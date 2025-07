Gojira: Οι “τιτάνες” του σύγχρονου metal έρχονται στο Release

Tο Release Athens 2025 υποδέχεται τους Gojira, το Σάββατο 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Μία από τις κορυφαίες μπάντες του σύγχρονου σκληρού ήχου σ΄ ένα σόου που προβλέπεται ισοπεδωτικό.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Gojira το Σάββατο 19 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Μία από τις κορυφαίες μπάντες του σύγχρονου σκληρού ήχου – που με την καταιγιστική εμφάνισή τους στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού τράβηξαν τα βλέμματα όλου του πλανήτη – έρχεται να προσφέρει ένα ισοπεδωτικό live στο φετινό Release.

Πρόσφατα τους απολαύσαμε και στην επετειακή συναυλία για το τέλος των Black Sabbath, μαζί με τους μεταλ θρύλους του κόσμου, ενώ του χρόνου θα τους δούμε και ως support των Metallica στην Αθήνα – μια διαδοχή σημαντικών στιγμών που επιβεβαιώνει τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας metal σκηνής.

Gojira – Στην ελίτ του heavy metal

Το καλοκαίρι του 2024, οι Gojira έγραψαν ιστορία ως η πρώτη metal μπάντα που έπαιξε σε Ολυμπιακούς Αγώνες ερμηνεύοντας το “Ah, Ça Ira!”, ένα παραδοσιακό τραγούδι συνδεδεμένο με τη Γαλλική Επανάσταση, πάνω σε ένα μοναδικά εντυπωσιακό σκηνικό. Ωστόσο, η θέση τους στην ελίτ του heavy metal είναι δεδομένη εδώ και πολλά χρόνια.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η εκπληκτική εκτέλεση του Mea Culpa (Ah! Ça ira!) από τους Gojira με τους Marina Viotti και Victor Le Masne κέρδισε το βραβείο GRAMMY για το καλύτερο metal. Οι Γάλλοι μεταλάδες αναμετρήθηκαν με τους Judas Priest, τους Knocked Loose featuring Poppy, τους Metallica και τους Spiritbox στην κατηγορία Best Metal Performance για τα 67α βραβεία GRAMMY, που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες.

Κατά την τελετή της πρεμιέρας, ο frontman Joe Duplantier δήλωσε στην ευχαριστήρια ομιλία τους: “Θέλουμε να αφιερώσουμε αυτό το βραβείο σε όλες τις μπάντες που σπρώχνουν τα όρια. Υποστηρίξτε τους δικούς σας καλλιτέχνες, υποστηρίξτε τα τοπικά σας συγκροτήματα, γιατί εκεί είναι η ουσία και μας εμπνέουν να συνεχίσουμε“.

Gojira – Οικολογικοί, μέταλ και φιλοσοφημένοι

Ο Christian Andreu των Gojira στο περίβλεπτο μουσικό φεστιβάλ Rock in Rio AP Photo/Felipe Dana

Οι τέσσερις Γάλλοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν μοναδικό ηχητικό σύμπαν που ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια και τις μουσικές ταμπέλες. Βαριά riffs, τεχνική ακρίβεια, ρυθμοί που “ισοπεδώνουν”, αλλά και μια έντονη συναισθηματική φόρτιση που ξεχωρίζει. Ο ήχος τους ακουμπά στο death metal, εξερευνά progressive και technical μονοπάτια, πατάει σε thrash ρίζες, ενώ δεν διστάζει να φλερτάρει ακόμη και με tribal ρυθμούς, δημιουργώντας μια ταυτότητα που τους ανήκει ολοκληρωτικά.

Πέρα από τον ήχο όμως, η ουσία των Gojira βρίσκεται και στους στίχους τους. Ο Joe Duplantier γράφει με συνείδηση, με ανησυχία και με βαθιά περιβαλλοντική ευαισθησία. Η φύση, ο πλανήτης, η ανθρώπινη ευθύνη — όλα γίνονται υλικό για σκοτεινούς, σκληρούς αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικούς ύμνους, που μετατρέπουν τις συναυλίες τους σε κάτι παραπάνω από ένα μουσικό γεγονός: σε μια κραυγή για το μέλλον της Γης.

Christian Andreu και Joe Duplantier των Gojira Amy Harris/Invision/AP

Οι Gojira φέρνουν στη σκηνή μια σπάνια ένταση, που συνδυάζει τη δύναμη του metal με τη φιλοσοφία ενός κόσμου που αλλάζει. Και αυτή η ισορροπία είναι που τους κάνει να ξεχωρίζουν.

