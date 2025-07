Alice Cooper – Ο βόας που απέδρασε και όσα δεν ήξερες για το “είδωλο” της ροκ

Δέκα παράξενα πράγματα που δεν ήξερες για τον θεό της ροκ Alice Cooper που έρχεται στην Μαλακάσα την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025.

Θα μείνει στην ιστορία ως ο “νονός του shock rock”. Τον έχουν επίσης αποκαλέσει απειλή για την κοινωνία. Η σύζυγός του τον φωνάζει Vinnie – αλλά εδώ και δεκαετίες τον ξέρουμε ως Alice Cooper.

Ο απόλυτος θεός της ροκ έρχεται την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025 στο Terra Vibe και γιορτάζει τα 30 χρόνια του Rockwave με ένα σόου που υπόσχεται να συνδυάσει τη θεατρικότητα του τρόμου με τη δύναμη της ροκ. Με καριέρα που εκτείνεται πάνω από πέντε δεκαετίες, έχει καταφέρει να γίνει σύμβολο του shock rock, συνδυάζοντας τη μουσική με την πρόκληση και τη σκηνική υπερβολή.

Πίσω όμως από το μακιγιάζ και τις αιματοβαμμένες παραστάσεις, κρύβεται ο Vincent Damon Furnier – ένας συγκροτημένος, ευγενής άνθρωπος, παθιασμένος με το γκολφ, τη ζωγραφική και τη ζωή. Μια καλλιτεχνική αντίφαση που συνεχίσει να μας συναρπάζει.

“Η hard rock ποτέ δεν πεθαίνει και σε 50 χρόνια θα με ρωτάτε το ίδιο πράγμα” μας είχε πει το 2022 στη συνέντευξη Τύπου για την εμφάνισή του μαζί με τους Scorpions στο ΟΑΚΑ και… τέτοια θέλουμε να ακούμε!

Alice Cooper – Μαγνήτης του παράδοξου

Ο Alice Cooper είναι 77 ετών και έχει ζήσει 100 ζωές σε μία. Ένας καλλιτέχνης που μεταμόρφωσε τη ροκ σε σκοτεινό θέατρο, που συνδύασε μακιγιάζ, φίδια, ηλεκτρικές κιθάρες και τρόμο σε ένα εκρηκτικό σκηνικό μουσικής τελετουργίας. Ένας μάγος της σκηνής, που για πάνω από μισό αιώνα μετατρέπει τις εμφανίσεις του σε εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό.

Σε όλη του τη διαδρομή υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας ροκ σταρ – ήταν ένας μαγνήτης για μυαλά που σκέφτονταν έξω από τα όρια. Όσοι τον γνώρισαν, δεν έβλεπαν απλώς έναν performer, αλλά μια cult φιγούρα που ενέπνεε δημιουργία, παραδοξότητα και σεβασμό. Δεν χρειάστηκε ποτέ να ζητήσει την αναγνώριση – εκείνη ερχόταν σε αυτόν. Μεταξύ άλλων – υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο σε ένα από τα πρώτα 3D ολογράμματα στην ιστορία της τέχνης, όταν το 1973 ο Salvador Dalí εμπνεύστηκε ένα έργο με τίτλο «Το πρώτο κυλινδρικό χρονο-ολογραμμικό πορτρέτο του μυαλού του Alice Cooper».

Σε αυτό το έργο, ο τρισδιάστατος Cooper απεικονίζεται να κάθεται στο πάτωμα, στολισμένος με πολυτελή κοσμήματα —μια τιάρα και ένα εντυπωσιακό κολιέ αξίας 2 εκ.δολαρίων — ενώ κρατά σαν μικρόφωνο ένα μικρό αντίγραφο της Αφροδίτης της Μήλου. Πίσω του, ένα γύψινο καλούπι του κεφαλιού του Cooper συνυπάρχει με ένα σουρεαλιστικό εκλέρ σοκολάτας καλυμμένο με μυρμήγκια, φανερώνοντας την αισθητική του Dalí αλλά και το πώς έβλεπε το μυαλό του ροκ σταρ: ως γλυκόπικρο, παρανοϊκό, ποπ και αινιγματικό.

10 (παράξενα) πράγματα που δεν ήξερες για τον Alice Cooper

Τώρα, στην καρδιά του καλοκαιριού, αυτός ο ζωντανός θρύλος επιστρέφει στην Ελλάδα και με αυτή την αφορμή, ανακαλύπτουμε 10 λιγότερο γνωστά και εντυπωσιακά στοιχεία για έναν από τους μεγαλύτερους σόουμαν της ροκ μουσικής:

1. “Alice Cooper” είναι η βαρετή θεία κάποιου

Οι συμπαίκτες του Vincent στο αρχικό συγκρότημα “The Earwigs” ήταν αρχικά όλοι τους μέλη της σχολικής ομάδας ανωμάλου δρόμου. Περιλάμβαναν τους Glen Buxton (κιθάρα), Dennis Dunaway (μπάσο), John Tatum (ρυθμική κιθάρα) και John Speer (τύμπανα). Το 1966, ενώ λέγονταν ακόμα Spiders και μετά Nazz και η σύνθεση της μπάντας άλλαζε, αποφάσισαν ότι ήθελαν ένα όνομα που θα ήταν ειρωνικά “αντίστροφο”, δεδομένης της σκοτεινής φύσης της μουσικής τους. Με στόχο να ακούγεται σαν την ηλικιωμένη θεία κάποιου, τα παιδιά κατέληξαν στο Alice Cooper ως όνομα του συγκροτήματος.

