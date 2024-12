5 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις το INDIE MUSIC NIGHTS Vol.1

Σε μια χώρα που η alternative σκηνή δεν βρίσκεται συχνά μπροστά και από πολλούς ξεχνιέται, το INDIE MUSIC NIGHTS Vol.1 κάνει την ανατροπή στη Θεσσαλονίκη.

Στις 26 Δεκεμβρίου, στην Αποθήκη Γ, στη Θεσσαλονίκη θα ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία, μια νέα ιδέα, το INDIE MUSIC NIGHTS Vol.1 ! Σε μια χώρα που η alternative σκηνή δεν βρίσκεται συχνά μπροστά και από πολλούς ξεχνιέται, η FINE! Records στήνει το απόλυτο alternative εορταστικό show με τη Semeli Tagara, τους Super Stereo και τους KAPTEN για το line-up.

Σας δίνουμε λοιπόν 5 λόγους για να είσαι εκεί:

– Δε μας δίνεται συχνά η ευκαιρία να δούμε 3 φρέσκα μουσικά σχήματα, κάθε ένα από αυτά γέννημα-θρέμμα Θεσσαλονίκης (της πόλης που έχει γεννήσει πολλά συγκροτήματα που άλλαξαν σελίδα για τη ροκ μουσική στην Ελλάδα) στην ίδια σκηνή. Νέα ονόματα, που φέρνουν στη σκηνή την αισθητική του σήμερα και τον σύγχρονο ήχο της alternative rock μουσικής και μοιράζονται με εμάς νέες δισκογραφικές δουλειές για πρώτη φορά.

KAPTEN

– Όπως και η alternative σαν είδος μουσική, έτσι και τα συγκροτήματα αυτά μας καλούν να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με έναν πιο alternative τρόπο και όχι κλασικά, mainstream, mariahcareyακα και δεν συμμαζεύεται! Καλό κι αυτό δεν λέμε, αλλά φέτος έχουμε καλύτερη πρόταση από τη Fine!

Super Stereo

– Ο τρίτος λόγος είναι στην πραγματικότητα τρεις λόγοι σε έναν: Semeli Tagara, Super Stereo, KAPTEN. Η Semeli, μόλις κυκλοφόρησε το νέο της single 1,2,3 και ανοίγει τη βραδιά με την οπτικοακουστική performance που έχει ετοιμάσει, οι Super Stereo, με το ολοκαίνουργιο album τους Σαν τα Γατιά, παίρνουν τη σκυτάλη δυναμικά και επικοινωνούν με το κοινό όπως μόνο αυτοί ξέρουν και τη βραδιά κλείνει η οκταμελής μπάντα KAPTEN με το afrobeat, hip-hop, rock και soul μουσικό κράμα τους και τους upbeat ρυθμούς που μας ξεσηκώνουν και στο τελευταίο τους single Dancing Tooth.

Semeli Tagara

– Δε φανταζόμαστε να πιστεύετε ότι θα είναι απλά τρια live και σπίτια μας μετά! DJ set για warm up, DJ set & after party μετά, blend in των καλλιτεχνών με το κοινό, νέο merchandise της Fine! Records και …φήμες για guest artists και “διαγωνισμό” με ξεχωριστό μουσικό έπαθλο! Δηλαδή, όντως τώρα, πρέπει να σας πούμε κι άλλα για να έρθετε;

-Άντε να σας πούμε άλλον ένα λόγο. Η Αποθήκη Γ στην Προβλήτα Α της Θεσσαλονίκης, αυτό το industrial venue που επιλέχθηκε για να κάνει το κάθε ένα άτομο που θα ζήσει αυτή την Indie Music Night να νιώθει λες και βρίσκεται σε κάποιο warehouse στην Αγγλία, σε ένα πραγματικά ωραίο και σύγχρονο alternative live.