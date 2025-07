Πλαίσιο Computers: Αύξηση πωλήσεων για το α’ εξάμηνο του 2025 και νέο κατάστημα στα Μελίσσια

Η Πλαίσιο ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 με αύξηση πωλήσεων κατά 5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο, αυξημένο σε πωλήσεις, διάστημα του 2024, συνεχίζοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία για ακόμη μια χρονιά

Η αύξηση έρχεται, μάλιστα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2024, με την εταιρεία να σημειώνει νέο ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 480,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,4% σε σχέση με το 2023.

Η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει ιδιαίτερα θετικά οικονομικά μεγέθη και οδεύει προς την υπέρβαση του μισού δις ευρώ σε τζίρο εντός του 2025, πετυχαίνοντας κερδοφόρα αποτελέσματα με συνέπεια, κάθε έτος της λειτουργίας της. Η κερδοφορία της κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά το γεγονός ότι το 2024 ξεκίνησαν σημαντικά έργα ανάπτυξης δικτύου και υποδομών, επενδύσεις δηλαδή, που εκούσια απορροφούν από την κερδοφορία, με απώτερο στόχο να χτιστεί ένα ακόμα δυνατότερο μελλοντικό Πλαίσιο.

Στο κρατικό πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Β» 1ος κύκλος, που συνέβαλε σημαντικά στα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, η Πλαίσιο αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός των καταναλωτών, έχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο του προγράμματος. Η επίδοση αυτή, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της αγοράς στην εταιρεία.

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Πλαίσιο θα εντείνει την επένδυσή της στην ανάπτυξη φυσικών καταστημάτων και το χτίσιμο υποδομών -ως δύο κεντρικούς άξονες ανάπτυξης-, με στόχο να συνεχίσει την κερδοφόρα πορεία, να αυξήσει την παραγωγική της ισχύ σε IT και Logistics και να ενισχύσει το αποτύπωμα του brand σε περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα.

Νέο κατάστημα στα Μελίσσια και περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης του φυσικού δικτύου της Πλαίσιο, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 27ο κατάστημα της στα Μελίσσια (Αν. Παπανδρέου & Τραπεζούντος 17), ενισχύοντας την παρουσία της στα Βόρεια Προάστια Αττικής. Με επιφάνεια 1.800 τ.μ. σε τρία επίπεδα, το κατάστημα προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών σε τεχνολογία, computing, χαρτοπωλείο και οικιακές συσκευές, καθώς και Experience Points για hands-on δοκιμές, live demos και τεχνική καθοδήγηση.

Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα νέα καταστήματα σε Ιωάννινα και ΔΑΑ υποδέχτηκαν περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, αποδεικνύοντας τη δυναμική της πολυκαναλικής παρουσίας της Πλαίσιο.

Συνεχής ψηφιακή εξέλιξη

Η Πλαίσιο επενδύει σταθερά στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, βελτιώνοντας διαρκώς την αποδοτικότητα των λειτουργιών της και την εμπειρία πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η υιοθέτηση νέας πλατφόρμας διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου, προχωρά ο εκσυγχρονισμός των ιστοσελίδων Plaisio.gr και Plaisiopro.gr, ενώ έχει δρομολογηθεί η μετάβαση στο προηγμένο σύστημα ERP SAP S/4HANA, που θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρησιακές υποδομές της εταιρείας.

Retailer of the Year 2025 και διακρίσεις που επιβεβαιώνουν τη διαρκή πρόοδο

Ορόσημο για το 1ο εξάμηνο του 2025 αποτελεί η αναγνώριση της Πλαίσιο ως Retailer of the Year 2025 στα Retail Business Awards — τον μοναδικό θεσμό στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στο λιανεμπόριο. Η Πλαίσιο απέσπασε την κορυφαία διάκριση του θεσμού, ξεχωρίζοντας για το σύνολο της παρουσίας της στην αγορά, την οικονομική της υγεία, τη στρατηγική ανάπτυξής της, τη σχέση της με τους καταναλωτές και τη συνολική συνεισφορά της στον κλάδο, επιβεβαιώνοντας ότι η συνέπεια, η στρατηγική και η επένδυση στους ανθρώπους παραμένουν τα θεμέλια μια επιτυχημένης πορείας.

Παράλληλα, η Πλαίσιο αναγνωρίστηκε ξανά ως Best Workplace™, κατέκτησε την 1η θέση στο Best Workplaces™ for Women, ενώ για ένατη συνεχή χρονιά συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα — φτάνοντας στην 8η θέση συνολικά, ως ο μοναδικός εκπρόσωπος του κλάδου του non-food retail.

Τέλος, διακρίθηκε με την κατάταξη της στη 2η βαθμίδα Diamond (Leaders), στη λίστα του Forbes με τις 100 μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες που ξεχωρίζουν για τη διαφάνειά τους σε θέματα ESG, συμμετέχοντας παράλληλα για 2η συνεχόμενη χρονιά στη λίστα με τις Most Sustainable Companies in Greece, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης.