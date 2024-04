Βρέθηκε σε ταινία πορνό το τραγούδι – μυστήριο του Reddit

Τέλος στην αναζήτηση για χιλιάδες χρήστες του Reddit, μετά την ανακάλυψη ότι το τραγούδι – μυστήριο “Everyone Knows That” γράφτηκε για ταινία πορνό στα ’80s.

Λύθηκε μετά από χρόνια ένα μουσικό μυστήριο που έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο διαδίκτυο, στην προσπάθεια των χρηστών των social media να εντοπίσουν την προέλευση ενός υπερδημοφιλούς, “ορφανού” τραγουδιού της δεκαετίας του ’80 που τελικά εντοπίστηκε σε ταινία πορνό του 1986.

Πρόκειται για το τραγούδι που είναι γνωστό ως “Everyone Knows That”, απόσπασμα του οποίου ανέβηκε στο YouTube το 2021,διαδόθηκε στο Reddit και αμέσως η δημοφιλία του εκτοξεύτηκε, πυροδότησε από τότε μέχρι σήμερα ένα ασταμάτητο κυνήγι για τον εντοπισμό του δημιουργού του.

Περίπου 47.000 άνθρωποι αφοσιώθηκαν στην αναζήτηση της προέλευσής του σε κοινότητα subreddit, όπως αναφέρει ο Guardian. Υπήρχαν πολλές θεωρίες ότι το τραγούδι ήταν ένα χαμένο demo από καλλιτέχνες όπως οι Roxette και οι Savage Garden ή είχε γραφτεί για μια ξεχασμένη διαφήμιση. Ο Guardian, το Rolling Stone και η εκπομπή Today του Radio 4 ήταν μεταξύ αυτών που είχαν αναφερθεί στο παρελθόν στην εν λόγω αναζήτηση.

Οι χρήστες του Reddit άρχισαν να “χτενίζουν” τις βάσεις δεδομένων παραγωγής τραγουδιών για τίτλους σχετικούς με το Everyone Knows That και έναν ακόμη που πιθανολογούταν ότι έχει, το Ulterior Motives, περιορίζοντας την αναζήτησή τους σε μια σειρά από κατόχους δικαιωμάτων από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Όμως, ένας χρήστης με το όνομα south_pole_ball, διαπίστωσε ότι ένας από τους καταχωρημένους τραγουδοποιούς, ο Christopher Booth, είχε γράψει έργα για πορνογραφικές ταινίες – και παρακολούθησε διεξοδικά το έργο του μέχρι να ακούσει το τραγούδι. “Πήγα σε κάθε βίντεο και τα παρακολούθησα, μέχρι που βρήκα το Angels of Passion (1986)”, έγραψε. “Στο οποίο έφτασα στο 1:07:31 και βρήκα το EKT [Everyone Knows That]”.

Ο Booth φάνηκε να επιβεβαιώνει την ανακάλυψη, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία από την αρχική ανάρτηση στο YouTube και γράφοντας: “Λοιπόν σήμερα, το μυαλό μου έχει επισήμως ανατιναχτεί:) WOW! #ulteriormotives #ekt”.

Η πλήρης εκδοχή του τραγουδιού, που αποδίδεται στον Booth και τον αδελφό του Philip, μπορεί να ακουστεί μόνο μαζί με την ταινία, με αποτέλεσμα να καλύπτεται και από άλλους ήχους που αφορούν στο πορνό, κάτι που έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες αιτήματα με στόχο να κυκλοφορήσει η πρωτότυπη εκδοχή. Στο μεταξύ δημιουργήθηκε από τους θαυμαστές του μια επανεπεξεργασμένη, μη πορνογραφική έκδοση χωρίς τα ηχητικά εφέ – αλλά και πάλι αυτή ήταν χαμηλής πιστότητας.

Για την ιστορία, οι αδελφοί Booth συνέχισαν να συνεργάζονται με επιτυχία σε low budget ταινίες τρόμου και ντοκιμαντέρ, με τον Christopher να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις μουσικές του ικανότητες ως συνθέτης στα έργα τους.

Το τραγούδι αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας γνωστής ως “lostwave”, με μέλη αφιερωμένα στον εντοπισμό ξεχασμένων κομματιών της δημοφιλούς κουλτούρας.

“Ζούμε σε μια εποχή που η γνώση είναι ελεύθερα διαθέσιμη σε εμάς και μπορούμε να καταναλώνουμε μουσική χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς”, δήλωσε στον Guardian ένας από τους συντονιστές του subreddit Everyone Knows That, ο Bas, σχετικά με την απήχηση του lostwave. “Η μουσική που έχει χαθεί σε εποχές προ του Διαδικτύου είναι πιθανότατα πολύ ενδιαφέρουσα για τους νεότερους ανθρώπους, επειδή είναι τόσο ξένο γι’ αυτούς το να μην μπορούν απλά να αναζητήσουν το τραγούδι”.