Χωρίς τον Fletch οι Depeche Mode κυκλοφορούν νέο τραγούδι - Φαντάσματα και Memento Mori

Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του ‘Memento Mori’, του νέου άλμπουμ των Depeche Mode παίρνουμε μια πρώτη γεύση από το νέο τους πρότζεκτ, ακούγοντας 1ο single, “Ghosts Again”. Το τραγούδι έχει τον κλασικό ήχο με τον οποίο έχουν ταυτιστεί οι Depeche Mode, αλλά και ένα βιντεοκλίπ πιστό στην μακρόχρονη ταυτότητά τους.

Ο Dave Gahan για μία ακόμη φορά τραγουδάει στίχους για την απώλεια: “wasted feelings, broken meanings… a place to hide the tears we cry” ενώ ο Martin Gore μας υπνωτίζει με τους ήχους της κιθάρας του.

ADVERTISING

Φυσικά όλα αυτά γίνονται στη σκιά της απουσίας του Andrew “Fletch” Fletcher, ο οποίος υπέστη διαχωρισμό αορτής, ενώ βρισκόταν σπίτι του στις 26 Μαΐου, και απεβίωσε, αφήνοντας τα μέλη του γκρουπ αλλά και τους φανς σοκαρισμένους. την περασμένη χρονιά

“Για μένα, το ‘Ghosts Again’ δίνει την τέλεια ισορροπία μεταξύ μελαγχολίας και χαράς” λέει ο Gahan, “Είναι σπάνιο για μένα να ηχογραφήσω ένα τραγούδι το οποίο ακούω ξανά και ξανά, αλλά δεν το βαριέμαι– κι επιτέλους είμαι ενθουσιασμένος που το κυκλοφορούμε.”

Το video για το "Ghosts Again" επιμελήθηκε ο από πάντα συνεργάτης του group, και καταπληκτικός καλλιτέχνης Anton Corbijn, ο οποίος σχεδίασε και το εξώφυλλο για το album.

Το βίντεο για το νέο κομμάτι των DM, "Ghosts Again"

Το ‘Memento Mori’ αποτελεί το 15ο studio album των Depeche Mode. Η δισκογραφική αυτή δουλειά -σε παραγωγή του James Ford, με επιπλέον παραγωγή της Marta Salogni - δημιουργήθηκε στα πρώτα στάδια της πανδημίας, έχοντας ως αποτέλεσμα πολλές ιστορίες των τραγουδιών να αντλούν έμπνευση από εκείνη την περίοδο. Στα 12 νέα tracks θα ακούσουμε διαφορετικούς ήχους και διαθέσεις, με θέματα όπως παράνοια, ψύχωση, κάθαρση και χαρά.

Το νέο άλμπουμ ηχογραφήθηκε στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια και την παραγωγή έκανε ο James Ford.

Martin Gore και Dave Gahan, 2018, Σικάγο ROB GRABOWSKI/INVISION/AP

Η λατινική φράση "memento mori" σημαίνει "να θυμάσαι ότι είσαι θνητός". “Ακούγεται μακάβριο αλλά μπορείς να το δεις από την θετική του πλευρά επίσης. Να ζεις κάθε μέρα στο έπακρο. Και έτσι θέλουμε να το ερμηνεύσουμε” είπε ο Martin Gore και εξήγησε: “Μετά τον θάνατό του, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε, καθώς είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα ήθελε και αυτός, και αυτό έχει δώσει πραγματικά στο project ένα επιπλέον νόημα”.

Το “Memento Mori” έρχεται μετά το άλμπουμ “Spirit” του 2017.

Περιοδεία

15 Μαΐου 2013, ο David Gahan και ο Andy Fletcher (στο βάθος) σε συναυλία στο Βουκουρέστι με το άλμπουμ Delta Machine. VADIM GHIRDA/AP PHOTO

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, το album θα υποστηριχθεί με την περιοδεία ‘The Memento Mori Tour’. Η νέα αυτή περιοδεία των Depeche Mode είναι η πρώτη τους μετά από 5 χρόνια απουσίας από την σκηνή, ενώ αποτελεί την 19η περιοδείας του συνολικά.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου με περιορισμένες εμφανίσεις στην Βόρεια Αμερική και ύστερα θα μεταφερθεί στην Ευρώπη στις 16 Μαΐου για συναυλίες σε μεγάλα στάδια όπως Stade de France του Παρισιού, Olympic Stadium του Βερολίνου, San Siro Stadium του Μιλάνου και Twickenham Stadium του Λονδίνου μεταξύ άλλων.

Έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα και έχοντας παίξει ζωντανά για περισσότερους από 35 εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως, οι Depeche Mode παραμένουν μέχρι και σήμερα μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες στην ιστορία της μουσικής.

Τα τραγούδια του ‘Memento Mori’

My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Ghosts Again Don’t Say You Love Me My Favourite Stranger Soul With Me Caroline’s Monkey Before We Drown People Are Good Always You Never Let Me Go Speak To Me

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις