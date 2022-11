Είδαμε τον Θανάση Αλευρά στο Vox: Στον υπερσιβηρικό με ΠΑΣΟΚ και Gucci φόρεμα

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Αν σου αρέσει η καλλιτεχνική περσόνα του Θανάση Αλευρά και ο προσωπικός του τρόπος να διηγείται ιστορίες, τότε συνεχίζεις να διαβάζεις. Γιατί η μουσικοθεατρική παράσταση "40+Βγαίνω!" που είδαμε στο Vox είναι ένα θέαμα χίλια τα εκατό κομμένο και ραμμένο πάνω του. Επίσης, ξέχνα το “Your Face Sounds Familiar” και τις μεταμφιέσεις που κάνει συχνά, γιατί εδώ ο Αλευράς φοράει απλά μαύρα ρούχα - μια αμφίεση “tabula rasa” πάνω στην οποία “γράφονται” οι ρόλοι και οι ψυχικές ατμόσφαιρες που θέλει να ζωντανέψει στην παράσταση της… ζωής του.

Μετά την "Ταράτσα του Φοίβου", την επιθεώρηση "Τι ζούμε ρε;" στο Άλσος και ένα πέρασμα από τα τηλεοπτικά "Νούμερα" του Δεληβοριά, ο Θανάσης Αλευράς βγάζει για πρώτη φορά τα εσώψυχά του στο μουσικο-σατυρικό πρόγραμμα "40+Βγαίνω!" στο VOX.

Συναισθηματικός κι όχι μελό, αυθεντικός κι όχι επηρμένος, με το γνωστό του χιούμορ ο Θανάσης Αλευράς αποφάσισε να γιορτάσει την πρώτη 40ετία της ζωής του με το κοινό, κάνοντας ένα (περίπου) stand-up comedy με αρκετές δόσεις αυτο-ψυχανάλυσης.

Βρεθήκαμε στην πρεμιέρα στο VOX και μαζί του ξαναθυμηθήκαμε όλη τη δεκαετία του ‘80 (και του ‘90) μέσα από τραγούδια, πρόσωπα και σύμβολα.

Με το τραγούδι "40+Βγαίνω!" σηκώθηκε η αυλαία

Ο Θανάσης Αλευράς ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ

Η παράσταση - όπως ήταν αναμενόμενο - ξεκίνησε με το νέο τραγούδι του Θανάση Αλευρά "40+Βγαίνω!" και εκείνον μαυροντυμένο να κατεβαίνει απ’ τα ψηλά της σκηνής στα χαμηλά. “40 και βγαίνω, τον φόβο ξεπλένω, με πόνο ανοίγει η ψυχή, 40+βγαίνω, βαθιά ανασαίνω, τη νύχτα κερδίζει η αυγή” τραγούδησε έχοντας αρχικά λίγο τρακ, που όμως εξαφανίστηκε βλέποντας στα πρώτα τραπέζια πολλούς φίλους ηθοποιούς να τον χειροκροτούν (ανάμεσά τους ο Νίκος Μουτσινάς, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ελισάβετ Κωνσταντίνίδου, η Ματίνα Νικολάου καλ.).

Όπως μας εξήγησε, αυτό το πάρτι σχεδίαζε να το κάνει όταν έκλεισε τα 40 του χρόνια, αλλά, λόγω του κορονοϊού κατάφερε να το κάνει φέτος, που είναι 43 ετών. Το ομότιτλο τραγούδι της έναρξης το έχει γράψει ο Αντώνης Θυσιάδης και το έχει μελοποιήσει ο Νίκος Μερτζάνος. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι μέσα από προσωπικές ιστορίες, που είναι συγχρόνως και ένα αφιέρωμα στην ξακουστή γενιά του '80.

Από τα Γιάννενα στον Αγγελάκα και την Άντζελα Δημητρίου

Το κόνσεπ της παράστασης λιτό και κατανοητό. Ο Θανάσης Αλευράς ξεκινάει την αφήγησή του κρατώντας μία βαλίτσα της μητέρας του της Φεβρωνίας, με αντικείμενα σημαντικά για την πορεία της ζωής του. Την ανοίγει και ξεκινάει να ξετυλίγει το νήμα από τη γέννησή του στα Γιάννενα μέχρι σήμερα. Μοιράζεται πληροφορίες από τα παιδικά του χρόνια, παλιούς δίσκους, αγαπημένα πρόσωπα και όλα αυτά διανθίζονται με τραγούδια και μουσικές “αμφισημίες” που προκαλούν πολύ γέλιο.





Και κάπως έτσι φτάνουμε στο παλιό ΠΑΣΟΚ το ορθόδοξο και τον Ανδρέα Παπανδρέου, στον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, στα μπουζούκια, στον Κοντολάζο, στα τσιφτετέλια, στα γαρύφαλλα, στις “μπέμπες” και στις εικόνες μιας Αθήνας που δεν καταλάβαμε πότε έγινε ιστορία. “Τότε που είχαμε λεφτά” αλλά μας “‘έπιασαν στον ύπνο”. Τότε που χορεύαμε τα “παπάκια” και το “μακαρένα”, αλλά τελικά ήμασταν “γίδια στο μαντρί”.

“Παρόντα” στην παράσταση και διάσημα πρόσωπα που λατρεύει να υποδύεται, χωρίς όμως αυτή τη φορά να βάλει παγιέτες για να τα μιμηθεί. Η Άντζελα Δημητρίου, η Άννα Βίσση (για την οποία δεν πήγε πενταήμερη στο Λύκειο για να έρθει να την ακούσει ζωντανά πρώτη φορά στην Αθήνα), η Καιτούλα η Γαρμπή, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο ΛεΠα.

