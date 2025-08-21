H Florence με τον κιθαρίστα των IDLES – Ένα “ουρλιαχτό” για το Halloween

Οι Florence and the Machine ανακοίνωσαν την επιστροφή τους με τον νέο δίσκο που ονομάζεται “Everybody Scream”.

Με μία φωτογραφία της Florence κυκλοφόρησε η είδηση ότι το συγκρότημά της κυκλοφορεί οσονούπω νέο άλμπουμ με τίτλο “Everybody Scream” – δηλαδή μια προτροπή να φωνάξουμε όλοι μαζί. Με όλα όσα βλέπουμε δεν είναι δα και τόσο δύσκολο!

Οι Florence and the Machine επιτρέφουν και, όπως μαρτυρά το όνομα της νέας τους δουλειάς υπόσχονται μια τελετουργία απελευθέρωσης, μια γιορτή φτιαγμένη για το Halloween.

Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από τα social media, εκεί όπου η μπάντα μοιράστηκε το εξώφυλλο: η Florence Welch, παραμορφωμένη μέσα από έναν φακό, κάθεται χαλαρά ανάμεσα σε ξύλινους τοίχους, με το ασπρόμαυρο φόρεμά της να μοιάζει ταυτόχρονα οικείο και έτοιμο να ζωντανέψει. Είναι σαν να μας κοιτάζει μέσα από μια κλειδαρότρυπα άλλης διάστασης, καλώντας μας να περάσουμε απέναντι.

«Florence and the Machine, Everybody Scream, the new album, this Halloween» έγραφε η λεζάντα. Μια πρόταση που περισσότερο ακούγεται σαν ξόρκι παρά σαν ενημέρωση.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 31 Οκτωβρίου, σε CD και βινύλιο, κουβαλώντας 12 τραγούδια στο βασικό του track list. Όμως δεν μένει εκεί. Για τους πιο αφοσιωμένους, θα υπάρξουν και οι Chamber Versions των δύο τελευταίων κομματιών — τέσσερα bonus tracks, ένα εναλλακτικό εξώφυλλο, και μια πιο κλειστοφοβική, ίσως πιο προσωπική ανάγνωση του ίδιου υλικού.

Στις αναρτήσεις της Flo μία από τις φωτογραφίες περιλάμβανε έναν πίνακα με το μήνυμα «Μπορείς να τα έχεις όλα», πριν αναφερθούν οι λέξεις «Σαφήνεια, δύναμη, σκοπός, φωνητικά, χώρος, δυναμική και ομορφιά».

Υπήρχε επίσης μια αινιγματική αναφορά στην Adele, με την φράση «Swans vs Adele» γραμμένη με κεφαλαία γράμματα από κάτω, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται η Welch να γράφει μουσική με τον κιθαρίστα των IDLES, Mark Bowen (που ήταν ασταμάτητος φέτος στο Release) υποδηλώνοντας ότι θα συμμετάσχει στο LP. Ο τελευταίος έχει από τότε δώσει πολλές υποδείξεις για μια συνεργασία με τη Florence στα κοινωνικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων Instagram Stories σχετικά με τη νέα μουσική που ετοιμάζει.

Με το Everybody Scream, η Florence Welch δείχνει έτοιμη να ξανανοίξει το ημερολόγιο των δικών της φαντασμάτων. Και μας καλεί να ουρλιάξουμε μαζί της.

Η έμπνευση για το άλμπουμ προήλθε από τη σοβαρή εγχείρηση που υποβλήθηκε η τραγουδίστρια Welch κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Dance Fever Tour» και από την ενασχόλησή της με τον πνευματικό μυστικισμό – κατανοώντας τα όρια του σώματός της και τι σημαίνει να «θεραπευτείς». Το βίντεοκλιπ του ομώνυμου τραγουδιού μόλις κυκλοφόρησε…