Ο Alice Cooper στο Stravinski Hall stage του 43ου Montreux Jazz Festival - 2009 AP Photo/Keystone, Dominic Favre

2. Πληρώνει δικαιώματα για το όνομά του

Ο Alice Cooper γεννήθηκε Vincent Damon Furnier, παίρνοντας το όνομά του από τον θείο του, Vincent Collier Furnier, και τον συγγραφέα Damon Runyon. Το συγκρότημα Alice Cooper ξεκίνησε στην Αριζόνα το 1964, και τότε λέγονταν The Spiders and Nazz. Απέκτησε το όνομα που ξέρουμε όλοι το 1968. Όταν ο Alice αποφάσισε να αποκτήσει και επίσημα αυτό το όνομα το 1975 – και με δεδομένο ότι το όνομα ανήκε στο σύνολο του συγκροτήματος – ο Cooper πλήρωσε, και συνεχίζει να πληρώνει, ετήσια δικαιώματα στους αρχικούς συμπαίκτες του για το δικαίωμα εμπορικής χρήσης του ονόματος.

3. Δύο άνθρωποι τον φωνάζουν “Vinnie”

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο η σύζυγός του Sheryl, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1976, και ο Keith Richards των Rolling Stones τον αποκαλούν χαϊδευτικά με το βαφτιστικό του.

4. Όταν ο Zappa δεν “πολυ-κατάλαβε”

Όταν ο Zappa άκουσε το υλικό τους, ειδικά το πρώτο τους άλμπουμ “Pretties For You”, έμεινε… μπερδεμένος. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Cooper: «Τα τραγούδια ήταν γεμάτα αλλαγές, περίεργα, περίπλοκα, και ο Zappa μάς είπε: “Δεν το καταλαβαίνω. Είμαι ο Frank Zappa και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά γι’ αυτό θα σας υπογράψω.”

Ο Alice Cooper στην Κύπρο το 2009. AP Photo/Petros Karadjias

5. Η ιστορία με την κότα… που έγινε μύθος

Στο περίπου κάτι σαν… τη νυχτερίδα και τον Ozzy. Σε μια συναυλία του 1968, ο θρυλικός μάνατζερ Shep Gordon είδε το συγκρότημα του Alice και συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν στην εταιρεία του Frank Zappa. Ένα ατύχημα με ένα κοτόπουλο κατά τη διάρκεια της συναυλίας του φεστιβάλ Rock “n” Roll Revival στο Τορόντο το 1969, απογείωσε την κατάσταση.

Με κάποιο τρόπο, ένα κοτόπουλο έφτασε στη σκηνή. Ο Alice παιδί της πόλης, γεννημένος στο Ντιτρόιτ, πέταξε το κοτόπουλο στο κοινό, περιμένοντας να πετάξει. Αντ’ αυτού, το άτυχο πτηνό “ξεπουπουλιάστηκε” από τους φανς σε dt. Μέσα σε λίγες μέρες, φήμες και πρωτοσέλιδα τόσο στον Καναδά όσο και στις ΗΠΑ έδειχναν ότι ο Alice είχε σκοτώσει ή θυσιάσει το πουλί και είχε πιει το αίμα του. Όταν ο Alice εξήγησε το πραγματικό περιστατικό στον Zappa, ο πανούργος ρόκερ, αναγνωρίζοντας την αξία ενός αστικού μύθου, είπε στον Alice: «Ό,τι και να κάνεις, μην πεις σε κανέναν ότι δεν το έκανες εσύ».

6. Μακιγιάζ από… Bette Davis

Το εμβληματικό μακιγιάζ του Alice Cooper δεν γεννήθηκε τυχαία – είχε σαφές κινηματογραφικό σημείο αναφοράς. Ο ίδιος έχει αποκαλύψει πως εμπνεύστηκε το σκοτεινό, θεατρικό του look από το αλλόκοτο πρόσωπο της Bette Davis στην ταινία Whatever Happened to Baby Jane? (1962).

Στην ταινία, η Davis εμφανίζεται με υπερβολικά τονισμένα μάτια και αλλοιωμένο, σχεδόν αλλόφρον ύφος, το οποίο σταδιακά διαλύεται σε ένα λυπηρό, τρομακτικό θέαμα. Αυτή η αισθητική παρακμής και ψυχικής έντασης άγγιξε τον Cooper και αποτέλεσε τη βάση για το χαρακτηριστικό, μουτζουρωμένο μακιγιάζ που τον καθιέρωσε στη σκηνή. Με αυτόν τον τρόπο, η παλιά χολιγουντιανή φρίκη συνάντησε το glam του ροκ θεάτρου, γεννώντας μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία της μουσικής.

