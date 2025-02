Big Time Rush: Η ποπ τετράδα του Nickelodeon έρχεται στην Ελλάδα

Οι Big Time Rush φέρνουν τη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon “Big Time Rush” στη σκηνή σε μια παγκόσμια περιοδεία και ένας από τους σταθμούς της θα είναι στο ΟΑΚΑ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025.

Οι Big Time Rush ετοιμάζονται για μια εντυπωσιακή χρονιά το 2025, με την ανακοίνωση της ολοκαίνουριας περιοδείας τους, BIG TIME RUSH IN REAL LIFE WORLDWIDE. Στο πλαίσιο αυτής οι Big Time Rush θα έρθουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να εμφανιστούν στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025!

Η περιοδεία BIG TIME RUSH In Real Life Worldwide Tour θα δώσει στους θαυμαστές ακριβώς αυτό που ζητούσαν εδώ και καιρό – το συγκρότημα θα ερμηνεύσει κάθε τραγούδι από κάθε επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς τους στο Nickelodeon, πολλά από τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ζωντανά.

Οι “Rushers” θα έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν τις αγαπημένες τους στιγμές από τη σειρά, αλλά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Η Katelyn Tarver και ο Stephen Kramer Glickman, γνωστοί ως Jo και Gustavo από τη σειρά, θα συνοδεύσουν το συγκρότημα σε όλες τις ημερομηνίες της περιοδείας, δημιουργώντας μια επική επανένωση.

Η περιοδεία, που διοργανώνεται από τη Live Nation, ξεκινά στις 9 Ιουλίου από το Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Οι Carlos, Kendall, James και Logan θα επισκεφτούν περισσότερες από 50 πόλεις μέσα στη χρονιά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, σε μια παγκόσμια γιορτή που καλύπτει ολόκληρη την καριέρα τους, τους θαυμαστές τους και τη φιλία τους.

“Έχουμε πραγματικά τους καλύτερους θαυμαστές στον κόσμο, και όταν καθίσαμε να σχεδιάσουμε αυτή την περιοδεία, θέλαμε να τους προσφέρουμε όλα όσα πάντα ζητούσαν και ονειρεύονταν”, δήλωσε το συγκρότημα για τη νέα περιοδεία. “Γι’ αυτό είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτή την παγκόσμια περιοδεία, ερμηνεύοντας κάθε τραγούδι από κάθε επεισόδιο της σειράς.

Ξέρουμε πόσο πολύ αγαπούν αυτά τα τραγούδια, καθώς τα πρωτοάκουσαν μέσα από την εκπομπή μας. Είμαστε εξίσου ενθουσιασμένοι που θα έχουμε μαζί μας αγαπημένους φίλους από τη σειρά, την Katelyn Tarver και τον Stephen Kramer Glickman, με τους οποίους δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να περιοδεύσουμε στο παρελθόν. Έχουμε πολλές εκπλήξεις για τους Rushers στην περιοδεία In Real Life Worldwide και ανυπομονούμε να τους δούμε όλους σύντομα στον δρόμο!”

Σχετικά με τους Big Time Rush

Οι Big Time Rush έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο μέσα σε μία νύχτα, τον Νοέμβριο του 2009, όταν η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά έκανε πρεμιέρα στο Nickelodeon. Η σειρά επικεντρωνόταν στις περιπέτειες τεσσάρων παικτών χόκεϊ από τη Μινεσότα που επιλέχθηκαν να σχηματίσουν ένα boy band στο Χόλιγουντ. Η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία και αργότερα οι Carlos, Kendall, James και Logan “ζωντάνεψαν” ως συγκρότημα εκτός οθόνης, κυκλοφορώντας τρία ολοκληρωμένα άλμπουμ και πραγματοποιώντας περιοδείες σε όλο τον κόσμο. Μετά το τέλος της σειράς, τον Ιούλιο του 2013, και τέσσερα χρόνια γεμάτα ηχογραφήσεις και περιοδείες, τα μέλη ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους, παραμένοντας όμως στενοί φίλοι.

Τον Ιούνιο του 2020, το συγκρότημα πραγματοποίησε μια απρόσμενη διαδικτυακή επανένωση για να γιορτάσει τα 10 χρόνια του επιτυχημένου τραγουδιού τους “Worldwide”, προκαλώντας μαζική υστερία στους θαυμαστές και τα μέσα ενημέρωσης. Τον Μάρτιο του 2021, όλες οι σεζόν της σειράς Big Time Rush προστέθηκαν στο Netflix, με αποτέλεσμα το συγκρότημα να γίνει και πάλι viral, αυξάνοντας τη ζήτηση για μια επίσημη επανένωση. Λίγο αργότερα, το συγκρότημα ανακοίνωσε δύο ειδικές ζωντανές εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, οι οποίες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας τη δύναμη της πιστής τους βάσης.

Από την επανένωσή τους, οι Big Time Rush έχουν ολοκληρώσει τρεις συνεχόμενες sold-out περιοδείες, γεμίζοντας χώρους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Τον Μάρτιο του 2021, και οι τέσσερις σεζόν της σειράς προστέθηκαν στο Netflix, μπαίνοντας μάλιστα στη λίστα “Top 10” του Netflix. Το πρώτο τους νέο άλμπουμ μετά από 10 χρόνια, Another Life, κυκλοφόρησε το 2023, αποσπώντας αποθεωτικές κριτικές από θαυμαστές και κριτικούς.

Το άλμπουμ τους Another Life, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2023, ήταν το πρώτο τους studio album μετά από δέκα χρόνια, ακολουθούμενο από μια deluxe έκδοση τον Νοέμβριο. Η περιοδεία Can’t Get Enough Tour του 2023 ήταν επίσης sold-out, γεμίζοντας αμφιθέατρα και αρένες σε όλη την Αμερική, με συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους, όπως το KIA Forum στο Λος Άντζελες και το Jones Beach στη Νέα Υόρκη. Μέσα στο 2022 και το 2023, η επανένωση των Big Time Rush οδήγησε σε πωλήσεις πάνω από 600.000 εισιτήρια.

Το 2024 ήταν ακόμα μια απίστευτη χρονιά για τους Big Time Rush, με πολλές sold-out διεθνείς περιοδείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία. Η χρονιά έκλεισε με ένα εντυπωσιακό sold-out event, το Big Time Rush On Ice, μια πρωτότυπη εμπειρία που συνδύαζε συναυλία και σόου στον πάγο, φέρνοντας τους θαυμαστές τους πιο κοντά από ποτέ.

Info

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μέσω προπώλησης για τους καλλιτέχνες, ξεκινώντας από την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου. H έναρξη της γενικής προπώλησης ξεκινά την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, στις 10:00 π.μ. μέσα από το ticketmaster.gr και το BigTimeRushOfficial.com.

BIG TIME RUSH FAN CLUB: Τα μέλη του fan club θα έχουν πρώτα πρόσβαση στα εισιτήρια και τις vip αναβαθμίσεις των shows της περιοδείας ξεκινώντας την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου. Τα πακέτα αναβάθμισης διαφέρουν, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν meet and greet, πρόσβαση στο VIP lounge “Palm Woods”, pre-show συνάντηση με τους BTR και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις VIP αναβαθμίσεις και για να εγγραφείτε στο fan club των BTR, επισκεφθείτε το BigTimeRushOfficial.com.