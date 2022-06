Είδαμε τον Parov Stelar στο Release Athens με την "καθιστή τρομπέτα" που έκλεψε την παράσταση

Τα πνευστά στα καλύτερά τους και μπόλικα "πορωμένα" νεαρά ζευγάρια να χορεύουν electro swing σαν να μην υπάρχει αύριο! Σε ένα εκρηκτικό πάρτι - όπως ακριβώς υποσχέθηκαν οι διοργανωτές του Release Athens 2022 - βρεθήκαμε το βράδυ του Σαββάτου (18/6) στην Πλατεία Νερού και ο Parov Stelar ήταν ο “μέγας μάγιστρος’ στα decks.

“Είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας! Ξεκίνησα την καριέρα μου εδώ στη χώρα σας. Τελευταία περάσαμε δύσκολα. Πολλοί μας είπαν τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα όμως είμαστε εδώ και κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε” είπε ο headliner της τρίτης ημέρας του Release και καταχειροκροτήθηκε από ένα κοινό που φαινόταν ότι ήρθε γιατί γνώριζε πολύ καλά τι θα ακούσει (και τι θα χορέψει).

O 47χρονος Αυστριακός Marcus Fuereder, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, “τα έδωσε όλα” για άλλη μια φορά "ατμίζοντας" μπροστά στο ελληνικό κοινό. Ένα κοινό που είναι από τα αγαπημένα του και στο οποίο χρωστάει - όπως ανέφερε ο ίδιος - σημαντικό μέρος της παγκόσμιας επιτυχίας του.

Τον αποκαλούν “πατέρα της Electro Swing” και έχει καταφέρει κάτι που έχει κομβική σημασία για τη διαχρονική επιτυχία ενός μουσικού. Από τις πρώτες κιόλας νότες είναι αδύνατον να μπερδέψεις τον Parov Stelar με οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη.

Και φυσικά οι ζωντανές του εμφανίσεις δεν θα είχαν αυτή την εκρηκτική ενέργεια χωρίς το “δέσιμο” της Parov Stelar Band, μιας ορχήστρας που μεταμόρφωσε τη συναυλία σε ένα νοερό ταξίδι από την Κούβα σε ένα τζαζ μπαρ στη Νέα Υόρκη και κατευθείαν κάπου στη Νέα Ορλεάνη, με λίγη "αστερόσκονη" από Coachella, Glastonbury και Lollapalooza.

Ο Parov μετά την έκθεση των ζωγραφικών του έργων (γιατί να μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του ως ζωγράφος και μάλιστα συχνά δημιουργεί ο ίδιος τα εξώφυλλα των άλμπουμ του, όπως έκανε και με το “Moonlight Love Affair” που μόλις κυκλοφόρησε) και το δύσκολο διάστημα μέσα στην πανδημία, επέστρεψε δριμύτερος με την περιοδεία “Venom” (Δηλητήριο).

Καλός ο Parov, όπως πάντα, εξάλλου έχει παίξει πάνω από 50 φορές στη χώρα μας σε μεγάλα και μικρά venues και τον ξέρουμε καλά, αλλά όλη τη διαφορά στη συναυλία του Release την έκαναν τα απίστευτα … πνευστά!

*Άτυπη μασκότ της βραδιάς και ένα “μπλε δελφίνι” μπαλόνι που χόρεψε κι εκείνο στους ρυθμούς των πρώτων σειρών κάτω από τη σκηνή.

Η νέα τραγουδίστρια του Parov και η καθιστή… τρομπέτα!

Το live του Parov στην κατάμεστη Πλατεία Νερού ξεκίνησε στις 23.00, ενώ την προηγούμενη ημέρα η βροχή δεν είχε επιτρέψει να ολοκληρωθεί η συναυλία της μπάντας στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας του φανς στην συμπρωτεύουσα απογοητευμένους.

“Lights off”, “Booty Swing”, “Catgroove”, “Cuba Libre” και “Berlin Shuffle” ζέσταναν τον κόσμο της Πλατεία Νερού. Η νέα τραγουδίστρια της μπάντας, Elena Karafizi από τη Μολδαβία, καταχειροκροτήθηκε όπως και ο “κατέχων το θεϊκό σαξόφωνο”, Markus Ecklmayr, που έδωσε το δικό του μίνι ρεσιτάλ.

Ωστόσο, η “καθιστή τρομπέτα” ήταν που έκλεψε την παράσταση. Ο Marc Osterer είναι ένας πραγματικός βιρτουόζος, “μουσικό προϊόν” των καταξιωμένων ορχηστρών του Broadway με πολλά “χιλιόμετρα” στη σκηνή. Το Σάββατο, δυστυχώς, υποδέχθηκε το κοινό καθιστός με γύψο στο πόδι, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να “απογειώσει” το κομμάτι “Berlin Shuffle”, αλλά και το “Cuba Libre” (κάνοντας μερικούς θεατές που δεν τον αναγνώρισαν από μακριά να αναρωτηθούν αν είναι Κουβανός μουσικός, νέα προσθήκη στην μπάντα!).

“Είμαι καθιστός γιατί πρόσφατα είχα ένα ατύχημα, πέφτοντας από μεγάλο ύψος. Το αλεξίπτωτο άνοιξε, αλλά έσπασα τον αστράγαλό μου. Αμέσως σκέφτηκα ότι δεν θα καταφέρω να πάρω το αεροπλάνο και να έρθω. Αλλά μετά είπα ότι μια συναυλία είναι πολύ χειρότερη χωρίς τρομπέτα και πολύ καλύτερη με τρομπέτα. Και τα κατάφερα να είμαι εδώ” είπε ο Osterer απευθυνόμενος στο ελληνικό κοινό. Οι φωτογραφίες στο Instagram που τον δείχνουν να πιλοτάρει ένα παλιό... Τσέσνα, έδωσαν ξαφνικά άλλη διάσταση σε αυτή την αφήγηση!

Στα αυτιά μας φυσικά και η αισθαντική soul “φωνή” των Parov Stelar, ο Lee Anduze, που ζει στην Ελλάδα και μίλησε ελληνικά στη σκηνή ενθουσιάζοντας το κοινό. Ακολούθησαν τα “Djangos revenge”, “Venom”, “Voodoo Sonic”, “the Invisible girl”, “Chambermaid Swing”, “Burning Spider”.

… We don't need no education!

Και εκεί που πιστέψαμε ότι όλα τα ωραία τελειώνουν νωρίς, τραγουδήσαμε με τον Anduze το θρυλικό κομμάτι των “Eurythmics” (1983) “Sweet dreams are made of these” και με την Elena το all time classic του Parov, “Τhe sun”.

Το κομμάτι σαφέστατα ήταν η ευγενική προσφορά του Parov στην... αυτοβλετίωσή μας, αφού μας προτρέπει να γίνουμε "rolling stones" και να μην σταματήσουμε να "κυλάμε" προς την εξέλιξή μας! “Είμαι ένας ταξιδιώτης, θα ακολουθήσω τον ήλιο, μην σταματάς πρέπει να συνεχίζεις να προχωράς, δεν θα σταματήσω ποτέ, είμαι ένας ταξιδιώτης και θα ακολουθώ τον ήλιο”. Το “Sun” θυμίζουμε είχε συμπεριληφθεί στο soundtrack της ταινίας “Man Of My Dreams” (“Traumfrauen”) το 2015 και είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία.

Το φινάλε ήταν ελάχιστα αναμενόμενο. Ο Parov Stelar μας σύστησε τον άνθρωπο που του έσωσε τη ζωή (χωρίς να εξηγήσει περισσότερα), ο οποίος αποχαιρέτησε το κοινό, ανεβαίνοντας στην κονσόλα με ένα remix του “The Wall” των Pink Floyd… το οποίο συνόδευσε τα βήματά μας έξω από την Πλατεία Νερού με τη φράση να αντηχεί όλο νόημα … we don't need no education!

