Eurovision 2023: Χειροκρότημα για την Ελλάδα - Η εμφάνιση του Victor Vernicos με το "What they say"

Victor Vernicos SARAH LOUISE BENNETT / EBU

Η εμφάνιση της Ελλάδας στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2023, με τον Βίκτωρα Βερνίκο και το "What They Say".

Με τους ήχους του "What They Say" του Βίκτωρα Βερνίκου πλημμύρισε η M&S Bank Arena του Λίβερπουλ το βράδυ της Πέμπτης (11/5), στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2023. Η Ελλάδα εμφανίστηκε στην 8η θέση του Β' Ημιτελικού με τον Βίκτωρα Βερνίκο να ερμηνεύει μία ρυθμική μπαλάντα, που ο ίδιος έγραψε στα 14 του, για να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα. Ο 16χρονος καλλιτέχνης ερμήνευσε το κομμάτι του για λογαριασμό της Ελλάδας, με τα προγνωστικά να δείχνουν δύσκολη πρόκριση για τη χώρα. Η σκηνική εμφάνιση του Βίκτωρα έχει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, ενώ την ενδυματολογική επιμέλεια έχει κάνει ο Γιώργος Σεγρεδάκης, ο οποίος κράτησε το στιλ που είχε ο Βίκτωρας στο video clip του τραγουδιού. Eurovision 2023 : Η εμφάνιση της Ελλάδας στον Β' ημιτελικό

