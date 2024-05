Eurovision: Αυτά είναι τα πρόσωπα των Lordi κάτω από τις μάσκες

Αυτά είναι τα πραγματικά πρόσωπα των “τεράτων” της Eurovision. Τι κρύβεται πίσω από τις μάσκες των Lordi;

Το φινλανδικό heavy metal συγκρότημα Lordi, με μεγάλες επιτυχίες στην μακρόχρονη πορεία του, έχει μείνει στην ιστορία για τις εκκεντρικές στολές του, που τρόμαξαν το ελληνικό κοινό, όταν εκπροσώπησαν τη Φινλανδία στη Eurovision του 2006 στην Αθήνα, με το τραγούδι Hard Rock Hallelujah.

Τα “τέρατα” κέρδισαν με 292 βαθμούς και αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία μέχρι και σήμερα νίκη της χώρας στον δημοφιλή διαγωνισμό μουσικής.

Ακόμη και σήμερα οι Lordi απασχολούν τη Eurovision, μιας και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν κάνει guest εμφάνιση στον ετήσιο διαγωνισμό μουσικής.

Lordi: Η ιστορία των “τεράτων”

Οι Lordi ξεκίνησαν ως μπάντα το 1995 όταν ηχογράφησαν το πρώτο τους ντέμο με τίτλο Bend Over And Pray The Lord και το Napalm Market το 1997. Το 2000 μπήκε στην μπάντα και ο ντράμερ Kita και το 2002 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ Get Heavy, το οποίο πήγε αρκετά καλά σε πωλήσεις.

Το 2004 με το Monsterican Dream ήρθαν αρκετά οικονομικά προβλήματα που τους έφεραν αντιμέτωπους με πολύ δύσκολες καταστάσεις, ενώ το καλοκαίρι του 2004 από την μπάντα αποχώρησε η keyboardist Enary και ο μπασίστας Kalma. Το συγκρότημα έφτασε κοντά στη διάλυσή του, όμως έδωσε μια νέα ευκαιρία με την ένταξη νέων μελών.

Έτσι, λοιπόν, το Νοέμβριο του 2005 στη μπάντα μπήκαν η keyboardist Awa και ο μπασίστας OX και αμέσως άρχισαν νέες ηχογραφήσεις. Αποτέλεσμα της ανασύνταξης ήταν ένα άλμπουμ που έφτασε πολύ ψηλά σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Το “The Arockalypse” έκανε ακόμη πιο γνωστό το συγκρότημα, με αποτέλεσμα να έρθει η πρόταση για τη Eurovision.

Τον Φεβρουάριο του 2006 ανακοινώθηκε ότι οι Lordi θα εκπροσωπούσαν την Φινλανδία στο μουσικό θεσμό με το τραγούδι Hard Rock Hallelujah. Το τραγούδι ήταν έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ επτασφράγιστο μυστικό αποτέλεσε για πολλά χρόνια ποια είναι η ταυτότητα των μελών του δημοφιλούς συγκροτήματος.

Οι παπαράτσι κυνηγούσαν τους Lordi από το πρωί μέχρι το βράδυ ώστε να μάθουν ποιοι κρύβονται πίσω από τις μάσκες. Μετά την τεράστια επιτυχία ήταν αναπόφευκτο τα μέλη του συγκροτήματος να καταφέρουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και πολλές φωτογραφίες τους διέρρευσαν στα Μέσα.

Lordi – “Dead Again Jayne”

Eurovision: Τα πρόσωπα των Lordi κάτω από τις μάσκες