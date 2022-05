Eurovison 2022: Η εμφάνιση των Il Volo που δεν έδειξε η ΕΡΤ

Οι Il Volo εμφανίστηκαν στον B’ Ημιτελικό της Eurovision 2022 ως Interval Act και ερμήνευσαν την αγγλόφωνη διασκευή της συμμετοχής τους στην Eurovision 2015 "Grande Amore" (3η θέση), με τίτλο "You Are My Everything".

Επί σκηνής είδαμε τον Piero Barone και τον Ignazio Boschetto από τους Il Volo, καθώς ο Gianluca Ginoble βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ωστόσο συνόδευσε τα δύο μέλη του συγκροτήματος μέσω βίντεο που προβλήθηκε στην οθόνη.

Να σημειωθεί ότι την εμφάνιση των Il Volo δεν την παρακολουθήσαμε στον χθεσινοβραδινό ημιτελικό από την συχνότητα της ΕΡΤ1, καθώς κατά την διάρκεια της ερμηνείας τους προβλήθηκαν διαφημίσεις.

Δείτε παρακάτω την εντυπωσιακή εμφάνισή τους:

