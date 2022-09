David Garrett: Ήρθε επιτέλους η ώρα να "σπάσει" ένα από τα έξι σπάνια βιολιά του στο Ηρώδειο;

Ο διεθνής σούπερ σταρ βιολιστής David Garrett έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και υπόσχεται ένα συγκλονιστικό σόου στο Ηρώδειο, κάτω από την Ακρόπολη, μαζί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Τον αποκαλούν “σύγχρονο Paganini” και “Διάβολο του βιολιού”, ενώ θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες και βιρτουόζος βιολιστής στην ποπ/ροκ σκηνή σε διεθνές επίπεδο.

Το συγκεκριμένο show, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 θα έχει κάτι πολύ διαφορετικό! Δεν απευθύνεται (μόνο) στους θιασώτες της κλασικής μουσικής, αλλά κυρίως στους λάτρεις της ροκ μουσικής.

Ο David Garrett - που έχει “δανειστεί” το επώνυμο της μητέρας του η οποία υπήρξε πρίμα μπαλαρίνα - θα ερμηνεύσει με το βιολί του πασίγνωστα ροκ κομμάτια, δίνοντάς τους μία άλλη δυναμική και εσωτερικότητα.

Ανάμεσά τους τα “Purple Rain” (Prince) και “Smells Like Teen Spirit” (Nirvana), αλλά και τα “Nothing Else Matters” (Metallica) και “November Rain” (Guns N' Roses) - επιτυχίες που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε με ... νότες κλασικής μουσικής.

Ο David Garrett CHRISTOPH KOSTLIN

Ο διεθνής σούπερ σταρ βιολιστής, που “ακροβατεί” ανάμεσα στον Mozart και τους Metallica, μίλησε στο NEWS 24/7 για την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά που κρύβεται πίσω από ένα απλό… βιολί, αλλά και για την ταινία-αφιέρωμα στη ζωή του Paganini, όπου έπαιξε τον ρόλο του κορυφαίου βιολιστή όλων των εποχών.

“Πίσω από κάθε ταλαντούχο παιδί υπάρχει ένας φιλόδοξος γονιός"

Ο David Garrett (David Bongartz) γεννήθηκε το 1980 στο Άαχεν της Γερμανίας και ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο βιολί σε ηλικία μόλις 4 ετών. Το εξαιρετικό, πολύπλευρο ταλέντο του, εντοπίστηκε από νωρίς κάτι που έφερε υψηλές απαιτήσεις. Ως παιδί-θαύμα, ο Garrett έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή σε ηλικία 10 ετών και στα 13 του έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης που έχει υπογράψει ποτέ με τη διάσημη Deutsche Grammophone. Σε ηλικία μόλις 15 ετών ηχογράφησε τα 24 Caprices του Paganini, αναμφίβολα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ για βιολί.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ήθελε να πετύχει, αλλά δεν θα συμβούλευε ποτέ κάποιον μουσικό να κάνει “τόσα πολλά πράγματα, τόσο νωρίς”, κυρίως “φωτογραφίζοντας” τις αμέτρητες ώρες σκληρής πειθαρχίας και εξάσκησης που του επέβαλαν οι γονείς του. “Από την ηλικία των 4 ετών δεν υπήρχε άλλη επιλογή για εμένα” έχει πει ο David Garrett, συμπληρώνοντας με νόημα ότι “πίσω από κάθε “ταλαντούχο παιδί υπάρχει ένας φιλόδοξος γονιός”.

Η τηλεφωνική μας συζήτηση ήταν σύντομη, σκιαγράφησε όμως έναν "στακάτο" καλλιτέχνη που σίγουρα η πειθαρχία και η "αυστηρότητα" είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας και τελικά του χαρακτήρα του.

Ως παιδί θαύμα στερήθηκε πολλά σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά όπως μας είπε “όλα γίνονται για κάποιο λόγο”. “Η Ελλάδα είναι ο τόπος που γεννήθηκε η φιλοσοφία και το αν θα άλλαζα κάτι σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή είναι μια φιλοσοφική ερώτηση. Δεν θα άλλαζα τίποτα και δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά. Εξάλλου όταν είσαι παιδί δεν μπορείς να αντιδράσεις με πολλούς τρόπους γιατί οι γονείς σου είναι οι γονείς σου. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο”.

Σίγουρα η επιτυχία δεν βασίζεται μόνο στο ταλέντο, ειδικά όταν πρόκειται για ένα όργανο όπως το βιολί. “Το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Δεν είναι ένα τίποτα θα έλεγα χωρίς τη δουλειά. Χρειάζεται πάρα πολλή εξάσκηση, πάρα πολύ πάθος, να αφιερωθείς με την ψυχή σου και πάρα πολύς χρόνος. Εξάσκηση καθημερινή και ακούραστη. O Μάλκολμ Γκλάντγουελ λέει στο βιβλίο του "Outliers" ότι 10.000 χιλιάδες ώρες εξάσκησης πάνω σε κάτι σε κάνουν επαγγελματία. Όχι, με το βιολί θα έλεγα χρειάζονται 50.000 ώρες. Ακόμα και σήμερα παίζω καθημερινά 2 με 3 ώρες βιολί, ανεξάρτητα αν έχω κάποιο σόου ή όχι. Αν βγω ας πούμε όταν γυρίσω σπίτι, οπωσδήποτε θα εξασκηθώ. Και πιστέψτε με αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στις ώρες που έπαιζα παλαιότερα ή ως παιδί”.

Πώς προέκυψε αυτός ο “αρραβώνας” της κλασικής μουσικής και της ροκ που θα ακούσουμε στο Ηρώδειο;

“Δεν μου αρέσει να διαχωρίζω τα είδη της μουσικής. Φυσικά παίζω κλασική μουσική και θα παίζω κλασική μουσική για πάντα, αλλά κυρίως θέλω να παίζω καλή μουσική. Να παίξω με το βιολί μου μουσικές που ενθουσιάζουν το κοινό και ανακινούν συναισθήματα. Ακούω ροκ μουσική και γι αυτό διάλεξα να παίξω αυτά τα κομμάτια. Δεν έχω αγαπημένη ροκ μπάντα, η ροκ συγκρότημα.

Υπάρχει πολύ όμορφη ήρεμη εσωτερική ροκ μουσική και υπάρχουν τραγούδια κλασικής μουσικής με φοβερή ένταση. Στο τέλος της ημέρας η μουσική είναι εκεί για να ακουμπήσεις την ψυχή σου και κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.”

Η συζήτηση στράφηκε στην ταινία, “The Devil's Violinist” όπου έπαιξε τον ρόλο του Paganini. “Ένα από τα πράγματα που έμαθα παίζοντας στην ταινία είναι ότι πρέπει να περιμένεις πάρα πολύ στο στο σετ για να πεις τα λόγια σου [γελάει]. Επρεπε να μάθω να είμαι πάρα πολύ υπομονετικός. Παίζοντας το βιολί μπορείς να κάνεις τα πάντα σε ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται να περιμένεις τους άλλους ανθρώπους για οτιδήποτε. Τις περισσότερες φορές είναι μία δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου και κυρίως όταν μελετάς. Σε ένα κινηματογραφικό σετ όμως πρέπει να είσαι πιο υπομονετικός.

Αναφορικά με τον ρόλο αισθάνθηκα πολύ άνετα να παίξω τον Paganini γιατί η ζωή του είναι πολύ κοντινή με τη δική μου ζωή. Ειδικά όταν σκέφτεσαι ότι είχε μία πάρα πολύ αυστηρή και συγκεκριμένη παιδική ηλικία, κάτι με το οποίο μπορώ να ταυτιστώ απόλυτα γιατί την είχα και εγώ. Μπορώ να καταλάβω το ταξίδι για να γίνεις ένας μεγάλος βιολιστής. Το μακρύ και γεμάτο θυσίες και πειθαρχία ταξίδι. Αλλά και την παγκόσμια επιτυχία που ήρθε πολύ νωρίς και έφερε μαζί της πολλές προκλήσεις. Κάθε σημείο της ταινίας θα μπορούσε να συνδεθεί με τη δική μου τη ζωή. Αφού τελείωσα την ταινία του Paganini κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι σαν αυτό ξανά. Εξάλλου πρόκειται για τον κορυφαίο όλων των εποχών. Θα έγραφα όμως μουσική για μια ταινία, αν μου το ζητούσαν”.

Ο David Garrett έχει στην κατοχή του έξι πανάκριβα και σπάνια βιολιά και φυσικά ποτέ δεν έχει … σπάσει κάποιο από αυτά σε κάποια έκρηξη οργής ή ροκ ντελίριου. Με ποιο θα παίξει στο Ηρώδειο;

“Πάντα επιλέγω το ένα από αυτά που θα ταιριάζει στο σόου θέλω να δώσω κάθε φορά. Προτιμώ το ακουστικό βιολί αν και υπάρχουν ορισμένα κομμάτια που έχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να αποδοθούν μόνο με το ηλεκτρικό. Αυτό το διάστημα ταξιδεύω με δύο βιολιά γιατί στο τέλος, τα συν-αλλάζω πάνω στη σκηνή”.

Η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και στον χρόνο που περνάει ταξιδεύοντας είναι δύσκολη. “Η νέα τεχνολογία μου επιτρέπει να επικοινωνώ με όλους πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Σίγουρα καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι συνδεδεμένος. Δεν είναι το ίδιο με το να είμαι στο ίδιο δωμάτιο αλλά προσπαθώ να κρατάω κάποιες φιλίες. Σίγουρα την εποχή που ήμουν στο Λύκειο έχασα πολλές στιγμές με φίλους και όλα όσα έκαναν τα παιδιά στην ηλικία μου. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα, FaceTime, να επικοινωνήσουμε. Στα μικρά μου χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολο".

"Μέσα από την περιγραφή της ζωής μου δεν δίνω συμβουλές, αλλά έμπνευση"

Ο David Garrett CHRISTOPH KOSTLIN

Μιλώντας για την ιστορία της ζωής του την οποία έγραψε στο νέο του βιβλίο, o 42χρονος μουσικός μάς είπε: “Η αυτοβιογραφία μου κυκλοφόρησε πρόσφατα στη Γερμανία και τώρα θα μεταφραστεί στα αγγλικά. Το βιβλίο είναι η ιστορία της ζωής μου και προσπαθώ να συνδυάσω τη νέα τεχνολογία με την παράδοση. Περιλαμβάνει εκατοντάδες έγγραφα και υλικό που για πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας από την παιδική μου ηλικία, αλλά και αρχεία ήχου στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάτοχος του βιβλίου.

Μέσα από την περιγραφή της ζωής μου δεν δίνω συμβουλές, αλλά έμπνευση. Κάθε άνθρωπος, κάθε ταξίδι είναι διαφορετικό, αλλά πιστεύω ότι η διαδρομή μου μέσα από τα σκληρά μαθήματα που έχουν σχέση με την επιτυχία, εμπεριέχει σημαντικά μηνύματα ζωής”.

Δεν βλέπει τον εαυτό του στο μέλλον χωρίς τα αγαπημένα του βιολιά, αν και τον ενδιαφέρει πολύ ο κόσμος της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης εσωτερικών χώρων. “Ακόμα και αν κατέβω από τη σκηνή κάποια στιγμή, το βιολί δεν θα λείπει από τη ζωή μου”, λέει γελώντας, ενώ μιλάει με ενθουσιασμό για το επόμενο άλμπουμ κλασικής μουσικής που θα κυκλοφορήσει σύντομα και το οποίο θα παρουσιάσει κάνοντας άλλη μία περιοδεία με κλασική ορχήστρα.

Η συζήτηση τελειώνει με θαυμασμό για το Ηρώδειο, έναν χώρο που νιώθει τιμή να εμφανιστεί για πρώτη φορά. Η μόνη φορά που έχει επισκεφθεί την Ελλάδα είναι, όπως μας είπε γελώντας, "πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια πίσω, με την τότε σύντροφό μου στη Μύκονο".

10 + 1 πράγματα που δεν ξέραμε για τον David Garrett

Πήρε το πρώτο του βιολί σε ηλικία 4 ετών. Μάλιστα σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι αρχικά … δεν του άρεσε καθόλου ο ήχος του. Έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή σε ηλικία 10 ετών και έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης, που υπέγραψε ποτέ με τη διάσημη Deutsche Grammophon σε ηλικία 13 ετών. Το 1994, σε ηλικία 14 ετών δίνει μια εξαιρετική απόδοση του τρίτου μέρους του Τρίτου Κοντσέρτου για βιολί του Μότσαρτ με τη Συμφωνική Ορχήστρα WDR της Κολωνίας υπό τη διεύθυνση του Χάινριχ Σιφ. Ηχογράφησε 5 άλμπουμ μέχρι τα 18 του. Παρόλα αυτά αποφάσισε - αν και δεν το ενέκριναν οι γονείς του - να πάει στο διάσημο Julliards School στην Νέα Υόρκη και να μην εμφανιστεί για 4 χρόνια. Εκεί έγινε μαθητής του Itzhak Perlman. Εργάστηκε και ως μοντέλο. Το 2008 μπήκε στο Βιβλίο Guinness ως ο πιο γρήγορος βιολιστής του κόσμου. Σχολιάζοντας αυτή τη διάκριση σε συνέντευξή του είπε ότι… ήταν πολύ λογικό, μετά από τόσα χρόνια εξάσκησης σε τόσο δύσκολα μουσικά “κείμενα” να… γίνει κι αυτό! Το μεγαλύτερο κοινό μπροστά στο οποίο έχει παίξει είναι σε 75.000 άτομα με τον Jonas Kaufmann στο Allianz Arena του Μονάχου το 2012, στην εκδήλωση έναρξης του τελικού του UEFA Champions League. Το 2013 έπαιξε τον ρόλο του διάσημου βιολονίστα Niccolò Paganini στην ταινία "The Devil's Violinist". Έχει λάβει 25 χρυσά και 17 πλατινένια βραβεία (έως τον Φεβρουάριο του 2020). Έχει πουλήσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια άλμπουμ. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.600 συναυλίες μέχρι στιγμής (κλασικά & crossover). Ζει ανάμεσα στη Γερμανία, τη Νέα Υόρκη και τη Μαγιόρκα, όπου απολαμβάνει τη φύση.

Info: Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, 21.00, Πληροφορίες 210 7298930, Εισιτήρια www.ticketservices.gr, 210 7234567 / Τιμές εισιτηρίων: VVIP 145€, Διακεκριμένη Ζώνη 125€, Ζώνη Α 95€, Ζώνη Β 80€, Ζώνη Γ 60€, Ζώνη Δ 45€, Ζώνη Ε 35€, Ζώνη ΣΤ 25€, Περιορισμένη ορατότητα 20€, ΑΜΕΑ 20€, Φοιτητικά-Ανέργων (περιορισμένος αριθμός) στη Ζώνη Ε 25€, Φοιτητικά-Ανέργων (περιορισμένος αριθμός) στη Ζώνη ΣΤ 20€.

