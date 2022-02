8 τραγούδια που γίνανε Tik Tok virals και μας χάρισαν απίθανα βίντεο

Οι περισσότεροι, ιδιαίτερα οι λίγο μεγαλύτεροι μονολότι είχαν λογαριασμού σε twitter και facebook, δεν είχαμε ιδέα τι είναι. Δε φανταζόμαστε πως μία εφαρμογή των social media που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε βίντεο θα μας έκανε να γελάσουμε, να χορέψουμε, να παραμείνουμε δημιουργικοί εν μέσω καθολικού lockdown.

Ο λόγος για το Tik Tok που μπήκε στη ζωή των περισσότερων από εμάς ξαφνικά, την περίοδο της πρώτης καραντίνας (Μάρτιος 2020) και μας παρακίνησε να συμμετέχουμε σε σκετσάκια από ταινίες, σειρές, αλλά και να κάνουμε τα “δικά” μας βίντεο κλιπ τραγουδιών! Μέσα από τη δημοφιλή αυτή εφαρμογή αναδείχθηκαν πολλά νέα, αλλά και παλαιότερα τραγούδια και μέσα από το virality που πήραν έγιναν hits.

Break My Heart

Μια τέτοια αρχή σίγουρα μπορούμε να πούμε πως έκανε η Dua Lipa με το “Break My Heart” και συγκεκριμένα τον στίχο που ταίριαξε “γάντι” με την πανδημία:

I would've stayed at home

'Cause I was doin' better alone!

Ούτε να το είχε κάνει παραγγελία η νέα pop queen το συγκεκριμένα στίχο. Και 853,4 Κ videos το αποδεικνύουν. Κάπως έτσι έγινε η αρχή, ώστε ολόκληρο το άλμπουμ της Future Nostalgia να τα «σπάσει» στο tik-tok.

Physical

Κάπως έτσι και το single της Physical, είναι που είναι χορευτικό, δεν μπορούσε να μην γίνει το τέλειο soundtrack για tik-tok videos. Πρωταγωνίστησε μάλιστα στα βίντεο για workout και γυμναστική Άλλωστε το είχε πει και η Dua Lipa! Ήθελε αυτό το άλμπουμ να μας κάνει να χορέψουμε. Και με τον τρόπο της, το κατάφερε!

Take You Dancing

Και φτάνουμε στο καλοκαιράκι.. Όπου αρχίζουμε και βγαίνουμε αλλά παρόλα αυτά το tik-tok έχει γίνει μια συνήθεια που έγινε λατρεία. Εκεί κάπου ο Jason Derulo επιστρέφει και φέρνει τα πάνω-κάτω. Αφού μας προσκαλέι/προκαλέι να χορέψουμε non-stop με το “Take You Dancing”. Προσπαθήσαμε όλοι να κάνουμε τις φιγούρες του. Κανείς μας δεν τα κατάφερε στο 100%, αλλά η προσπάθεια μετράει.

WAP

Τα λόγια είναι περιττά για το WAP #challenge, καθώς το βλέπαμε παντού. Cardi B & Megan Thee Stallion ένωσαν τις δυνάμεις τους και το sexiness τους και γίνανε viral.

Άλλο το πετύχαμε άλλοι όχι. Αλλά δεν πειράζει η προσπάθεια μετράει.

The business

Όλοι το έχουμε ακούσει και όλοι το έχουμε χορέψει στο αμάξι μας. Ο Tiesto, πάντα με το χάρισμα να μας ξεσηκώνει, ξεσήκωσε και τους χρήστες της εφαρμογής, δίνοντας πάσα μέσα από το ανατρεπτικό video clip του. Τέτοια βίντεο δεν είχαμε ξαναδεί. Χορευτικά, πρωτότυπα και αστεία.

Abcdefu

Φτάνουμε στο 2021-2022 και το tik-tok έχει γίνει πλέον statement και έχει κυριαρχήσει στον digital κόσμο. Το single “Abcdefu” κυριάρχησε και αυτό, όχι μόνο στα charts αλλά και στα tik-tok video αφού έγινε ένα από τα most popular tik tok songs και τα βίντεο πέσανε βροχή. Η Gayle το απογείωσε με το βίντεο που ανέβασε και το κοινό ανταποκρίθηκε στο 100%.

Frozen

Η Madonna δεν μπορούσε να λείπει από αυτό το κύμα, σαν γνήσια, διαχρονική pop queen, κάνοντας viral ένα τραγούδι που όλοι λατρεύουμε ανεξαρτήτως γενιάς. Το Frozen σε ένα ιδιαίτερο και σύγχρονο remix με τον Sickick έγινε soundtrack σε πολλά βίντεο της εφαρμογής υπενθυμίζοντας μας πως μερικά τραγούδια θα είναι πάντα hits.

The Motto

Μια brand new συνεργασία που το περιμέναμε πως θα φέρει τα πάνω κάτω. Τα παραέφερε λοιπόν καθώς το νέο single των Ava Max Ft Tiesto «The Motto » έγινε hit και το τραγουδάμε on repeat. Έτσι και στην εφαρμογή της νέας γενιάς τα βίντεο με λίγα λεπτά από το «The Motto» ήταν on repeat. Τόσο πρόσφατο release και ταυτόχρονα τόσο αγαπητό.

