Coachella 2025 – Γονάτισαν μπροστά στην Lady Gaga, το performance της ζωής της

Όλο γκρίνια για το φετινό Coachella, αλλά μόλις βγήκε η Lady Gaga στη σκηνή σώπασε το σύμπαν για να υποκλιθεί στην απόλυτη ποπ σταρ.

Και να η ζέστη, και να το line-up που δεν άρεσε, και να τα εισιτήρια που εξαφανίστηκαν και που ήταν και πολύ ακριβά. Ασύλληπτη ήταν η γκρίνια για το φετινό Coachella που σε κανέναν δεν άρεσε, αλλά όλοι ήταν εκεί και “προσκύνησαν” το είδωλο Lady Gaga, που όπως φαίνεται έδωσε το performance της ζωής της (μέχρι στιγμής τουλάχιστον). Η Lady Gaga βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της – όπως λέει η ίδια. Έβγαλε έναν δίσκο που τα monsteράκια της λατρεύουν, έχει βρει τον έρωτα, η εταιρία καλλυντικών της “πετάει” και η επιστροφή της στο Coachella ήταν το απωθημένο που ήθελε να ξορκίσει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Gaga είχε πει ότι η προηγούμενη εμφάνισή της στο περίβλεπτο φεστιβάλ ήταν κάπως πρόχειρη γιατί δεν είχε χρόνο να προετοιμαστεί. Ήταν το 2017 που κλήθηκε να αντικαταστήσει την Beyoncé, η οποία δεν εμφανίστηκε λόγω εγκυμοσύνης. Όμως αυτή τη φορά έγιναν όλα ακριβώς όπως τα ήθελε. Το σόου ήταν άρτιο από όλες τις πλευρές και αν σου αρέσει η Gaga και την παρακολουθείς θα κατάλαβες ότι είχε πολλές αναφορές σε παρελθοντικές εμφανίσεις της… κυριολεκτικά σε όλη της την καριέρα, τόσο από σκηνικής άποψης όσο και ενδυματολογικά.

Η Lady Gaga “μεταμόρφωσε την έρημο σε γοτθική όπερα”

Το Rolling Stone γράφει ότι το Coachella δεν ήταν για τους λιπόψυχους φέτος γιατί η ζέστη στην έρημο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς – οπότε καταλαβαίνουμε τι έγινε όταν βγήκε η Gaga στη σκηνή μαζί με τους χορευτές της.

Στο Coachella, η Lady Gaga “μεταμόρφωσε την έρημο σε γοτθική όπερα”, παρουσιάζοντας ένα δραματικό θέαμα πέντε πράξεων που αφηγήθηκε την ιστορία του Mayhem. Επί δύο ώρες, εξερεύνησε τη δυαδικότητα του φωτός και του σκότους μέσα από θεατρικές σκηνές και απίστευτα κοστούμια, ενώ ερμήνευσε και παλιές επιτυχίες όπως τα «Bloody Mary», «Judas» και «Poker Face». Και έτσι το Coachella έγινε Gagachella….

Ανέβηκε από τη μεταθανάτια ζωή, πάλεψε με τους εσωτερικούς της δαίμονες, μίλησε στον παλαιότερο εαυτό της και τίμησε τα Little Monsters της με μια μοναδική περφόρμανς – πάνω σε μια διαδραστική πλατφόρμα-σκηνή. Με πυροτεχνήματα και το μήνυμα «τα τέρατα δεν πεθαίνουν ποτέ», η Gaga έκλεισε τη βραδιά ως φτερωτός άγγελος. Το σετ της απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι μια κατηγορία από μόνη της.

Εννοείται στα social έγινε χαμός. Το καλύτερο act που έχει δει η… έρημος! Η Gaga είναι εδώ και καιρό μια φτασμένη περφόρμερ, και το έχει κερδίσει με πολύ κόπο. Για τους σκοπούς του Mayhem, επιστρέφει στις αρχικές της αρχές με τα “βρώμικα” synths, τη θεατρικότητα, τα εκκεντρικά κοστούμια (φόρος τιμής στον Alexander McQueen), τους … σκελετούς – και δημιουργεί μια ολόκληρη φαντασίωση με μάγισσες και διεστραμμένες βασίλισσες που παίζουν παιχνίδια σε στοιχειωμένες σκακιέρες.

