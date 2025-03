ETSI DE: Η επιστροφή του σατιρικού μουσικού συγκροτήματος στο Αθηνά Live

Οι ETSI DE επιστρέφουν στη σκηνή του Αθηνά Live το Σάββατο 8 Μαρτίου 2025 για μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, αυθορμητισμό και, φυσικά, την ακαταμάχητη ενέργειά τους.

Το σατιρικό μουσικό συγκρότημα ETSI DE ξαναχτυπά και μετά από χρόνια γεμάτα σουρεαλιστικό χιούμορ και απροσδόκητες μουσικές ανατροπές, επιστρέφει στη σκηνή του Αθηνά Live το Σάββατο 8 Μαρτίου 2025 για μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, αυθορμητισμό και, φυσικά, την ακαταμάχητη ενέργειά τους.

Με τραγούδια-διαμάντια όπως «Μια Βραδιά Στου Τζιλιβάκη (Μια Βραδιά Στο Λούκι)», «Εξ Αγχιστείας», «Αγαπουλίνι», «Eros Keravnovolos», «Καθυστέρηση», οι ETSI DE έχουν δημιουργήσει το δικό τους cult μουσικό σύμπαν. Και μην ξεχνάτε πως είναι αυτοί που έφεραν στην Ελλάδα το google translate πριν ακόμα εφευρεθεί: “Λυγαρίς” στα αρχαία ελληνικά, “Ένας Τούρκος Στο Παρίσι” στα Τούρκικα, “Ο Κοκκινοσκουφίτσας” από τα Πορτογαλικά (ή Πορτογαλέζικα?), “Λούλα” στα Ιταλικά. Και, φυσικά, η αξέχαστη κρητική διασκευή του κομματιού των αδερφών Κατσιμίχα «Μια Βραδιά Στο Λούκι», που έγινε «Μια Βραδιά Στου Τζιλιβάκη».

O Γιαννακάκης Γιάννης

Οδηγίες χρήσης από τους ETSI DE:

Πιέστε pause στο χειριστήριο της καθημερινότητας.

Πατήστε επίμονα το rewind της ζωής. Επιστρέφουμε πολλά χρόνια πίσω, σχεδόν 20. Τότε ξεκίνησαν όλα.

Play. Οι ETSI DE σήμερα ξανά στη σκηνή: Δημήτρης, Μιχάλης, Γιάννης.

Next. Με linguaphone διασκευές και μπερδεμένα άσματα.

Next. Μαζί τους και η Cats ‘n’ Dogs Band, με ήχο δυνατό.

Next. Και οι δισκογραφημένες επιτυχίες και τα τραγούδια που αγαπήσαμε και μυστικά που ξέρουν μόνο οι φίλοι.

Unmute. Δεν μπορεί, θα πεις κι ένα τραγούδι.

Record. Καταγράφουμε νέες αναμνήσεις που συμπληρώνουν τις παλιές. Με μουσική και χιούμορ.

Stop. Στάση στη σκηνή του Αθηνά Live για μια ακόμα χορταστική εμπειρία.

Eject. Κάντε την κράτησή σας και… ραντεβού το Σάββατο!

O Μουντζουράκης Δημήτρης

Ποιοι είναι οι ETSI DE;

Το σχήμα δημιουργήθηκε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα (!) από τους Δημήτρη Μουντζουράκη, Μιχάλη Χατζηαρσενίου και Γιάννη Γιαννακάκη. Η πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση έγινε το 2001 με το χρυσό CD Single «Στροφή στο Λαϊκό» (LYRA), ακολουθούμενο από τους δίσκους «Εύκολο» και «Ya mas».

Έχουν συνεργαστεί με ονόματα όπως Ημισκούμπρια, Κώστας Μακεδόνας, Γλυκερία, Θέμης Ανδρεάδης, Γιάννης Μηλιώκας, Διονύσης Τσακνής, Τάκης Ζαχαράτος, Μανώλης Καραντίνης, Ρένος Χαραλαμπίδης κ.ά.

ETSI DE: Δημήτρης Μουντζουράκης, Μιχάλης Χατζηαρσενίου, Γιαννακάκης Γιάννης

Cats ‘n’ Dogs Band: Νίκος Πρελορέντζος, Στέλιος Σεφερόπουλος, Στράτος Σεφερόπουλος

Μιχάλης Χατζηαρσενίου