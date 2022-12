All I want for Christmas is you: Το αστρονομικό ποσό που παίρνει η Mariah Carey κάθε Χριστούγεννα

Το "All I want for Christmas is you" της Mariah Carey, το οποίο ακούμε παντού κάθε χρόνο κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, αποτελεί το το πιο πολυπαιγμένο τραγούδι όλων των εποχών, αλλά και εκείνο που εκτόξευσε όχι μόνο την καριέρα της διάσημης τραγουδίστριας, αλλά και την περιουσία της.

Πώς γράφτηκε το "All I want for Christmas is you"

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 1 Νοεμβρίου του 1994, όταν η καριέρα της Mariah Carey βρισκόταν ήδη σε τροχιά εκτόξευσης. Αποτελούσε το πρώτο single από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της, το οποίο ήταν εορταστικό και ονομαζόταν "Merry Christmas".

Η 25χρονη τότε Mariah Carey ήταν παντρεμένη με τον πρόεδρο της Sony Music, τον Tommy Mottola, ο οποίος την πίεζε να βγάλει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, αν και η ίδια δεν ήθελε, καθώς θεωρούσε πως οι καλλιτέχνες που τραγουδούν εορταστικά κομμάτια, βρίσκονται στη "δύση" της καριέρας τους. Ο Mottola επέμενε και η τραγουδίστρια τελικά δέχτηκε.

Το "All I want for Christmas is you" ηχογραφήθηκε μέσα στο κατακαλόκαιρο, Αύγουστο μήνα, και χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γραφτεί. Η τραγουδίστρια το έγραψε μαζί με τον τραγουδοποιό και επί χρόνια συνεργάτη της, Walter Afanasieff.

"Σίγουρα δεν είναι η "Λίμνη των Κύκνων". Αλλά γι' αυτό είναι τόσο δημοφιλές, γιατί είναι τόσο απλό και πιασάρικο", είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Τα οικονομικά στοιχεία πίσω από το τραγούδι

Αυτά τα 28 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε, το "All I want for Christmas is you" απέφερε στην τραγουδίστρια περισσότερα από 65 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα από διασκευές, διαφημίσεις, από youtube και διάφορες μουσικές πλατφόρμες.

Πιο συγκεκριμένα, ένα άρθρο του The Economist το 2017, έγραφε πως η τραγουδίστρια κέρδισε πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από τότε που κυκλοφόρησε.

Φυσικά, αυτό ήταν πριν από πέντε χρόνια, προτού οι streaming πλατφόρμες γίνοτν τόσο δημοφιλείς. Σύμφωνα με μια μελέτη της Broadband Deals, το τραγούδι της Carey προσέφερε στην καλλιτέχνιδα πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα μόνο από το Spotify. Σημειώστε, ότι πέρυσι το τραγούδι είχε πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, στο χαμηλό τέλος έχει υπολογιστεί ότι κάθε Δεκέμβριο, η Mariah κερδίζει 600.000 δολάρια σε δικαιώματα από το τραγούδι, και στην υψηλή κατηγορία περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, κατά τη διάρκεια του έτους, το "All I Want for Christmas" πιθανότατα αποφέρει περίπου 2-4 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα.

Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία του τραγουδιού αποτελούν μόνο εκτιμήσεις, καθώς τα ακριβή στοιχεία για τα δικαιώματα του "All I want for Christmas is you", παραμένουν ένα επτασφράγιστο μυστικό.

Τέλος, σημειώνεται πως το "All I want for Christmas is you" είναι, επίσης, το χριστουγεννιάτικο single με τις περισσότερες πωλήσεις γυναίκας καλλιτέχνη και το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής, με πάνω από 16 εκατομμύρια αντίτυπα να πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

