Σάββατο 30 Αυγούστου με τον «Αίαντα» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει και τους εννέα ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, σε μια παράσταση όπου η τέχνη του θεάτρου συναντιέται με αυτή της ζωγραφικής.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, ο Αιμίλιος Χειλάκης είναι «Μόνος με τον Άμλετ», σε σκηνοθεσία του ίδιου και του Μανώλη Δούνια, όπου επί σκηνής ξεδιπλώνονται τα πάθη, οι εσωτερικές συγκρούσεις και η τραγική ειρωνεία, ενώ η αλήθεια είναι γνωστή στο κοινό, αλλά όχι στους ήρωες. Μετά από τη συναυλία του Σάκης Ρουβά στις 3/9, περνάμε στον «Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων» του Γ. Κακλέα (5/9) και τις «Αινιγματικές Παραλλαγές» με τον Π. Δαδακαρίδη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

ΗΛΕΚΤΡΑ Patroklos Skafidas

Η θεατρική καρδιά του Λυκαβηττού συνεχίζει να “χτυπά” με τους “Όρνιθες” του Μπινιάρη, την “Ηλέκτρα” του Δημήτρη Τάρλοου, την πολύπαθη “Ανδρομάχη” της Μαρίας Πρωτόπαππα και την “Άλλη Θήβα” του Β. Θεοδωρόπουλο με τον Δημήτρη Καπουράνη. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η Νατάσσα Μποφίλιου θα μας παρασύρει με τα τραγούδια της παράστασης “Κάτι καίγεται 2 – Ο Μεγάλος Κύκλος”.

Η Νατάσα Μποφίλιου PAPADAKIS PRESS

Και φυσικά, δεν είναι μόνο το θέατρο που θα γεμίσει ζωή τον Λυκαβηττό, αλλά και η μουσική. Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Χατζηγιάννης (12/9), ο Χρήστος Νικολόπουλος & Γιώργος Θεοφάνους (1/10) και ο Γιάννης Χαρούλης (4/10) αλλά και ξένα ονόματα όπως οι Jethro Tull με τον Ίαν Άντερσον (20/9) και οι Gipsy Kings με τον Νίκολας Ρέγιες (21/9) έρχονται να… καθυστερήσουν το φθινόπωρο!

O Ian Anderson των Jethro Tull στην Κύπρο το 2011 Petros Karadjias/AP Photo

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Δείτε το πρόγραμμα

Σάββατο 30 Αυγούστου «Αίας», σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου «Μόνος με τον Άμλετ», σκηνοθεσία Αιμίλιος Χειλάκης, Μανώλης Δούνιας

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου Σάκης Ρουβάς

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου «Αινιγματικές Παραλλαγές», σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου «Όρνιθες», σκηνοθεσία Άρης Μπινιάρης

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου «Ηλέκτρα», σκηνοθεσία Δημήτρης Τάρλοου

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου «Μια Άλλη Θήβα», σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μαζί του: ZAF

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου Jethro Tull: The Seven Decades

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου Νατάσσα Μποφίλιου: Κάτι καίγεται 2 – Ο Μεγάλος Κύκλος

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου «Ανδρομάχη», σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαππα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου NEPENTHE: 3 Years Anniversary

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου CANTADA: 1 Year Anniversary

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου Χρήστος Νικολόπουλος & Γιώργος Θεοφάνους: Εκεί που σμίγουν οι χορδές

Μαζί τους: Κώστας Μακεδόνας, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάννα Παπαϊωάννου

Μαζί τους: Κώστας Μακεδόνας, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάννα Παπαϊωάννου Σάββατο 4 Οκτωβρίου Γιάννης Χαρούλης: Έλα στον Χορό Tour 2025 – The last stop

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.