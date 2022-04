Δημήτρη Μαλισσόβα, πόσο ροκ είναι ο Παρθενώνας;

Ο Δημήτρης Μαλισσόβας εκπλήσσεις γράφοντας και σκηνοθετώντας το "Take me Home", το πρώτο ροκ μιούζικαλ που δημιουργήθηκε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 27 Απριλίου

Το έργο αυτό - το οποίο έγραψε μαζί με την Τάνια Χαροκόπου- βασίζεται στο κόμικ “Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;” του Μανώλη Μουμαλίδη, σκοπός του οποίου είναι η διάδοση και η γνώση της ιστορίας της κλοπής των γλυπτών της Ακρόπολης, με πρωτοβουλία του κινήματος Athena Take me Home.

Είναι μια μυθοπλασία, εμπνευσμένη από τα αληθινά γεγονότα της λεηλασίας των μνημείων της Ακρόπολης, που διέπραξε ο Τόμας Μπρούς, κόμης του Έλγιν, στις αρχές του 19 ου αιώνα. Ο ήρωας μας ακολουθεί τον αδίστακτο και ασυνείδητο Άγγλο. Με την ηρωική του δράση, την ιστορική του συνείδηση, τα ευγενικά του ιδεώδη, ταυτίζεται με το όραμά του, προσωποποιεί τα αγάλματα, συνομιλεί με την Καρυάτιδα, και βάζει σκοπό της ζωής του, την επιστροφή των μνημείων ανεκτίμητης αξίας, πίσω στην Αθήνα. Το θεατρικό έργο, περιγράφει με παραστατικότητα, το μεγαλύτερο έγκλημα τέχνης, την αρχαιοκαπηλία, το αίσχος της λεηλασίας και επιδιώκει μέσα από τους διαλόγους, να ξυπνήσει συνειδήσεις, να αναμοχλεύσει ενοχές, να συγκινήσει καρδιές…

"Όλα άρχισαν όταν με κάλεσε ο Θοδωρής Τρανούλης – ο επικεφαλής του κινήματος Athena Take Home – και μου πρότεινε να κάνουμε παράσταση το κόμικ του Μανώλη Μουμαλίδη ‘’Παππού θα μου πεις μια ιστορία’’. Ενθουσιάστηκα με την ιδέα και αμέσως πρότεινα να γίνει μια μεγάλη παράσταση, ένα Rock musical, που να αφορά όλη την οικογένεια. Έτσι, με την συνδρομή της Τάνιας Χαροκόπου στο κείμενο και του Ανδρέα Κουρέτα στη μουσική, δημιουργήθηκε ένα καινούργιο έργο που συνδυάζει την αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα, με έναν αγνό εφηβικό έρωτα. Σε αυτή την παράσταση, όπως και σε όλες τις άλλες, με εμπνέουν οι συνεργάτες και οι συντελεστές. Εδώ, δουλέψαμε όλοι με ενθουσιασμό και αγάπη, γιατί εκτός από μια καλλιτεχνική σύμπραξη είναι και μια Εθνική δράση" αναφέρει χαρακτηριστικά στο NEWS 24/7 ο Δημήτρης Μαλισσόβας.

Πώς τα γεγονότα της λεηλασίας των μνημείων της Ακρόπολης μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα ροκ μιούζικαλ;

Το γεγονός είναι ένα, Τα μάρμαρα αφαιρέθηκαν και κλάπηκαν από τον Παρθενώνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι μυθοπλασία. Είναι μια όμορφη ιστορία που συνδυάζεται με ένα αληθινό γεγονός. Σκοπός είναι να μάθουν και να αφυπνιστούν οι επόμενες γενιές. Λίγοι γνωρίζουν τι πραγματικά συνέβη και πολλοί αγνοούν εντελώς το γεγονός.

Πώς συνδυάζεται το ροκ με τον… Παρθενώνα;

Το Ροκ είναι ελευθερία, είναι φιλοσοφία, είναι στάση ζωής! Ροκ είναι τα Ρεμπέτικα, ροκ είναι ο Καραϊσκάκης, η Σωτηρία Μπέλλου, ο Θεοδωράκης. Ο ίδιος ο Παρθενώνας είναι ροκ. Χρόνια ολόκληρα στέκει σε αυτόν τον ιερό βράχο (Rock). Στα χρόνια που πέρασαν, έζησε πολέμους, λεηλασίες, σεισμούς, βανδαλισμούς κι ακόμα στέκεται εκεί ψηλά. Περήφανος όπως και τότε.

