Eurovision 2023: Υποβλήθηκαν 106 συμμετοχές στην ΕΡΤ

Η προθεσμία που είχε θέσει η ΕΡΤ προς τις δισκογραφικές εταιρείες και τους παραγωγούς για την υποβολή προτάσεων για την Ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2023 έληξε την Κυριακή που μας πέρασε.

Το ενδιαφέρον ήταν μεγαλύτερο από πέρσι, καθώς τόσο η 8η θέση της Amanda στο Τορίνο αλλά και η 10η θέση της Stefania στο Ρότερνταμ δημιούργησαν νέα δεδομένα για την Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ1 με το Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά “Πρωϊαν Σε Είδον”, 106 τραγούδια υποβλήθηκαν και το έργο της επιτροπής αξιολόγησής τους αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο!

Ποιοι καλλιτέχνες είναι υποψήφιοι για τη Eurovision 2023 με την Ελλάδα;

Σύμφωνα με το OgaeGreece.gr, ανάμεσα στους υποψήφιους που κατέθεσαν προτάσεις στην ΕΡΤ είναι οι παρακάτω.

Leon of Athens

Ο Leon of Athens, μαζί με την ομάδα της Cobalt Music, όπου ανήκει, κατέθεσε την πρότασή του στην ΕΡΤ αποτελώντας μια από τις σημαντικές υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2023. Όπως σας είχε αποκλειστικά αποκαλύψει το ogaegreece.com, το τραγούδι του Leon of Athens είναι ένα πολύ δυνατό pop τραγούδι, με επιρροές 80’s, και όχι μπαλάντα, επιδιώκοντας να κάνει φέτος τη διαφορά. Πρόκειται για ένα mainstream pop κομμάτι που έχει γράψει ο Σκωτσέζος David Sneedon, ένας πολύ γνωστός μουσικός δημιουργός που έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως Lana Del Rey, Hurts, One Direction, κ.α. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται το τραγούδι μπορεί να σταθεί και εκτός eurovison ως ένα φρέσκο global up-tempo hit, όπως της dua lipa και του the weekend.

EVANGELIA

Πρόταση της Panik Records, η 30χρονη Evangelia, με καταγωγή από την Κρήτη και μεγαλωμένη στο New Jersey των Η.Π.Α., έδειξε από την περσινή χρονιά πόσο έντονα επιθυμεί να βρεθεί στη Eurovision. Για το 2022 είχε καταθέσει προτάσεις στην ΕΡΤ, τις οποίες είχε γράψει μαζί με τον σύντροφό της Jay Stolar, μουσικό παραγωγό. Τα τραγούδια της χαρακτηρίζονται από το συνδυασμό της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και της σύγχρονης pop μαζί με τον ελληνικό και αγγλικό στίχο. Χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο, είναι αναμενόμενο και η φετινή της πρόταση να είναι σε συνεργασία με τον Jay Stolar. Πρόσφατα γνωρίσαμε και τη συνεργασία της με την Amanda Tenfjord, η οποία και υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Evangelia.

KLAVDIA

Η μόλις 20 ετών Κlavdia έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, την οποία πρωτογνωρίσαμε μέσα από το ελληνικό The Voice το 2018. Εκεί έφτασε μέχρι τον τελικό, με μέντορα την Έλενα Παπαρίζου. Έχει συνεργαστεί με τη συνθετική ομάδα των ARCADE, μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε η πρώτη της δισκογραφική δουλειά μαζί τους, με τίτλο “Lonely Heart”. Oι ARCADE υπογράφουν και την πρόταση της Klavdia για τη Eurovision 2023 η οποία υποβλήθηκε από την Panik Records.

ANTIGONI

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Βόρειο Λονδίνο, η Antigoni Buxton είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με ελληνοκυπριακές ρίζες, με μοναδική φωνή και ιδιαίτερη προσέγγιση στη δημιουργία μουσικής και αποτελεί μια ακόμη πρόταση της Panik Records για τη Eurovision 2023! Πήρε το όνομα της από τη γιαγιά της. Υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο σε ηλικία 14 ετών και έκτοτε αναπτύσσει έναν δυναμικά πρωτότυπο ήχο, ο οποίος συνδυάζει τις ρίζες καταγωγής της με το περιβάλλον της μεγαλούπολης όπου ζει. Δεν είναι ασυνήθιστο να βρίσκουμε στα τραγούδια της μια ενδιαφέρουσα μίξη hip-hop, pop και μπουζουκιού. Συνδυάζοντας αυτή την ιδιαιτερότητα των συνθέσεών της με την απίστευτα δυνατή φωνή της και τους υποβλητικούς στίχους της, η Αντιγόνη ΄΄εχει χαρακτηριστεί ως “καλλιτέχνης που πρέπει να παρακολουθήσετε το 2022”. Το 2022 φαίνεται όντως να είναι η χρονιά της, αφού η δημοτικότητά της αυξήθηκε κατακόρυφα από μια σειρά συναυλιών σε όλη την Ευρώπη.

