Γιάννης Καψάλης: Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του θείου του

Ο Γιάννης Καψάλης αποχαιρετά τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του κλαρίνου, Γρηγόρη Καψάλη, που έφυγε από τη ζωή.

Το δικό του αντίο στον θείο του, Γρηγόρη Καψάλη -έναν από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικό εκφραστή της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων- που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (3/10), λέει ο Γιάννης Καψάλης.

Σε ανάρτησή του, ο τραγουδιστής κάνει λόγο για τεράστιο έργο και παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο αείμνηστος. «Η αγάπη σου για το κλαρίνο αλλά και το τραγούδι ήταν μεγάλη, ανεκτίμητη και μοναδική».

«Καλό παράδεισο Μπάρμπα Γρηγόρη. Να μου φιλήσεις τον πατέρα εκεί ψηλά που θα πας» καταλήγει.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καψάλη

Μπάρμπα μου Γρηγόρη Καψάλη καλό σου ταξίδι..

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου.

Η οικογένεια των Καψάληδων όλης της Ηπείρου, της Ελλάδος και όλου του δημοτικού τραγουδιού σε αποχαιρετούμε.. Η θλίψη μας μεγάλη….

Το έργο σου και η παρακαταθήκη που μας αφήνεις τεράστια.. Η αγάπη σου για το κλαρίνο αλλά και το τραγούδι ήταν μεγάλη, ανεκτίμητη και μοναδική.

Καλό παράδεισο Μπάρμπα Γρηγόρη.

Να μου φιλήσεις τον πατέρα εκεί ψηλά που θα πας.

Αθάνατος

Ποιος ήταν ο Γρηγόρης Καψάλης

Η πορεία του στη μουσική τον έφερε κοντά στους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης παράδοσης, όπως ο Φίλιππος Ρούντας, οι Χαλκιάδες και ο Χρόνης Καψάλης. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 εντάχθηκε στο ιστορικό συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που υπήρξε ο βασικός θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας μουσικής κληρονομιάς.

Η δράση του εκτεινόταν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με συναυλίες για τον Ελληνισμό της διασποράς.

Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.

Δισκογραφία και συμβολή στη διάδοση της παράδοσης

Ο Γρηγόρης Καψάλης άφησε πίσω του πλούσιο έργο, με ηχογραφήσεις στη Γαλλική Ραδιοφωνία, συνεργασίες με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαγορισίων, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το Λύκειο Ελληνίδων.

Η τέχνη του αποτυπώθηκε επίσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και σε ταινίες-ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, δίδαξε κλαρίνο στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων, μεταλαμπαδεύοντας την τέχνη του σε νεότερες γενιές.

Ο άνθρωπος πίσω από τον καλλιτέχνη

Εκτός από δεξιοτέχνης στο κλαρίνο, υπήρξε και τραγουδιστής, συνεργαζόμενος για χρόνια με τον Γιάννη Παπακώστα από τους Χουλιαράδες, αλλά και με τον αείμνηστο Χρήστο Ζώτο στο λαούτο.

Ο Καψάλης ξεχώρισε για τη συνέπεια, την επιμονή και την αντοχή του απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Παρά την ηλικία του, συνέχισε να παίζει μουσική ακόμη και μετά από ατύχημα, φανερώνοντας την αφοσίωσή του και την αγάπη του για το κλαρίνο.

Ένας αυθεντικός εκφραστής της ηπειρώτικης μουσικής

Η μουσική του ταυτότητα χαρακτηριζόταν από την προσήλωση στην παράδοση και την ικανότητά του να συνοδεύει τον πρωτοχορευτή με τρόπο που αναδείκνυε τη στιγμή. Η συμβολή του στη διατήρηση της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης και η προσφορά του στον πολιτισμό τον καθιέρωσαν ως μοναδική μορφή.