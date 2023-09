Επιστρέφουν οι Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

To Ίδρυμα Schwarz και η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζουν τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2023, με ελεύθερη είσοδο.

To Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζει για 9η συνεχή χρονιά τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Το Curtis on Tour, The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music, η παγκόσμια περιοδεία του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis, σταθμεύει και πάλι στην Αθήνα με ένα ονειρικό φεστιβάλ μουσικής δωματίου, όπως κάθε φθινόπωρο από το 2015.

ADVERTISING

Η συναρπαστική αυτή περιοδεία φιλοξενεί απόφοιτους του Curtis Institute of Music, καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν στον χώρο της κλασικής μουσικής, για τρεις συναυλίες με τραγούδι και σύνολα εγχόρδων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα κλασικών δημιουργών, όπως Μπραμς, Σούμαν, Τσαϊκόφσκι και Στράους.

H φετινή περιοδεία περιλαμβάνει και την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου “Two Fantasies” (τρίο εγχόρδων) που συνέθεσε ο απόφοιτος του Curtis Μίχαελ Ντζοάπστρομ (Σύνθεση '11) και αποτελεί ανάθεση από το Curtis Institute of Music αποκλειστικά για αυτή την περιοδεία.

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ





Οι απόφοιτοι του Curtis Ντένις Τσμελένσκυ, Μαρία Γιούντενιτς, Έμμα Μάινρενκεν, Χεϊσού Λι, Γκρέις Τακέδα, Τζιν Κιμ, Τζόσουα Χάλπερν και Παλάβι Μαχιντάρα συμπράττουν σε ένα πρόγραμμα τριών συναυλιών που θα μεταδοθούν και ζωντανά μέσω YouTube από τις ιστοσελίδες της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος Schwarz με ελεύθερη πρόσβαση.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία Curtis on Tour, που εκκινεί από την Αθήνα, θα συνεχιστεί τον Οκτώβριο στη Γερμανία (Konzerthaus Berlin), στην Ιταλία (Salone Dugentesco, Βερτσέλι) και στην Ισπανία (Auditori Teulada Moraira, Αλικάντε & Fundación Juan March, Μαδρίτη).

«Μία από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου» σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Ινστιτούτο Μουσικής Curtis συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, προσφέροντας σε εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς μια αληθινή εμπειρία περιοδείας, την ίδια ώρα που δίνει σε νέους σπουδαστές μουσικής στην Ελλάδα τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά μουσική δωματίου.

Πληροφορίες

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2023

στο Aμφιθέατρο Cotsen Hall, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

photo credit: Χάρης Ακριβιάδης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Kαλλιτέχνες:

Ντένις Τσμελένσκυ, βαρύτονος

Μαρία Γιούντενιτς, βιολί

Έμμα Μάινρενκεν, βιολί

Χεϊσού Λι, βιόλα

Γκρέις Τακέδα, βιόλα

Τζιν Κιμ, τσέλο

Τζόσουα Χάλπερν, τσέλο

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

Πρόγραμμα συναυλιών

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 (Cotsen Hall)

Πρόγραμμα 60 λεπτών, χωρίς διάλειμμα

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833-1897)

Chaconne από την Partita σε Ρε ελάσσονα για σόλο βιολί του J.S. Bach

(μεταγραφή για πιάνο / μόνο αριστερό χέρι)

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

ΡOΜΠΕΡΤ ΣΟYΜΑΝ (1810-1856)

Meine Rose, έργο 90, αρ. 2

Dichterliebe, έργο 48

Nichts Schöneres, έργο 36, αρ. 3

Ντένις Τσμελένσκυ, βαρύτονος

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

ΜΑΞ ΜΠΡΟΥΧ (1838-1920)

Klavierstücke, έργο 14

Romanze

Phantasiestück

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

ΡOΜΠΕΡΤ ΣΟYΜΑΝ (1810-1856)

Dichterliebe, έργο 48

Stille Tränen, έργο 35

Der arme Peter, έργο 53, αρ. 3

Ντένις Τσμελένσκυ, βαρύτονος

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833-1897)

Scherzo σε μι ύφεση ελάσσονα, έργο 4

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ (1840-1893)

Oh, if you could only, έργο 38, αρ. 4

None but the lonely heart, έργο 6, αρ. 6

Ντένις Τσμελένσκυ, βαρύτονος

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023 (Cotsen Hall)

Πρόγραμμα 60 λεπτών, χωρίς διάλειμμα

ΡΙΧΑΡΝΤ ΣΤΡΑΟΥΣ (1864-1949)

Σεξτέτο εγχόρδων από την όπερα Capriccio, έργο 85

Μαρία Γιούντενιτς, βιολί

Έμμα Μάινρενκεν, βιολί

Χεϊσού Λι, βιόλα

Γκρέις Τακέδα, βιόλα

Τζιν Κιμ, τσέλο

Τζόσουα Χάλπερν, τσέλο

ΜIΧΑΕΛ ΝΤΖΟΑΠΣΤΡΟΜ (γ. 1980)

Two Fantasies (τρίο εγχόρδων)

Μαρία Γιούντενιτς, βιολί

Χεϊσού Λι, βιόλα

Τζιν Κιμ, τσέλο

Η παγκόσμια πρεμιέρα του τρίο εγχόρδων Two Fantasies, που συνέθεσε ο απόφοιτός του Curtis, Michael Djupstrom (Σύνθεση '11), αποτελεί ανάθεση από το Curtis Institute of Music αποκλειστικά για αυτή την περιοδεία.

ΚΑΜIΓ ΣΕΝ-ΣΑΝΣ (1835-1921)

Κουαρτέτο για πιάνο σε σι ύφεση μείζονα, έργο 41

Έμμα Μάινρενκεν, βιολί

Γκρέις Τακέδα, βιόλα

Τζόσουα Χάλπερν, τσέλο

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023 (Cotsen Hall)

Πρόγραμμα 80 λεπτών, με διάλειμμα

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833-1897)

Σεξτέτο εγχόρδων αρ. 1 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 18

Μαρία Γιούντενιτς, βιολί

Έμμα Μάινρενκεν, βιολί

Χεϊσού Λι, βιόλα

Γκρέις Τακέδα, βιόλα

Τζιν Κιμ, τσέλο

Τζόσουα Χάλπερν, τσέλο

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ (1840-1893)

Σεξτέτο εγχόρδων σε ρε ελάσσονα, έργο 70 Souvenir de Florence

Έμμα Μάινρενκεν, βιολί

Μαρία Γιούντενιτς, βιολί

Γκρέις Τακέδα, βιόλα

Χεϊσού Λι, βιόλα

Τζόσουα Χάλπερν, τσέλο

Τζιν Κιμ, τσέλο

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις