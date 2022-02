Η αξία τους μένει ανεξίτηλη στον χρόνο και το παράδοξο είναι πως τα ζηλεύουμε και τα αγοράζουμε, ακόμη κι αν δεν έχουμε πικάπ. Ο λόγος για τα βινύλια. Τα αγαπημένα, κλασικά αλλά και καινούργια βινύλια που βρίσκονται σε περίοπτη θέση σε κάθε δισκοθήκη συλλεκτών ή μη. Κακά τα ψέματα τίποτα δεν μπορεί με μία ωραία έκδοση βινυλίου.

Εμείς συγκρεντρώσαμε τα 8 βινύλια που δεν πρέπει να λείπουν από τη δισκοθήκη σας!

Iron Maiden – Senjutsu

Δυναμικό comeback για τους Iron Maiden! Οι “Eddie and the boys”, επέστρεψαν μετά από 6 ολόκληρα χρόνια με την νέα τους πολυαναμενόμενη δουλειά, ονόματι “Senjutsu” (ιαπωνική λέξη που μεταφράζεται ως στρατηγική/τακτική) και κατατρόπωσαν τους αμφισβητίες τους μια για πάντα! Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2021 κατέκτησε την πρώτη θέση τις καρδιές μας!

Pink Floyd – The darkside of the moon

Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα η χρονομηχανή μας φτάνει στο 1973, όπου το συγκρότημα των θρυλικών Pink Floyd κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους «The darkside of the moon». Οι στίχοι των τραγουδιών αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τα προβλήματα, τις συνήθειες, θέματα όπως ο χρόνος, η απληστία, οι συγκρούσεις, τα ταξίδια, οι ψυχικές διαταραχές κι ο θάνατος. Μαζί με το The Wall θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα δείγματα δουλειάς τους.

Πολλοί κριτικοί έχουν χρησιμοποιήσει το δίσκο ως κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ της κλασικής ροκ και ηλεκτρονικής μουσικής. Και τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος (Ντέιβιντ Γκίλμορ, Νικ Μέισον, Ρότζερ Γουότερς και Ρίτσαρντ Ράιτ) πήραν μέρος στη δημιουργία και την παραγωγή του δίσκου. Μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε για ένα ιστορικό άλμπουμ, το τέλειο δώρο σε βινύλιο για λάτρεις της καλής ροκ μουσικής.

Fleetwood mac – Rumors

Το άλμπουμ "Rumours" που κυκλοφόρησε το μακρινό 1977, βρίσκεται στην όγδοη θέση της λίστας με τους δίσκους με τις περισσότερες πωλήσεις ξεπερνώντας τα σαράντα εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Όποιος/α το έχει στη δισκοθήκη του είτε σε βινύλιο είτε σε CD, φαίνεται πως ξέρει από καλή… μουσική!

Led Zeppelin – ΙΙΙ



Το Led Zeppelin IIΙ είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του χαρντ ροκ συγκροτήματος Led Zeppelin, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1970 μέσω της "Atlantic Records". Όπως καταλαβαίνετε ή μπορεί να γνωρίζετε υπάρχει και Ι και ΙΙ. Και σίγουρα όσοι έχετε καταφέρει να συλλέξετε και τα 3 βινύλια, έχετε ένα πολύ δυνατό, μουσικό, χαρτί στο χέρι σας.

Neil Young – Harvest

Tο άλμπουμ “Harvest” του Neil Young κυκλοφόρησε πριν από 50 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 1972, με guest stars τα μέλη των CSNY David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, καθώς και τη Linda Ronstadt και τον James Taylor. Oι Crosby, Stills, Nash & Young είχαν διαλυθεί από το 1970 και ο Crosby γλιστρούσε στην ηρωίνη· το ίδιο και ο James Taylor και ο Danny Whitten από τους Crazy Horse που πέθανε τελικά τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς στο Λος Άντζελες.

Joy Division – Unknow Pressure

Οι Joy Division το θρυλικό αγγλικό ροκ συγκρότημα από το Μάντσεστερ της Αγγλίας (με τους Ίαν Κέρτις /φωνητικά και περιστασιακά κιθάρα, Μπέρνταρντ Σάμνερ/κιθάρα και πλήκτρα, Πήτερ Χουκ/μπάσο, κιθάρα και φωνητικά και Στίβεν Μόρρις/ντραμς και κρουστά) το διακρίνει ένα ιδιαίτερο μουσικό μελαγχολικό ύφος. Παρ' όλη τη μικρή χρονικά παρουσία τους - αφού διαλύθηκαν μετά το θάνατο του Ίαν Κέρτις- κατάφεραν να αναγνωριστούν ως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα στον μουσικό χώρο.

Το Unknown Pleasures απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και ανακηρύχτηκε ως το "καλύτερο ντεμπούτο άλμπουμ του 1979". Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, μέχρι το 1982 είχε πουλησει 100.000 αντίτυπα και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Coldplay – Music Of The Spheres

Πρόκειται για το ένατο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος. Στο νέο άλμπουμ περιέχονται 12 κομμάτια συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του “Higher Power”, του 10λεπτου single, “Coloratura”, αλλά και της συνεργασίας των Coldplay με τους BTS με τίτλο “My Universe”. Το πως δημιουργήθηκε, το έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Chris Martin και ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Johny Buckland και ήταν πολύ unexpected θα έλεγε κανείς.

Και παρόλο που η εποχή προχωρά και το digital έχει έρθει στις ζωές μας, ένα βινύλιο έχει πάντα αξία. Πόσο μάλλον 3 βινύλια του νέου άλμπουμ των Coldplay που μπορείτε να κερδίσετε πανεύκολα παρακάτω!

