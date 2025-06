Είδαμε τους IDLES στο Release Athens – Συνθήματα “Free Palestine”, κάτω ο φασισμός, και ο frontman Joe Talbot στην καλύτερή του στιγμή!

Το δεύτερο ραντεβού του Release Athens για φέτος ήταν γεμάτο ιδρώτα, συνθήματα για την Παλαιστίνη και εκκωφαντική πανκ-ροκ εκτόνωση. Μιλάμε για τους IDLES, την εκρηκτική πεντάδα από το Μπρίστολ, που ήρθαν στην Πλατεία Νερού και έδωσαν ένα μάθημα για το τι σημαίνει κορυφαίο live.

Από νωρίς άρχισαν να συγκεντρώνονται οι φανς των Ιρλανδών Sprints, των ψυχεδελικών Glass Beams και – φυσικά – των πολυαναμενόμενων IDLES, με στόχο να εξασφαλίσουν τις πιο στρατηγικές θέσεις κοντά στη σκηνή. Το αεράκι κατέβασε λίγο τη θερμοκρασία, αλλά οι Sprints είχαν τον δύσκολο ρόλο να βγουν πρώτοι, κάτω από τον δυνατό ήλιο.

Sprints και Glass Beams για αρχή

Η φωνή της Karla Chubb, που δηλώνει επηρεασμένη από κορυφαίες γυναίκες καλλιτέχνιδες -όπως η Patti Smith, η Siouxie και η PJHarvey – ξεσήκωσε το πλήθος, που ξαφνικά φάνηκε να τριπλασιάζεται… Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το line-up του Release από πολλούς ακούσαμε ότι σοβαρός “στόχος” της αποψινής ημέρας ήταν να δουν την “ωμή” ενέργεια των Sprints – και η επιθυμία τους ικανοποιήθηκε.

Αφροδίτη Ζαγγανά

Είναι μια μπάντα που βρίσκεται “στο δρόμο” εδώ και καιρό, καλοκουρδισμένη και συντονισμένη σε μια ατμόσφαιρα garage punk και grunge που θυμίζει παλιές καλές εποχές. Οι Sprints μάς είπαν ότι ήρθαν πριν από κάποιες μέρες στην Αθήνα και τους αρέσει πολύ. Το σετ δυνατό, έδωσε μία καλή πάσα στους Glass Beams.

Ακίμ Τσατσούλης

Η κινηματογραφική αύρα των Glass Beams – που άνετα θα μπορούσε να ντύσει ένα sequel του “Dune” – και ο ηλεκτρισμένος αισθησιασμός τους μάς συνεπήραν σταδιακά, μέχρι κι ο ήλιος να μαλακώσει. Από τη στιγμή που ανέβηκαν στη σκηνή, ένιωθες πως θα μπορούσαν να παίζουν… στους αιώνες. Το ηχητικό τους τοπίο κινήθηκε εκεί όπου ο Ravi Shankar συναντά τους Khruangbin: μια μίξη από jam rock επιρροές της Μέσης Ανατολής και περίτεχνα, αραχνοΰφαντα layers ορχηστρικής ψυχεδέλειας. Και, φυσικά, οι χαρακτηριστικές τους μάσκες – χάντρινες, μυστηριώδεις, τελετουργικές – απογείωσαν την αίσθηση του μυστηρίου.

IDLES – Με συνθήματα “Free Palestine”, κάτω ο φασισμός, και ο Talbot στην καλύτερή του στιγμή

Αφροδίτη Ζαγγανά

Τα ξαναείπαμε! Τα πέντε αγόρια από το Μπρίστολ, έχοντας κυριεύσει τα πάντα στο πέρασμά τους τα τελευταία οκτώ χρόνια, θεωρούνται πλέον μία από τις κορυφαίες ροκ μπάντες στον κόσμο. Οι συναυλίες τους είναι «σαν να σε χτυπούν με σφοδρότητα και την ίδια στιγμή να σε αγκαλιάζουν» και ακριβώς αυτό ζήσαμε το βράδυ της Τετάρτης.

Αφροδίτη Ζαγγανά

Ο Joe Talbot πρόσφατα δήλωσε ότι η πατρότητα τον έχει ηρεμήσει – κάτι που καθόλου δεν είδαμε, καθώς παραμένει ένα άγριο θηρίο στη σκηνή. Το “κρουστικό τέρας” που λέγεται “Colossus” έκανε την αρχή και στη βίαιη κορύφωσή του όλοι φωνάξαμε «goes and it goes, and it goes» για να ακολουθήσει η ξέφρενη εισαγωγή του “Gift Horse“.

Ο Talbot απευθύνεται στο κοινό, συγκεντρώνει όλη του την ένταση και μας λέει να διαιρεθούμε και να συγκρουστούμε. Ο κόσμος ανοίγει στα δύο -σαν την Ερυθρά θάλασσα που λέει ο λόγος – για να περπατήσει στη μέση ο κιθαρίστας Mark Bowen, που έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε σε αυτή τη συναυλία!

