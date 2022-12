Eurovision 2023: Με τραγούδι ενάντια στα πυρηνικά η Ουκρανία διεκδικεί ξανά το βραβείο

Μόλις ολοκληρώθηκε το Vidbir 2023, μέσα από το οποίο, η Ουκρανία αποφάσισε να επιλέξει τον εκπρόσωπό της για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Νικητήριο τραγούδι της σημερινής βραδιάς ήταν το Heart of Steel, το οποίο ερμηνεύουν οι TVORCHI.

Ο μεγάλος τελικός έλαβε χώρα στο σταθμό μετρό Maidan Nezalezhnosti στο Κίεβο, όπου χρησιμοποιείται ως καταφύγιο. Το σόου άνοιξε με ένα βίντεο, το οποίο απεικόνιζε στιγμές μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Όπως γράφει το ogaegreece.com, όλοι οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν, τραγουδώντας για την Ουκρανία, και δίνοντας κουράγιο στους πολίτες της χώρας.

ADVERTISING

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Timur Miroshnychenko, η Zlata Ognevich και η Kateryna Pavlenko. Ο Timur Miroshnychenko βρισκόταν και πέρσι στην ίδια θέση. Μάλιστα, ήταν εκείνος που μετέδωσε τον περσινό τελικό της Eurovision στην ουκρανική τηλεόραση από ένα καταφύγιο. Η Zlata Ognevich εκπροσώπησε την Ουκρανία στη Eurovision 2013, τερματίζοντας στην 3η θέση. Τέλος, η Kateryna Pavlenko είναι η κεντρική τραγουδίστρια των Go_A. Οι Go_A εκπροσώπησαν τη χώρα στο διαγωνισμό το 2021 τερματίζονταν στην 5η θέση.

Στον τελικό εμφανίστηκαν 10 καλλιτέχνες, οι οποίοι παρουσίασαν ζωντανά τις συμμετοχές τους. Το σημερινό αποτέλεσμα κρίθηκε κατά 50% από το τηλεοπτικό κοινό και κατά 50% από την κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τους Taras Topolya, Julia Sanina και Jamala! Για την ψηφοφορία του κοινού χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Diia.

Οι 10 φιναλίστ, όπως εμφανίστηκαν απόψε, ήταν οι εξής:

Moisei – I’m Not Alone

OY Sound System – Ой, тужу (Oy, tuzhu)

DEMCHUK – Alive

Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

FIINKA – Довбуш (Dovbush)

KRUTЬ – Колискова (Lullaby)

Tember Blanche – Я вдома (I’m home)

Angelina – Stronger

2TONE – Квітка (Flower)

TVORCHI – Heart Of Steel

Μετά από κάθε εμφάνιση, η κριτική επιτροπή έκανε ένα μικρό σχόλιο στους υποψηφίους. Επίσης, κατά τη διάρκεια των τραγουδιών, προβλήθηκαν διάφορα βίντεο, δείχνοντας στιγμές από την προετοιμασία όλων των καλλιτεχνών Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά την κατάταξη, όπως διαμορφώθηκε από τις ψήφους της κριτικής επιτροπής και του κοινού.

Στον τελικό, κατά τη διάρκεια του χρονικού περιθωρίου που είχε δοθεί για την ψηφοφορία του κοινού, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ με τίτλο Kalush Orchestra, or How We Stopped Worrying and Won Eurovision During the War! Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ γυρίστηκε αμέσως μόλις το συγκρότημα κέρδισε τη Eurovision τον Μάιο στο Τορίνο.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν οι Dmytro Shurov (Pianoboy), Zlata Dziunka (εκπρόσωπος της Ουκρανίας στη Eurovision Junior 2022), Jamala (νικήτρια της Eurovision 2016 για την Ουκρανία) και Verka Serduchka (εκπρόσωπος της Ουκρανίας το 2007). Μπορείτε να δείτε τις εμφανίσεις τους στα παρακάτω βίντεο.

Πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, είδαμε ένα ευχετήριο μήνυμα από το Oleg Psiuk, τραγουδιστή των Kalush Orchestra, που ευχήθηκε καλή επιτυχία σε εκείνον που θα καταφέρει να πάει στο Λίβερπουλ!

Νικητήριο τραγούδι της βραδιάς ήταν το Heart of Steel, που θα ταξιδέψει στο Λίβερπουλ, ώστε να εκπροσωπήσει την Ουκρανία στο διαγωνισμό της Eurovision 2023! Αξίζει να σημειωθεί ότι οι TVORCHI είχαν προσπαθήσει και το 2020 να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, τερματίζοντας στην 4η θέση του Vidbir.

Ποιοι είναι οι TVORCHI;

Κανένα νέο συγκρότημα τα τελευταία χρόνια δεν έχει εισχωρήσει στην ουκρανική μουσική σκηνή τόσο ολοκληρωτικά όσο οι TVORCHI. Πρόκειται για δύο νεαρούς φαρμακοποιούς από την ουκρανική πόλη Ternopil (η οποία βρίσκεται στη Δυτική Ουκρανία, 400 χιλιόμετρα από το Κίεβο). Ο παραγωγός ήχου Andrew Hutsuliak και ο τραγουδιστής Jeffery Augustus Kenny, νιγηριανής καταγωγής, δημιούργησαν το συγκρότημα το 2018, αφού γνωρίστηκαν στη σχολή τους. Αναμειγνύουν διαφορετικά στυλ με κυρίαρχα όμως τα στοιχεία της ουκρανικής μουσικής.

Το όνομα των TVORCHI ακούγεται κάθε μέρα όλο και πιο δυνατά όχι μόνο στην ουκρανική μουσική βιομηχανία αλλά και πέρα από αυτήν. Νικητές των Ουκρανικών Μουσικών Βραβείων “Zolota Zharptytsia”, βρίσκονται πολύ συχνά στην κορυφή των ουκρανικών charts. H μουσική τους τον τελευταίο καιρό προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αξιόλογες προσωπικότητες της ουκρανικής και ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.

Ακούστε το τραγούδι "Heart of Steel":

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις