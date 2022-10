Face It Alone: Ακούστε το νέο τραγούδι των Queen με τη συγκλονιστική φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι

Τον περασμένο Ιούνιο τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος των Queen, Μπράιαν Μέι (Brian May) και Ρότζερ Τέιλορ (Roger Taylor) αποκάλυψαν στο BBC ότι θα δώσουν στη δημοσιότητα ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι από τον θρύλο της ροκ Φρέντι Μέρκιουρι, και κράτησαν την υπόσχεσή τους.

Το συγκρότημα μόλις κυκλοφόρησε το τραγούδι “Face It Alone” που προλογίζει την κυκλοφορία της συλλογής “The Miracle Collector’s Edition” των Queen - που θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου 2022.

Ο Ρότζερ Τέιλορ σε συνέντευξή του είχε χαρακτηρίσει το “Face It Alone” ως “ένα μικρό διαμάντι από τον Φρέντι». Πρόκειται για ένα κομμάτι που ήταν ανάμεσα στα 30 τραγούδια για το 13ο στούντιο άλμπουμ των Queen, “The Miracle”, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου του 1989.

20 Ιουλίου 1986 AP





Το “Face It Alone” ήταν ένα από τα 30 προτεινόμενα τραγούδια που είχαν στο μυαλό τους οι Queen για το άλμπουμ The Miracle και που τελικά δεν αξιοποίησαν ποτέ!

Ο Μέρκιουρι έφυγε από τη ζωή από AIDS στις 24 Νοεμβρίου του 1991 και το κομμάτι ίσως αντικατοπτρίζει την μάχη του με την ασθένεια, και τις στιγμές που πίσω από τις κλειστές πόρτες ο άνθρωπος αντιμετωπίζει μόνος του τις δυσκολίες της ζωής του.

Ακούστε το κομμάτι “Face It Alone” με τη φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι

Η ηχογράφηση του “Face It Alone” ήρθε στο φως όταν η ομάδα παραγωγής ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο “The Miracle”. “Είχαμε σχεδόν ξεχάσει αυτό το τραγούδι” είπε ο Τέιλορ, αλλά “το βρήκαμε. Και είναι μία φανταστική ανακάλυψη. Ένα κομμάτι με πολύ πάθος”. Είναι το πρώτο νέο single με τη φωνή του Φρέντι που κυκλοφόρησε μετά από οκτώ χρόνια.

Το 2014 στο άλμπουμ “Queen Forever” η μπάντα συμπεριέλαβε τρία ακυκλοφόρητα κομμάτια: τα “Let Me in Your Heart Again”, “Love Kills” και “There Must Be More to Life Than This”.

Τα τελευταία ηχογραφημένα κομμάτια με τη φωνή του Μέρκιουρι κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 1995 στο άλμπουμ "Made in Heaven". Τα "A Winter's Tale", "You Don't Fool Me" και "Mother Love", ηχογράφησε ο καλλιτέχνης λίγους μήνες πριν πεθάνει. Επειδή το κομμάτι "Mother Love" ηχογραφήθηκε σταδιακά, ο Μέρκιουρι δεν πρόλαβε να τραγουδήσει την τελευταία του στροφή, την οποία τελικά τραγούδησε ο Μπράιαν Μέι μετά τον θάνατό του.