MELISSA MANTZOUKIS

Αν και το όνομα της ακουγόταν εδώ εδώ και πολύ καιρό τελικά η Melissa Mantzoukis κατέθεσε την υποψηφιότητα της μόλις σήμερα στη ΕΡΤ. H 18χρονη Melissa Mantzoukis από το Ingolstadt της Βαυαρίας με ελληνική καταγωγή (Ηγουμενίτσα), κατέκτησε το κοινό στη Γερμανία με μοναδικές ερμηνείες και ήρθε 3η στο τάλεντ σόου της γερμανικής τηλεόρασης «Deutschland sucht den Superstar» τον περασμένο Μάϊο.

Victor Vernicos

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ogaegreece.com, ο 15χρονος Victor Vernicos αποτελεί την πιο “βενιαμίν”- πρόταση που έχει καταθέσει η Panik Records για την Eurovision! Ο Victor που σε λίγο καιρό γίνεται 16 χρονών είναι ένα ιδιαίτερα χαρισματικό, έμφυτο ταλέντο που από την πολύ μικρή ηλικία των 4 ετών ασχολήθηκε με τη μουσική. Στα 8 χρόνια του έκανε μαθήματα φωνητικής και στα 10 μαθήματα κιθάρας, ενώ όταν ήταν 13 ετών παρακολούθησε σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας. Η πρόταση του Victor για τη Eurovision 2023 είναι μια πολύ προσωπική και συναισθηματική μπαλάντα που έχει γράψει ο ίδιος.

ΑΡΕΤΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ (ARETHA)

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με αποκλειστικές πληροφορίες του ogaegreece.com, η Αρετή Κοσμίδου (Aretha) κατέθεσε την πρότασή της στην ΕΡΤ για την Eurovision 2023. Η πρότασή της, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, περιλαμβάνει – τελικά – ένα καινούργιο τραγούδι, που το ετοίμαζε εδώ και αρκετούς μήνες. Το ύφος του κομματιού είναι pop που κλείνει προς υποκατηγορία electro pop και electronic dance music. Η σύνθεση του έχει γίνει από την ίδια και τον παραγωγό της, FeelGudAlways (Eugene), που είναι και ο σύντροφός της. Οι στίχοι έχουν γραφτεί από την Αρετή και έχουν βαθύ και επίκαιρο μήνυμα.

Βασίλης Κούρτης

Ένα από τα ονόματα που έχει ακουστεί έντονα το τελευταίο διάστημα για τον διαγωνισμό της Eurovision ήταν αυτό του Βασίλη Κούρτη. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το τραγούδι με το οποίο θα διεκδικήσει τη φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδας, κατατέθηκε και επίσημα στην ΕΡΤ. Το τραγούδι είναι μπαλάντα που είχε ηχογραφήσει πριν λίγες εβδομάδες με την η ομάδα του να δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένη και ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΟΥΡΗ

Άλλη μία γυναικεία παρουσία προστίθεται στον κατάλογο των φετινών ονομάτων που κατέθεσαν υποψηφιότητα για τη φετινή Eurovision. H Αντωνία Καούρη είναι η πρόταση της εταιρείας MINOS-EMI για τη φετινή χρονιά. Την Αντωνία τη γνωρίσαμε μέσα από το μουσικό reality “The voice of Greece” όπου μάλιστα κατάφερε να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Αμέσως μετά το παιχνίδι υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία της ενώ έχει κυκλοφορήσει και τις πρώτες τις δουλειές όπως την επανακυκλοφορία του “Έτσι είναι οι σχέσεις” αλλά και το “Για Φαντάσου” σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου. Επίσης, η Αντωνία Καούρη ήταν αναπληρωματικό μέλος της περσινής επιτροπής της χώρας μας στη Eurovision του Τορίνο.

Παναγιώτης Τσακαλάκος

O αγαπητός σε όλους μας Παναγιώτης δεν έχει κρύψει ούτε στιγμή το ενδιαφέρον του να εμφανισθεί στη μεγάλη σκηνή της Eurovision! Έχει και στο παρελθόν προσπαθήσει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας αλλά και τον Άγιο Μαρίνο, αλλά τώρα βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή για να καταθέσει μια πλήρη πρόταση μέσω της δισκογραφικής εταιρείας DIGITAL RAY RECORDS… Όπερ και εγένετο!