7. Έχει handicap 5… στο γκολφ

Έχουν γραφτεί βιβλία για την αγάπη του για το γκολφ. Έχει δηλώσει πως τον βοήθησε να κρατηθεί μακριά από τις καταχρήσεις και να βρει ισορροπία στη ζωή του. Είναι handicap 5, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλός παίκτης – ειδικά για την ηλικία του. Έχει πετύχει και hole-in-one σε τουρνουά το 1994 (έχει βάλει τη μπάλα στην τρύπα με ένα μόνο χτύπημα από την αρχική θέση εκκίνησης). Στη σκηνή ο Alice Cooper είναι ο απόλυτος showman με εκρηκτικό, σκοτεινό στιλ, ενώ στο γκολφ γίνεται… άλλος άνθρωπος, με λευκό παντελονάκι χαλαρός και κομψός, σαν να αλλάζει εντελώς προσωπικότητα (έχει παίξει με Eddie Van Halen, Bon Jovi και μέλη των Metallica).

O Alice Cooper AP Photo/Keystone, Dominic Favre

8. Το φίδι που χάθηκε στην αποχέτευση

Ο Cooper – άφησε τα κοτόπουλα ήσυχα – και χρησιμοποίησε πολλά φίδια στις ζωντανές εμφανίσεις του. Είπαμε shock-rock! Το πρώτο και πιο διάσημο ήταν η Kachina, που εμφανίστηκε και στο εξώφυλλο του άλμπουμ “Killer”. Το φίδι υιοθετήθηκε από τον ντράμερ του συγκροτήματος, Neal Smith, αφού του το πέταξαν στη σκηνή σε μια συναυλία! Για τραγική ειρωνεία, η Kachina χάθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Τενεσί κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «Killer». Δημοσιεύμaτα αναφέρουν ότι χάθηκε στην αποχέτευση της τουαλέτας, αλλά αυτό ήταν ένα άλλο φίδι, η Chichita – προφανώς αναζητώντας έναν τρόπο να ξεφύγει από τον τρόπο ζωής του Alice.

Ένα άλλο φίδι, ο Julius Squeezer, πέθανε αφού τον δάγκωσε ένας αρουραίος. O Cooper προτιμά τους βόες, λόγω εντυπωσιακού μεγέθους, αλλά φέρεται να χρησιμοποίησε έναν πύθωνα για κάποιες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της περιοδείας “Hey Stoopid Tour”. Από τότε, έχει συνεργαστεί με φίδια που ονομάζονταν: Yvonne, Eva Marie Snake, Angel, Mistress, Lady Macbeth και Dali. Το ποιο φίδι χρησιμοποιείται σε ποια συναυλία, εξαρτάται από το πρόγραμμα σίτισης… του φιδιού. Δεν αντιδρούν καλά όταν κάποιος τα μαλάζει στη χώνεψη…

Ο Alice Cooper και ένα άλλο από τα φίδια του AP Photo

9. Είναι δικό του το δεύτερο “O” από τη θρυλική πινακίδα HollywΟΟd

Ναι, ο Alice Cooper εξακολουθεί να κατέχει το “O” στην πινακίδα του Χόλιγουντ. Το 1978, δώρισε 27.000 δολάρια στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ για να αντικαταστήσει ένα από τα γράμματα του “Ο” στην πινακίδα, στη μνήμη του φίλου του Groucho Marx, σύμφωνα με ένα βίντεο στο YouTube. Η δωρεά αυτή βοήθησε στην αποκατάσταση της πινακίδας. Ενώ η πινακίδα ανήκει πλέον στην πόλη του Λος Άντζελες, στο Hollywood Sign Trust και στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, σύμφωνα με το Explore Hollywood, η δωρεά του Cooper εξακολουθεί να αναγνωρίζεται.

Alice Cooper AP/Business Wire

10. Είναι (και) Ινδιάνος Σιού

Εκτός από την ευρωπαϊκή του καταγωγή, ο Cooper έχει και ινδιάνικο αίμα – συγκεκριμένα, καταγωγή από τη φυλή των Sioux. Ναι, ο Alice Cooper (γεννημένος ως Vincent Damon Furnier) έχει καταγωγή από τους Ινδιάνους της Αμερικής. Ο παππούς του από πατέρα, Thurman Sylvester Furnier, ήταν απόστολος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού (Bickertonite). Επιπλέον, η καταγωγή του Άλις Κούπερ περιλαμβάνει γαλλική ουγενότ, αγγλική, σκωτσέζικη και ιρλανδική κληρονομιά.

Ραντεβού με τον Alice Cooper στο Rockwave