Το “ξένο πρόγραμμα” ανέλαβαν - φορώντας την Άρτα και τα Γιάννενα - η Idra Kayne και ο Jerome Kaluta, οι οποίοι με τρελό μπρίο μας ταξίδεψαν σε τέσσερις περίπου δεκαετίες με τα: “My Sharona”, “Looking for some hot stuff”, “Rhythm is a dancer”,” No limit”, Μάικλ Τζάκσον, Μαράια Κάρεϊ και REM. Ο Jerome με στεφάνι έναν “πράσινο ήλιο” ξεσήκωσε το VOX με τον… ύμνο του ΠΑΣΟΚ!

Idra Kayne και Jerome Kaluta ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ

Στον υπερσιβηρικό με τον Ιβάν και το Gucci φόρεμα

Από την παράσταση δεν έλειψε η αναφορά στους “Μικρούς Ήρωες” της Ελένης Γκασούκα, μια παράσταση που είχε ανέβει πριν από χρόνια στο Μικρό Παλλάς και ο Αλευράς είχε γράψει ιστορία στο νούμερο “Αγαπημένε μου Ιβάν”. Ο ηθοποιός μας θύμισε το σημείο με την καπελαδούρα και το… “χτικιό” στον Υπερσιβηρικό και καταχειροκροτήθηκε.

Στο δεύτερο μέρος της παράστασης, με “mix and match” τρόπους που δεν αποκαλύπτουμε, ο Πάριος συναντά τους Gipsy Kings, o Αργυρός τον Αγγελάκα, η Πάολα τον Σιδηρόπουλο, η Άντζελα τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και ο Χατζής το … Gucci φόρεμα του Φοίβου.

"Η κραυγή του τρόμου"

Ο Θανάσης Αλευράς διασκευάζει Lou Reed με στίχους για τον Ζακ Κωστόπουλο YOUTUBE

Μακράν η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η ερμηνεία του κομματιού "Η κραυγή του τρόμου", μία διασκευή του θρυλικού κομματιού του Lou Reed, “Walk on the wild side”. Τους στίχους έγραψε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 ο Γιώργος Παυριανός, κατά παραγγελία του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος και το τραγούδησε στην "Μέδουσα".

Το τραγούδι μιλάει για περιθωριακούς τύπους, τους οποίους ο κόσμος προσποιείται ότι δεν βλέπει. Μετά από τόσα χρόνια, τίποτα δεν έχει αλλάξει και έτσι ο στιχουργός δεν άλλαξε παρά μόνο τον πρώτο στίχο. Εκεί που ελεγε "Ο Ζαν ντ΄Αρκ απ΄τη Θεσσαλονίκη" έγινε "Ο Ζάκι Ο το έσκασε απ΄το σπίτι" για να θυμίζει τον άδικο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Το φινάλε του σόου είχε συμπυκνωμένα τα νοήματα που φαίνεται ότι διέπουν στην παρούσα φάση τη ζωή του ηθοποιού. “Με ό,τι αγαπάς συναντιέσαι”, “Όχι στο φόβο, όποια στιγμή το καταφέρεις, στον χρόνο σου”, “Σ’ αγαπώ θα πει μ’ αρέσει να είσαι ο εαυτός σου”. Και στο τέλος, ένα “ευχαριστώ” του Αλευρά σε όλους εμάς, που βρισκόμαστε παρόντες τώρα που γυρίζει… σελίδα!

Συμπέρασμα

Οι πολιτικές εξελίξεις χέρι-χέρι με τις μουσικές, οι επιρροές από το εξωτερικό, η βαλίτσα με τα προσωπικά τοτέμ και ταμπού (μία τέτοια κουβαλάμε όλοι μας), και όλο το φάσμα τραγουδιών που δόνησαν την Ελλάδα από το ‘80 και μετά. Είναι πραγματικά αδύνατο να είσαι 40 και βάλε και να μην βρεις κάτι να ταυτιστείς και να αναπολήσεις σε αυτή την παράσταση. Οι πολύ μικρότεροι σίγουρα θα νιώσουν μετέωροι. Μια παράσταση που έπιασε το σφυγμό της εποχής - όπως τη βλέπουν οι 40+ - και κατάφερε να διατηρήσει γρήγορο τέμπο με σβέλτες ατάκες, πολλή μουσική και καμία “κοιλιά”. Στο φινάλε τραγουδήσαμε δυνατά “Ρόδα είναι και γυρίζει” και ευχηθήκαμε απλώς να είναι αλήθεια.

Συντελεστές

Κείμενα: Ελένη Γκασούκα, Φοίβος Δεληβοριάς, Γιώργος Παυριανός και Θανάσης Αλευράς.

Συμμετέχουν: Idra Kayne – Jerome Kaluta.

Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Μουσική επιμέλεια: Αντώνης Σκόκος

Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης, Θράσος Αμπατζής

Μουσικοί: Ζεμενίδης Ευριπίδης κιθάρες, Κούρος Αλέξανδρος πλήκτρα, Μιχαηλίδης Θάνος τύμπανα, Μπουλντής Γιώργος μπάσο, Παπαδόπουλος Χρήστος σαξόφωνο, κλαρίνο.

Από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στο VOX - Για 10 παραστάσεις. viva.gr.