Cynthia Verazie

Ακόμη μία καλλιτέχνης η οποία επιβεβαίωσε ότι κατέθεσε τραγούδι στην ΕΡΤ για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας είναι η Cynthia Verazie. Η Cynthia είναι μόλις 19 ετών, γεννημένη στην Κύπρο αλλά και με καταγωγή από την Πολωνία και εκτός από τραγουδίστρια είναι και συνθέτης. Έγινε γνωστή στο Ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή της στην εκπομπή “Rising Star” όπου συμμετείχε με την ομάδα της Δέσποινας Βανδή. Πλέον, κατοικεί στη Νορβηγία όπου συμμετείχε και στη Νορβηγική έκδοση του “The Voice”. Την παραγωγή του τραγουδιού της έχει κάνει ο Mike Connaris ο οποίος μεταξύ άλλων έχει γράψει και το τραγούδι “Stronger every minute” το οποίο ερμήνευσε το 2004 για λογαριασμό της Κύπρου η Lisa Andreas (5η θέση).

Αγγελική Βρανά

Η Αγγελική Βρανά, η νεαρή ερμηνεύτρια από την Θεσσαλονίκη, για την οποία η μουσική αποτελεί μια από τα μεγαλύτερες της αγάπες, κατέθεσε με τη δισκογραφική της εταιρία, Just Do It Production, τη πρόταση της για τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision στην ΕΡΤ. Η Αγγελική Βρανά, είναι μια πολυτάλαντη νέα γυναίκα, η οποία ασχολείται με τη μουσική με ποικίλους τρόπους και δε χάνει ευκαιρία να διευρύνει τους ορίζοντες της με νέες εμπειρίες. Το τραγούδι που πρότεινε για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, είναι μια δυναμική – επική – μπαλάντα με αμφιλεγόμενη θεματολογία και έντονα συναισθηματικό στίχο.

Νίκος Αντωνιάδης

Ο Νίκος Αντωνιάδης ασχολείται επαγγελματικά με την μουσική εδώ και μια 20ετία, έχοντας στο ενεργητικό του μια σειρά από επιτυχημένα singles, διακρίσεις, συμμετοχές και διεύθυνση πολλών μουσικών – και όχι μόνο – παραγωγών, το δικό του μουσικό studio στο οποίο δημιουργεί για τον εαυτό του αλλά και για άλλους καλλιτέχνες που τον εμπιστεύονται εδώ και πολλά χρόνια. Φέτος, έχοντας διανύσει μια μεγάλη περίοδο στο χώρο της μουσικής από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, καταθέτει μαζί με την δισκογραφική του εταιρία, Just Do It Producrion, την δικιά του πρόταση στην ΕΡΤ! Το τραγούδι το οποίο κατέθεσε, είναι ένα Rock – House κομμάτι, του οποίου ο στίχος είναι βιωματικός και θέλει να περάσει το δικό του κοινωνικό μήνυμα για θέματα που μαστίζουν τη κοινωνία.

Jimmy Sion

Για 2η συνεχομένη χρονιά ο Jimmy Sion θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Εθνική επιλογή της ΕΡΤ. Όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης στο ogaegreece.com το τραγούδι του έχει ήδη κατατεθεί. Πρόκειται για ένα dance κομμάτι με Αγγλικό στίχο. Μουσικοί παραγωγοί του κομματιού είναι οι Candyfloss και Angeleaux ενώ χορογράφος της συμμετοχής θα είναι και Chali Jennings. Αν και πέρσι ο καλλιτέχνης δεν κατάφερε με το υποψήφιο τραγούδι του “Boom your Bombs” να βρεθεί στην τελική 5αδα, ευελπιστεί φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και γιατί όχι να είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Λίβερπουλ.

Harris Rivera

Ένας ακόμη καλλιτέχνης που μαζί με τη δισκογραφική του εταιρεία Real Music Greece έχουν υποβάλλει συμμετοχή για την προσεχή Eurovision είναι ο Harris Rivera. Το τραγούδι είναι σε στυλ pop μπαλάντας και οι στίχοι είναι του Σουηδού στιχουργού Nick Olsson και η μουσική του Harris Rivera. Όπως επισημαίνεται το τραγούδι έχει ένα βαθύ κοινωνικό μήνυμα για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απασχολεί τη νεολαία.

Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου

Άλλη μία πρόταση από νεαρή καλλιτέχνιδα κατατέθηκε στην ΕΡΤ, και συγκεκριμένα από την Καβάλα. Η 22χρονη Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου είναι η πρόταση της FinalTouch για τη Eurovision 2023. Σύμφωνα, με το ρεπορτάζ του kavalanews.gr το τραγούδι της είναι αγγλόφωνη ποπ-ροκ μπαλάντα σε στίχους και μουσική της ιδίας. Πρόκειται για έναν ύμνο για τη χαρά της ζωής, την αγάπη και την ελευθερία των νιάτων! Η Άρτεμις Ματαφιά η οποία είχε εκφράσει και αυτή δημόσια το ενδιαφέρον της για να καταθέσει δύο τραγούδια στη φετινή διαδικασία, δε θα συμμετάσχει τελικά.

Φυσικά αυτές δεν είναι οι μοναδικές υποψηφιότητες για τη φετινή Eurovision αφού το ενδιαφέρον φέτος ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Η λίστα των υποψηφίων ανανεώνεται συνεχώς.