Η σύνθεσή τους δεν έχει αλλάξει ποτέ. Από το ξεκίνημά τους μέχρι σήμερα, οι Gojira παραμένουν μια δεμένη οικογένεια επί σκηνής, με τα αδέλφια Joe και Mario Duplantier, τον Christian Andreu και τον Jean-Michel Labadie να συνεχίζουν αμετακίνητοι. Αυτή η σταθερότητα είναι που έχει χτίσει την απαράμιλλη χημεία τους, οδηγώντας τους σε μια εκρηκτική σκηνική παρουσία που δικαίως τους έχει αναδείξει σε μία από τις κορυφαίες metal μπάντες παγκοσμίως σε επίπεδο live.

Joe Duplantier των Gojira Amy Harris/Invision/AP

Οι δύο πρώτοι τους δίσκοι, “Terra Incognita” (2001) και “The Link (2003), θεμελίωσαν τη φήμη τους στη γαλλική metal σκηνή, μαζί με τις δυναμικές live εμφανίσεις τους. Ο ογκόλιθος, “From Mars To Sirius” (2005), τους άλλαξε επίπεδο και το εξίσου καταιγιστικό, “The Way of All Flesh” (2008), τους οδήγησε στην πρώτη headline περιοδεία τους στις ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα, οι Gojira εξελίχθηκαν στο… θηρίο που όλοι γνωρίζουμε!

Το “L’Enfant Sauvage” (2012) υπήρξε σφοδρό, άψογα εκτελεσμένο, απλά επικό! Το καθοριστικό, “Magma” (2016), ηχογραφημένο σε περίοδο πένθους για τα αδέλφια Duplantier (είχαν χάσει τη μητέρα τους) ήταν ένας θρίαμβος. Ένα αληθινό φαινόμενο του μοντέρνου groove metal.

Το εξαιρετικό “Fortitude” (2021), το πιο πρόσφατο studio album τους, αποτελεί το πιο επιτυχημένο της έως τώρα δισκογραφίας τους, τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ. Ένας φωτεινός δίσκος, όπως λένε οι ίδιοι, που καλεί σε οικολογική αφύπνιση κόντρα σε όσα συμβαίνουν.

Η 19η Ιουλίου θα είναι μια ιστορική μέρα, γεμάτη μεγάλα τραγούδια όπως τα “Silvera”, “Stranded”, “The Gift of Guilt”, “Amazonia”, “Flying Whales”, “L’enfant sauvage” “The Axe” και ένα εκρηκτικό show-εμπειρία που κανείς δεν θέλει να χάσει!

While She Sleeps και Lacuna Coil

Λίγο πριν από τους Gojira θα δούμε στη σκηνή τους While She Sleeps. Το κουιντέτο από το Sheffield έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της βρετανικής metal σκηνής, προσφέροντας μια εκρηκτική μίξη punk ενέργειας, metalcore και ηλεκτρονικών στοιχείων.

While She Sleeps

Από το 2010 και το ντεμπούτο EP τους «The North Stands for Nothing», οι While She Sleeps με τους Loz Taylor, Sean Long, Mat Welsh, Aaran Mckenzie και Adam Savage έχουν εξελιχθεί συνεχώς, χτίζοντας έναν ήχο που συνδυάζει κοφτερούς στίχους με ποπ και synth-rock επιρροές, χωρίς να χάνουν ποτέ το μεταλλικό τους πάθος.

Πιστοί στις DIY αρχές τους, διαχειρίζονται τη δική τους εταιρεία Sleeps Brothers και με το πρόσφατο άλμπουμ τους «Self Hell» (2024), φέρνουν νέα στοιχεία, από συμφωνικά μέρη έως hardcore, εμπλουτίζοντας το metal anthem τους.

Με εμφανίσεις που έχουν ξεχωρίσει σε μεγάλα φεστιβάλ και sold-out συναυλίες, οι While She Sleeps συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα είναι το μυστικό της επιτυχίας τους — και το Release Athens 2025 θα είναι η απόδειξη γι’ αυτό.

Την αυλαία της συναυλιακής ημέρας θα “σηκώσουν” οι Lacuna Coil. Ξεκίνησαν στα 90s από την underground σκηνή του Μιλάνου και γρήγορα καθιερώθηκαν ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του gothic metal παγκοσμίως. Με το τρίτο τους άλμπουμ, “Comalies” (2002), κέρδισαν φανατικό κοινό και διεθνή αναγνώριση, ενώ έκτοτε συνεχίζουν να εξελίσσονται, συνδυάζοντας βαριά riffs με τις μοναδικές φωνές της Christina Scabbia και του Andrea Ferro.

Με επιτυχίες όπως τα “Karmacode”, “Delirium” και “Black Anima”, αλλά και πολυάριθμες συναυλίες σε μεγάλα φεστιβάλ, έχουν καθιερωθεί και ως σπουδαίο live act, βραβευμένο μάλιστα το 2018 ως Best Live Act στα Metal Hammer Golden Gods Awards. Το 2025 βρίσκει τους Lacuna Coil στο απόγειο της καριέρας τους, με τον δέκατο δίσκο “Sleepless Empire” να αποθεώνεται από τον μουσικό Τύπο.