«Η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι ένα. Είναι όλα ένα μεγάλο γ@μημένο πράγμα», είπε πριν από το θριαμβευτικό γύρο της νίκης του “Born This Way”.

Κατά τα λοιπά στο Coachella

Από αυτά που είδαμε, το μεγάλο σοκ του φεστιβάλ, ήρθε όταν ο Benson Boone (και επί μακρόν θαυμαστής και cosplayer του Freddie Mercury) έβγαλε τον Brian May στη σκηνή για να παίξει κιθάρα για το «Bohemian Rhapsody» και το τεράστιο hit του «Beautiful Things».

Το Rolling Stone ανακήρυξε τον Benson Boone ως το μέλλον της μουσικής. Ο αστέρας της ποπ γέμισε το σετ του με τούμπες, άλματα και γλιστρήματα επί σκηνής, αλλά και με συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις με το κοινό. Ο Boone ανακοίνωσε το δεύτερο άλμπουμ του American Heart, παρουσίασε το single «Mystical Magic» και ερμήνευσε το πιασάρικο ομότιτλο κομμάτι του με τη συνοδεία οπτικού υλικού εμπνευσμένου από την αμερικανική σημαία.

Και ξαφνικά στο feed μας εμφανίζεται ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς – που έχοντας κηρύξει πόλεμο κατά του ακραίου πλούτου – με την ονομασία Fighting Oligarchy – εμφανίστηκε στο Coachella μετά από την Charli XCX και δήλωσε: «Αυτή η χώρα αντιμετωπίζει κάποιες πολύ δύσκολες προκλήσεις και το μέλλον του τι θα συμβεί στην Αμερική εξαρτάται από τη δική σας γενιά. Πρέπει να σηκωθείτε όρθιοι».

Ο Σάντερς μίλησε προτού παρουσιάσει στη σκηνή την Clairo, την οποία ευχαρίστησε επειδή χρησιμοποίησε το βήμα της για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των γυναικών και επειδή μίλησε για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. «Μπορείτε να αποστρέφεστε και να αγνοείτε αυτό που συμβαίνει, αλλά αν το κάνετε αυτό, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Σας χρειαζόμαστε για να σηκωθείτε όρθιοι, να αγωνιστείτε για τη δικαιοσύνη. Να αγωνιστείτε για οικονομική δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη και φυλετική δικαιοσύνη».

Καλοί και οι Green Day που εκπλήρωσαν την απόλυτη εντολή ενός headliner. Από το Basket Case μέχρι το Brain Stew και το Jesus of Suburbia μέχρι, ναι, το American Idiot, η ένταση ήταν τότο πανκ ροκ όσο έπρεπε και πολλοί κατέθεσαν την … ψυχούλα τους τραγουδώντας με στίχους απογοήτευσης και θυμού. Tροποποίησαν και στίχους από το τραγούδι τους «Jesus of Suburbia» για να στείλουν ένα ισχυρό αντιπολεμικό μήνυμα.

Ο Άρμστρονγκ τραγούδησε τη φράση: «Runnin’ away from pain, like the kids from Palestine / Tales from another broken home» – δηλαδή «Τρέχεις μακριά από τον πόνο, όπως τα παιδιά από την Παλαιστίνη / Ιστορίες από έναν ακόμη διαλυμένο τόπο».

Η νεότερη φρουρά εκπροσωπήθηκε από τους: Lola Young, Shaboozey, Amyl and the Sniffers, Rema, underscores και Glorilla.

Οι Prodigy επέστρεψαν στο Coachella για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Keith Flint το 2019. «Θα πω ότι εμείς που συνεχίζουμε δεν είναι ένα show-αφιέρωμα στον Keith», δήλωσε πρόσφατα το μέλος του συγκροτήματος Liam Howlett στους Los Angeles Times. «Θέλουμε να τον τιμήσουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί ο Keith είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόσωπο που είδαν στη σκηνή. Ακόμα κι αν δεν ήταν μουσικός, ήταν τόσο σημαντικό πρόσωπο στο στούντιο ως δεξί του χέρι». Τους αναμένουμε ξανά, στο Release.