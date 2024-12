Όλα όσα θα ακούσουμε στον Σταυρό του Νότου αυτές τις γιορτές

Όλα όσα θα ακούσουμε στον Σταυρό του Νότου μέχρι το τέλος του χρόνου. Από κλασικό swing και παραδοσιακά γλέντια, μέχρι τις ανεβαστικές pop rock μελωδίες και τις λαϊκές νότες που αγγίζουν την καρδιά.

Ο Σταυρός του Νότου βάζει τα γιορτινά του και μας καλεί σε μαγικές μουσικές βραδιές, γεμάτες χαρά και γιορτινή ατμόσφαιρα. Καθώς οι μέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν, το αγαπημένο μας μουσικό στέκι στον Νέο Κόσμο ετοιμάζει βραδιές γεμάτες ρυθμούς, μελωδίες και αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν όλο τον χειμώνα.

Από το κλασικό swing και τα παραδοσιακά γλέντια, μέχρι τις ανεβαστικές pop rock μελωδίες και τις λαϊκές νότες που αγγίζουν την καρδιά, το εορταστικό πρόγραμμα του Σταυρού του Νότου έχει δημιουργηθεί για να καλύψει κάθε μουσικό γούστο. Κάθε σκηνή φιλοξενεί ξεχωριστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

Παραμονή Χριστουγέννων – 24 Δεκεμβρίου

The Speakeasies Swing Band Christmas Party (Κεντρική Σκηνή): Swing ρυθμοί και χριστουγεννιάτικη μαγεία σε ένα εκρηκτικό πάρτι.

Με Swing ρυθμούς, Jazz ατμόσφαιρα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες, οι The Speakeasies Swing Band έρχονται στις 24 Δεκεμβρίου στο Σταυρό του Νότου και φέρνουν μαζί τους τέσσερις δίσκους τους, μεταξύ αυτών και το χριστουγεννιάτικό τους για να κάνουν το καλύτερο Christmas Party της πόλης.

Η μπάντα έχει μοιραστεί τη σκηνή με κορυφαίους διεθνείς μουσικούς, έχει παίξει για αστέρια του Hollywood, παίζει στο θέατρο, και ενίοτε μετατρέπεται σε big band, σε συνεργασία με brass section των εκλεκτότερων πνευστών της χώρας. Special guest για την έναρξη της ξεσηκωτικής αυτής βραδιάς η DJ Angie Parali!

Babis Batmanidis Co(m)pany – Ρεβεγιόκ (Club): Χιούμορ, μουσική και σαρκαστική διάθεση που θα απογειώσουν τη βραδιά.

Γιαγκίνηδες – Χριστουγεννιάτικο Γλέντι (Plus): Παραδοσιακοί ήχοι με μοντέρνα προσέγγιση, ιδανικοί για γιορτινό ξεφάντωμα.

Ύστερα από το πανηγυρικό sold out του Νοεμβρίου, οι Γιαγκίνηδες είναι έτοιμοι για ένα ακόμα εορταστικό αθηναϊκό live μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ρεβεγιόν με τους Γιαγκίνηδες και γλέντι με τα αγαπημένα μας ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια μέχρι το πρωί!

Από το «Μπαξέ Τσιφλίκι» έως το «Φούμα φούμα» και από το «Χατζηκυριάκειο» έως την «Καταφερτζού», οι Γιαγκίνηδες, δηλαδή ο Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Σικλαφίδης, μας υπόσχονται να απολαύσουμε τα πιο κεφάτα Χριστούγεννα. Παράλληλα θα μας παρουσιάσουν και το ολοκαίνουργιο «Μείνε ως το πρωί» που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία του, έχει προλάβει ήδη να αγαπηθεί από το κοινό.

Μαζί τους βρίσκεται μία εξαιρετική τριάδα νέων μουσικών αποτελούμενη από τους Έρση Μεϊτανίδου στο φλάουτο και στα φωνητικά, Ελένη Φουρλάνου στο βιολί και στο κανονάκι και Μάνο Βλάχο στο κοντραμπάσο! Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Μάλλιουρας.

Χριστούγεννα – 25 Δεκεμβρίου

Ιουλία Καραπατάκη (Κεντρική Σκηνή): Μια βραδιά με αυθεντική λαϊκή φωνή και αγαπημένες μελωδίες

Ιουλία Καραπατάκη - Σταυρός του Νότου Valiana Variantza

Η χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια Ιουλία, μαζί με την μπάντα της , θα μας παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και τα έχουμε συνδέσει με ξεχωριστές αναμνήσεις.

Onirama (Plus): Το κορυφαίο pop συγκρότημα με ενέργεια και διαχρονικά hits.

Οι ONIRAMA, το πιο δυναμικό συγκρότημα, μετά τις πρόσφατες εκρηκτικές εμφανίσεις τους στο Σταυρό του Νότου Plus το Νοέμβριο, που έγιναν talk of the town, επιστρέφουν για να βάλουν «φωτιά» στη σκηνή την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 5 Ιανουαρίου!

Με την ανεξάντλητη και εντυπωσιακή τους ενέργεια, οι ONIRAMA μας παρασύρουν σε ένα μοναδικό εορταστικό πάρτυ. Μαζί τους και πάλι, η rock ‘n roll queen Πηνελόπη Αναστασοπούλου, σε μια ανατρεπτική σύμπραξη on stage! Την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στο Σταυρό του Νότου Plus!

Γιώργος Παπαγεωργίου & Polkar (Club): Εναλλακτική pop rock διάθεση για ένα γεμάτο εκπλήξεις live.

Την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου οι Polkar μας προσκαλούν στον Σταυρό του Νότου της Αθήνας και μία εβδομάδα

αργότερα, την Τετάρτη 1 η Ιανουαρίου, το κάλεσμά τους μεταφέρεται στην Θεσσαλονίκη και στο Block

33 για να γιορτάσουμε το νέο έτος.

Ο ηθοποιός που έγινε performer, που έφτιαξε μια υπερμπάντα, που αγοράζει σουτιέν πριν από κάθε συναυλία, πηγαινοέρχεται ως πανηγυρτζής αστροναύτης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια καθώς και επιτυχίες και αποτυχίες της δεκάχρονης πορείας των Polkar.

Θα παρουσιάσει και το νέο του ήχο. Θα τραγουδήσει λαϊκά μαζί με το μπασίστα. Θα χορέψει με τον μοναδικό του αυτοδίδακτο τρόπο που άφησε άφωνους τους πιο ακριβοπληρωμένος χορογράφους της χώρας.

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Σταυρού του Νότου.