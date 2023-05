Eurovision 2023: Κατηγορούν τη Loreen πως "έκλεψε" 6 τραγούδια - Τα 2 είναι ελληνικά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, που φιλοξενήθηκε φέτος στο Λίβερπουλ, με τη συμμετοχή 37 χωρών.

Μεγάλη νικήτρια στον Τελικό του Διαγωνισμού, το βράδυ του Σαββάτου (13/5) αναδείχτηκε η Σουηδία με τη Loreen και το κομμάτι "Tattoo", το οποίο σαρώνει σε όλες τις πλατφόρμες streaming.

Η 39χρονη ερμηνεύτρια ξεσήκωσε την αρένα του Λίβερπουλ, εντυπωσιάζοντας με την άρτια ερμηνεία της, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά των φαν, αλλά και τα στοιχήματα που την ήθελαν να κερδίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια με καταγωγή από το Μαρόκο κέρδισε για λογαριασμό της Σουηδίας και το 2012, με το "Euphoria".

Έντεκα χρόνια μετά, η ίδια επέστρεψε στην οικογένεια της Eurovision με το τραγούδι "Tattoo", πραγματοποιώντας τη δεύτερη προσωπική της νίκη στον μουσικό θεσμό.

Eurovision 2023: Η εμφάνιση της Σουηδίας στον Τελικό

Eurovision 2023: Κατηγορούν τη Σουηδία πως αντέγραψε το "Tattoo"

Φέτος η Σουηδία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, καθώς κέρδισε τον μουσικό διαγωνισμό με σημαντική διαφορά. Ωστόσο, πολλοί κατηγορούν τη Loreen για λογοκλοπή -πολλών μάλιστα άλλων- κομματιών.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν πως το νικητήριο τραγούδι "Tattoo" μοιάζει πολύ με τραγούδι της Ουκρανής καλλιτέχνιδας Mika Newton. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Newton εκπροσώπησε τη χώρα της στη Eurovision του Ντίσελντορφ το 2011, όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Η Ουκρανή τραγουδίστρια δήλωσε σχετικά με το ζήτημα: «Τι μπορώ να πω παιδιά; Χρησιμοποίησε σχεδόν την ίδια ιδέα με τη δική μου το 2011. Ειλικρινά αν την ενέπνευσα και αποφάσισε να πάει με την ίδια σχεδόν εμφάνιση με τη δική μου, τότε καλή τύχη».

Αντέγραψε η Loreen και τους ABBA; Οι haters της, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το κομμάτι της για τη Eurovision, υποστηρίζουν πως το "Tattoo" μοιάζει πολύ με το θρυλικό τραγούδι "The Winner Takes It All" του σουηδικού συγκροτήματος.

Ομοιότητα με το "Tattoo" της Loreen βρίσκουν κάποιοι και στο κομμάτι "Flying free" (Pont Aeri) του 1999.

Ακόμη, πολλοί συγκρίνουν το "Tattoo" και με το "Frozen" της Madonna, που κυκλοφόρησε το 1998.

Την ίδια στιγμή, για κάποιους η εισαγωγή του τραγουδιού της Loreen θυμίζει πολύ και τη μελωδία του τραγουδιού "Σκέτος εγώ" της Γεωργίας Νταγάκη που κυκλοφόρησε το 2014.

Η Γεωργία Νταγάκη, μάλιστα, σχολίασε επ' αυτού. «Συγχαρητήρια στη Σουηδία και στην Loreen για τη νίκη του στην Eurovision. Μου δίνει μεγάλη χαρά που το δικό τους τραγούδι σας θύμισε το δικό μου ‘’Σκέτος εγώ’’ και που τελικά ήταν και αυτό που ξεχώρισε στον διαγωνισμό», είπε.

Ακόμη, κατηγορίες υπάρχουν ότι η Loreen έχει αντιγράφει και το κομμάτι του Μύρωνα Στρατή, με τίτλο "Όχι Εγώ", που κυκλοφόρησε το 2010.

Ακούστε παρακάτω τα έξι αυτά κομμάτια και τα αποσπάσματα για τα οποία κατηγορούν τη Σουηδία:

1) ABBA - "The Winner Takes It All"

2) Mika Newton - "В плену"

3) Pont Aeri - " Flying Free"

4) Madonna - "Frozen"

5) Γεωργία Νταγάκη - "Σκέτος Εγώ"

6) Μύρωνας Στρατής - "Όχι Εγώ"

Και ένα... συνολικό βίντεο

Loreen: Ποια είναι η νικήτρια της Eurovision 2023

Η Loreen (το όνομά της είναι Lorine Zineb Nora Talhaoui) γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1983 στο Vasteras της Σουηδίας. Έχει μαροκινή και βερβερική καταγωγή και είναι τραγουδίστρια και μουσική παραγωγός. Αν και δεν ασχολήθηκε με τη μουσική λόγω της Eurovision, απέκτησε διεθνή φήμη μετά τη νίκη της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι "Euphoria". Το Euphoria έφτασε στο νούμερο ένα σε 18 χώρες μετά τη νίκη της.

H Loreen στη σκηνή της Eurovision AP

Η Loreen ηθελε από μικρή ηλικία ν' ασχοληθεί με τη μουσική και έτσι σε ηλικία 21 ετών πήρε μέρος στον τηλεοπτικό διαγωνισμό Idol 2004, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο της single, "The Snake". Το 2010, η Loreen υπέγραψε συμβόλαιο με μια νέα δισκογραφική εταιρεία, τη "Mohito Music" και συμμετείχε στο Melodifestivalen 2011 για τη Σουηδία με το "My Heart Is Refusing Me". Η Loreen συμμετείχε ξανά την επόμενη χρονιά και κέρδισε το Melodifestivalen 2012 με το τραγούδι "Euphoria" με το οποίο πέταξε για Αζερμπαϊτζάν.

Loreen EBU / ANDRES PUTTING





Το τραγούδι κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2012 με συνολικά 372 βαθμούς. Οι 114 βαθμοί προήλθαν από τη διεθνή κριτική επιτροπή και το 32,7%, δηλαδή 154 βαθμοί, προήλθαν από τους τηλεθεατές, και ήταν έτσι η Νο1 επιλογή τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από τους τηλεθεατές.

Στα τέλη του 2022, ανακοινώθηκε πως η καλλιτέχνιδα θα δοκιμάσει την τύχη της στον Σουηδικό Τελικό της Eurovision, όπου και κέρδισε εύκολα, με τους φαν να τη θεωρούν από νωρίς φαβορί για τη νίκη, κάτι που τελικώς επιβεβαιώθηκε.