Φορώντας σι-θρου μακρύ φουστάνι ο Bowen σάρωσε κυριολεκτικά την Πλατεία, πρεπατώντας μέσα στον κόσμο αλλά και … επάνω στον κόσμο. Έπαιξε κιθάρα, πλήκτρα, synths, χόρεψε, έκατσε πίσω από τα decks, τραγούδησε… δεν άφησε τίποτα όρθιο.

Αφροδίτη Ζαγγανά

“Mr. Motivator” και ο Talbot σε κέφια χαιρέτησε την Αθήνα: “Είστε έτοιμοι για αγάπη;” ρώτησε, και η αγάπη του κατευθύνθηκε όλη.. στην Παλαιστίνη. Το “Free Palestine” ακούστηκε ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της βραδιάς με το πλήθος να ακολουθεί ρυθμικά, φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα ανάμεσα στα τραγούδια.

Αυτό που πρέπει σίγουρα να ειπωθεί είναι ότι ο Talbot είναι, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς frontmen που έχουμε δει. Αλλά και οι Mark Bowen και Lee Kiernan δεν πήγαν πίσω. Έδωσαν τέρμα γκάζια στην ατμόσφαιρα κάνοντας ατρόμητο crowd surfing και διαντιδρώντας συνεχώς με το κοινό.

Κάποια στιγμή βρέθηκαν οι δυό τους να στροβιλίζονται μαζί με το πλήθος σε ένα ενσταντανέ απόλυτης ελευθερίας.

Αφροδίτη Ζαγγανά

Οι γροθιές του Talbot σηκώνονται και το setlist συνεχίζει αδυσώπητα. Ο κόσμος δεν αφήνεται ποτέ να χαλαρώσει. “Mother”, “Car Crash” και “I’m Scum” – αφού τραγουδήσαμε “Χρόνια Πολλά” σε μία φίλη του συγκροτήματος, χορέψαμε το “The Wheel”, το “Jungle” από το πρόσφατο TANGK, και το “When the Lights Come On”.

“Είναι προτέρημα και τιμή μας που παίζουμε εδώ στην όμορφη πόλη σας, την Αθήνα, και μας κάνατε να νιώσουμε ευπρόσδεκτοι στο σπίτι σας. Σας ευχαριστούμε που μας θυμίζετε ότι πέρα από το ίντερνετ υπάρχει μία τεράστια πλατφόρμα – πολλοί υπέροχοι άνθρωποι που δουλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον – για ανθρωπιά, ισότητα και καλή μουσική! Efxaristo” είπε ο Talbot προλογίζοντας το “Gratitude” για να ακολουθήσουν τα “Benzocaine”, “POP POP POP και το “Crawl”.

Το διαπεραστικό εισαγωγικό ριφ του “Never Fight A Man With A Perm” πυροδότησε ένα μαζικό ντου προς και από τη σκηνή. Η “μηχανή” πίσω από τα ντραμς λέγεται Jon Beavis και μαζί με τον Bowen έδωσαν ένα υποδειγματικό σόλο.

Ακίμ Τσατσούλης

Από ‘κει και πέρα, η βραδιά κύλησε ευθύγραμμα, περνώντας μέσα από τον αναρχικό πανκ ύμνο των μεταναστών – “Danny Nedelko”. “Αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους, και τους ανθρώπους του Ιράν, και τους ανθρώπους των Kneecap, και στους ανθρώπους του Τύπου που μιλούν για την Παλαιστίνη” μας είπε ο Talbot.

To “Rottweiler” «ένα αντιφασιστικό τραγούδι για αντιφασίστες» έγραψε τον επίλογο και κάπως έτσι οι Idles έκαναν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τους.

Αφροδίτη Ζαγγανά

Ήταν μια από εκείνες τις συναυλίες που όπου κι αν καθόσουν θα πέρασες καλά. Οι μπροστινοί χόρεψαν ξέφρενα και κράτησαν ψηλά στον αέρα -ουκ ολίγες φορές- τον κιθαρίστα Mark Bowen. Η αλληλεπίδραση με τον Talbot και αυτή η αίσθηση κοινής εμπειρίας που καλλιεργούν οι Idles στις συναυλίες τους, λειτούργησε απίθανα. Οι πιο πίσω είχαμε χορταστική θέα από τις οθόνες, αυτό που λέμε: να ευχαριστηθείς με την καρδιά σου τον καλλιτέχνη και το σόου πάνω στη σκηνή. Ένταση, ενέργεια και κάποια πολιτικά μηνύματα για να μην ξεχνάμε και πού βρισκόμαστε διεθνώς. Η βραδιά με τους IDLES τα είχε όλα.