Ποια η συμβολή του κινήματος Athena Take me Home;

Κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη. Κυρίως, γιατί είναι αποτέλεσμα μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Του Θεόδωρου και της Αθηνάς Τρανούλη. Η ιδέα του Κινήματος ξεκίνησε από τον Θεόδωρο Τρανούλη. Οραματίστηκε την ιδέα της επιστροφής μετά την συναναστροφή του με τη Μελίνα Μερκούρη, τον Ζιλ Ντασέν και τον σκηνοθέτη Γιάννη Διαμαντόπουλο.

Σκοπός, είναι το κίνημα να ταξιδέψει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες! Και όχι μόνο… Πρέπει να υπάρξει γνώση, η γνώση να γίνει συνείδηση και η συνείδηση καθήκον.

Εσείς πώς στέκεστε απέναντι σε αυτή την κλοπή της κληρονομιάς μας;

Δυστυχώς, δεν είναι το μόνο κακό που έχει βρει αυτόν τον τόπο. Είμαστε πολύτιμοι, πως να το κάνουμε. Δακτυλοδεικτούμενοι! Είναι ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, η γεωγραφική μας θέση. Οικόπεδο γωνία. Και με έναν λαμπερό ήλιο στο κεφάλι μας. Μεγάλο δέλεαρ. Η κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι ένα από τα δεινά που μας έχουν στιγματίσει. Παλαιότερα, ίσως δεν είχαμε την δυναμική να απαιτήσουμε την επιστροφή τους. Τώρα όμως, έχουμε ένα από τα ομορφότερα μουσεία του κόσμου. Καιρός λοιπόν, να γυρίσουν σπίτι τους.

Πιστεύετε πως η Τέχνη του θεάτρου και της μουσικής πρέπει να πάρει θέση απέναντι σε αυτή και πώς;

Θέλω να πιστεύω πως η παράσταση μας, το Take me Home the musical, θα κάνει την αρχή. Και που ξέρεις, μπορεί να βάλει και ένα μικρό λιθαράκι.Ίσως και μια σπίθα…

Info:

Συντελεστές: Κείμενο: Τάνια Χαροκόπου - Δημήτρης Μαλισσόβας/Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας/Μουσική-Στίχοι-Μουσική Διεύθυνση: Ανδρέας Κουρέτας/Χορογραφία: Θοδωρής Πανάς/Σκηνογραφία: Τέλης Καρανάνος/Κοστούμια: Tranoulis Haute Couture/Φωτογραφίες: Κώστας Πρόφης/Trailer: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου /3D Mapping: Βαγγέλης Τσαρούμης/Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Γιουφή, Παναγιώτα Δρόσου/Styling: Λένα Χιωτέλη /Διανομή: Κώστας Αρζόγλου, Δημήτρης Μαζιώτης, Πάνος Παταγιάννης, Ραφαήλ Κριτούλης, Ελίνα Γιαννάκη, Γιώργος Ψάλτου, Ρενάτα Καπετανάκη, Βασίλης Μπατσακούτσας, Μαρία Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Τσουμπάρης, Ρεβέκκα Γιαννάκη, Γιώργος Μαντάς, Κωνσταντίνος Κρομμύδας/ Παίζουν οι μουσικοί: Ανδρέας Κουρέτας: μουσική διεύθυνση - πιάνο, Αντώνης Βλάχος: ηλεκτρική κιθάρα, Ηλίας Σαμαρτζής: τύμπανα, Λουκάς Γιαννακίτσας: κόντρα μπάσο-ηλεκτρικό μπάσο/Χορεύουν : Θοδωρής Πανάς, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Δημήτρης Dwave Καραγιώργος, Κωνσταντίνος Κατσούδας, Περικλής Πετράκης, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, Ελένη Δήμου, Χριστίνα Μπίτου, Ανδριάννα Στεργιούλη, Εύα Γαλάνη.

Η μίξη των προηχογραφημένων tracks της παράστασης έγινε από τον Γιώργο Παπαδόπουλο στα studios του Abbey Road Institute στο Λονδίνο.

Πληροφορίες Παράστασης: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη)/Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη/Τετάρτη 27 Απριλίου/Ώρα Έναρξης: 19:00/Διάρκεια παράστασης: 130 λεπτά/Είσοδος Δωρεάν προσκλήσεις: Το άνοιγμα της πλατφόρμας για την κράτηση θέσεων θα ανακοινωθεί σύντομα

