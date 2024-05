Eurovision 2024: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός με Ελλάδα και Κύπρο – Όσα θα δούμε

Έφτασε η ώρα του μεγάλου Τελικού της Eurovision 2024, με τη Μαρίνα Σάττι και τη Silia Kapsis να ετοιμάζονται να τα δώσουν όλα. Οι εκπλήξεις, τα acts και η σειρά εμφάνισης των χωρών.

Η μεγάλη βραδιά έφτασε! Απόψε, Σάββατο (11/05), αναμένεται να διεξαχθεί ο Τελικός του 68ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στο Malmö Arena στην πόλη Μάλμε της Σουηδίας.

Ο Τελικός της Eurovision 2024 θα μεταδοθεί μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ στις 22:00, ενώ σχολιαστές θα είναι οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα.

Οι 26 χώρες που διαγωνίζονται, θα ανέβουν στη σκηνή και θα βάλουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατές, που περιμένουν με μεγάλη αγωνία την βραδιά αυτή. Πρόκειται για τις 20 χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς, τις Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και τη διοργανώτρια χώρα, Σουηδία.

Ανάμεσα στις συμμετοχές, βρίσκονται και οι “δικές” μας: Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το “Ζάρι” και η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το “Liar”.

Οι δύο τραγουδίστριες προκρίθηκαν στον μεγάλο Τελικό, μετά από τις εκρηκτικές εμφανίσεις τους στον Β’ και Α’ Ημιτελικό, αντίστοιχα, που λαμβάνοντας εξαιρετικά σχόλια.

Σημειώνεται πως χθες, Παρασκευή (10/05), πραγματοποιήθηκαν, αρχικά, η Dress Rehearsal και στη συνέχεια η Jury Rehearsal, ενώ δεν έλειψαν τα… απρόοπτα.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής Joost Klein που εκπροσωπεί την Ολλανδία με το “Europapa”, δεν ανέβηκε στη σκηνή στην πρώτη πρόβα, λόγω ενός περιστατικού, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν ασαφείς.

Η EBU ανακοίνωσε πως προχώρησε στη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως η Ολλανδία με τον Joost Klein συμμετείχαν στην Jury Rehearsal με το βίντεο του Β’ Ημιτελικού, καθώς αποκλείστηκαν από την δεύτερη πρόβα μέχρι νεωτέρας.

Χθες βράδυ, οι 37 κριτικές επιτροπές ψήφισαν, καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό το 49% του συνολικού αποτελέσματος. Το υπόλοιπο 51%, είναι δουλεία της τηλε-ψηφοφορίας του κοινού σε συνδυασμό με την ψήφο του Rest Of The World.

Eurovision 2024: Οι εκπλήξεις που θα δούμε στον Τελικό

Η έναρξη του show

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Ogae Greece, στην έναρξη του Τελικού θα δούμε ένα όμορφο εισαγωγικό βίντεο κι έπειτα τον Σουηδό καλλιτέχνη Bjorn Skifs, ο οποίος θα ερμηνεύσει το single του Hooked On A Feeling. Ουσιαστικά, από εκείνον ξεκίνησε η αναρρίχηση της σουηδικής μουσικής προς τη κορυφή.

Αυτό είναι και το θέμα του καθιερωμένου flag parade. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες του τελικού παρελαύνουν στη σκηνή, μια προς μια, με τη σειρά εμφάνισή τους, υπό τους ήχους θρυλικών σουηδικών κομματιών που σημάδεψαν τη παγκόσμια μουσική σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του εντυπωσιακού flag parade ακούγονται, κατά σειρά, το Beautiful Life των Ace of Base, το She’s Got The Look των Roxette, το I Follow Rivers του Lykke Li, το Sun Is Shining των Awxell & Ingrosso καθώς και το αγαπημένο Gimme! Gimme! Gimme! ( A Man After Midnight) των ABBA.

Οι εκπλήξεις της βραδιάς

Η Charlotte Perrelli, η Carola και η Conchita Wurst πρόκειται να αποτίσουν φόρο τιμής στους ABBA στον Τελικό, καθότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που το θρυλικό συγκρότημα χάρισε στη Σουηδία την πρώτη της νίκη με το τραγούδι “Waterloo”.

Επίσης, οι Alcazar, ένα από τα πιο αγαπημένα Σουηδικά συγκροτήματα, θα επανενωθούν για χάρη του Τελικού της Eurovision 2024.

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο θα δούμε, επίσης, την postcard της Petra Mede, μίας εκ των δύο παρουσιαστριών του φετινού Διαγωνισμού – στο πλάι της η Malin Akerman.

Η επιστροφή της διπλής νικήτριας Loreen

Το μεγάλο highlight θα είναι η δυναμική επιστροφή της Loreen, η οποία πριν από 12 μήνες σήκωσε το τρόπαιο για τη Σουηδία, με το τραγούδι “Tattoo”!

Η πρώτη γυναίκα διπλή νικήτρια του Διαγωνισμού θα κάνει μια guest εμφάνιση, που θα εντυπωσιάσει για άλλη μια φορά, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουριο τραγούδι της Forever, ενώ θα ακούσουμε το Tattoo σε διασκευή.

Η Σουηδή καλλιτέχνιδα, που κέρδισε το 2023, αλλά και το 2021 με το Euphoria, ανέφερε για την επιστροφή της: “Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω στον φετινό τελικό της Eurovision στο Μάλμε. Θα είναι συναισθηματική εμφάνιση. Με εκπλήσσετε κάθε φορά. Αυτή η εμφάνιση είναι αφιερωμένη σε εσάς, στην κοινότητα και τους φανς που μου δίνετε συνεχώς αγάπη. Θεωρήστε το ένα εγκάρδιο δώρο από εμένα προς εσάς”.

Eurovision 2024: Σε ποια θέση θα εμφανιστεί η Μαρίνα Σάττι

Μετά από την ολοκλήρωση των δύο Ημιτελικών, πραγματοποιήθηκε κλήρωση ώστε οι εκπρόσωποι των χωρών να μάθουν τη σειρά εμφάνισής τους στον Τελικό. Οι επιλογές ήταν “α’ μισό“, “β’ μισό” ή κενό, οπότε σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή της διοργάνωσης θα τους τοποθετούσε στο πρώτο ή το δεύτερο μέρος της βραδιάς.

Η Μαρίνα Σάττι τράβηξε κλήρο με το αποτέλεσμα να δείχνει “α’ μισό” και όπως έγινε γνωστό αργότερα θα εμφανιστεί στη 12η θέση.

Η Silia Kapsis κατά την ίδια διαδικασία εξασφάλισε μία θέση στο “δεύτερο μισό” για την Κύπρο και συγκεκριμένα θα εμφανιστεί στην 20η θέση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media του Διαγωνισμού, η Μαρίνα Σάττι δεν φάνηκε να ικανοποιείται από το αποτέλεσμα, αφού τα πιο “δυνατά” τραγούδια και αυτά που μένουν στη μνήμη των τηλεθεατών παρουσιάζονται συνήθως στο β΄μισό της βραδιάς.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως τα τρία από τα πέντε φαβορί της φετινής διοργάνωσης, η Ιταλία με την Angelina Mango και το “La noia”, η Ελβετία με το Nemo και το “The Code” η Κροατία με τον Baby Lasagna και το τραγούδι “Rim Tim Tagi Dim”, βρίσκονται στο β’ μισό του Μεγάλου Τελικού.

