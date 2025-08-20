Kneecap – Χαμός στη δίκη του Mo Chara και η απόφαση για την κατηγορία τρομοκρατίας

Η υπόθεση τρομοκρατίας εναντίον του Mo Chara των Kneecap αναβλήθηκε από το δικαστήριο του Λονδίνου, αφού η νομική ομάδα του δήλωσε ότι η κατηγορία πρέπει να απορριφθεί.

Ο Mo Chara – μέλος του συγκροτήματος των Kneecap – εμφανίστηκε σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, στο Westminster Magistrates’ Court στο Λονδίνο, όπου αμφισβητήθηκε η εγκυρότητα της κατηγορίας τρομοκρατίας εναντίον του.

Ο Ιρλανδός ράπερ κατηγορήθηκε ότι κράτησε σημαία της Hezbollah σε συναυλία της μπάντας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2024 – γεγονός που ενδέχεται να θεωρηθεί υποστήριξη προς παράνομη οργάνωση, σύμφωνα με το βρετανικό Δίκαιο περί Τρομοκρατίας.

Το τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το Πρωτοδικείο του Westminster φώναζε «ελευθερώστε τον Mo Chara» και ο καλλιτέχνης – το πραγματικό του οποίου είναι Liam Óg Ó hAnnaidh – μπήκε στην αίθουσα για να ακούσει τι θα αποφανθεί η δικαστική έδρα. Άκρη δεν βγήκε!

Θυμίζουμε ότι ο Mo Chara κάλεσε μέχρι και … εμάς να παρεβρεθούμε στην ακρόασή του στο Λονδίνο, μιλώντας στο μικρόφωνο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη Μαλακάσα στο πλαίσιο του Rockwave στις 13 Ιουλίου. Ο μουσικός μας είχε πει τότε ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο τον Ιούνιο, και αφέθηκε ελεύθερος με άνευ όρων εγγύηση, και ότι στις 20 Αυγούστου θα επιστρέψει στο δικαστήριο – όπου είμαστε όλοι ευπρόσδεκτοι για να ακουστεί δυνατά το μήνυμα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

O Mo Chara των Kneecap έξω από το Westminster Magistrates Court στο Λονδίνο Joanna Chan/AP Photo

Νομικά τερτίπια και από τηγανίτα τίποτα

Όπως διαβάζουμε στον διεθνή Τύπο μετά από τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, η απόφαση αναβλήθηκε, με την επόμενη συνάντηση στο δικαστήριο να έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο. Να περιμένουμε τις λέξεις αθώος ή ένοχος; Μάλλον όχι γιατί όπως διαβάζουμε αυτό που ουσιαστικά διακυβεύεται είναι το αν ο δικαστής Paul Goldspring έχει… δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση ή όχι.

Η υπεράσπιση επέμεινε ότι η κατηγορία εκδόθηκε μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας (δηλαδή, πέραν του νόμιμου ανώτατου χρονικού ορίου) και συνεπώς «το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα» να συνεχίσει την υπόθεση.

Αντίθετα, ο εισαγγελέας τόνισε ότι όλα έγιναν εντός της προθεσμίας, θεωρώντας ότι η κατηγορία υποβλήθηκε στην ώρα της. Νομικά τερτίπια θα πούμε εμείς οι άσχετοι και από τηγανήτα τίποτα. Τελικά πότε θα μάθουμε την απόφαση;

Ο δικαστής Paul Goldspring ανέβαλε την τελική απόφασή του και η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Mo Chara αφέθηκε με άνευ όρων εγγύηση (unconditional bail) μέχρι το επόμενο ραντεβού.

Ο J. J. O Dochartaigh των Kneecap στο Westminster Magistrates Court του Λονδίνου. Joanna Chan/AP Photo

Προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο – Το θέμα δεν είναι οι Kneecap, αλλά η γενοκτονία

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την ακροαματική διαδικασία, ο Mo Chara ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του που ήρθαν και είπε: «Γνωρίζουμε ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Δεν αφορά μόνο τους Kneecap. Αυτή είναι μια ιστορία για την Παλαιστίνη και για εμάς, που αποσπά την προσοχή από την πραγματική ιστορία. Γνωρίζουμε, δυστυχώς, ότι αυτή η ιστορία θα καταλήξει στα μέσα ενημέρωσης σήμερα, ενώ το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία την ίδια στιγμή», συνέχισε. «Γι’ αυτό, συνεχίστε όλοι να μιλάτε για την Παλαιστίνη, την ελεύθερη Παλαιστίνη. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε».

Ο Móglaí Bap – έτερος frontman των Kneecap – πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Συνεχίστε να μιλάτε για την Παλαιστίνη, συνεχίστε να την αποκαλείτε γενοκτονία, γιατί αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Αυτό (που γίνεται εδώ) είναι απλώς μια άλλη απόσπαση της προσοχής».

Η εμφάνισή τους στο δικαστήριο ακολούθησε ένα πρωινό γεμάτο παραστάσεις και ομιλίες από ακτιβιστές και μουσικούς. Η βασική ιδέα είναι ότι υπάρχει σχέδιο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αποτέλεσμα αντί να μιλάμε για τη γενοκτονία αχολούμαστε με τους όποιους Kneecap. “Εμείς δεν είμαστε η ιστορία. Η γενοκτονία είναι”, λέει το συγκρότημα.

Naoise O Caireallain, και Liam Óg Ó hAnnaidh, aka Mo Chara, περνούν μέσα από το πλήθος στο Westminster Magistrates Court στο Λονδίνο AP Photo/Frank Augstein

Οι Kneecap έχουν αρνηθεί συστηματικά ότι υποστηρίζουν είτε τη Χαμάς είτε τη Χεζμπολάχ και δήλωσαν ότι δεν υποκινούν ούτε συγχωρούν τη βία. Υποστήριξαν επίσης ότι το βίντεο στις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε ληφθεί εκτός πλαισίου. Μιλώντας για το κούνημα της σημαίας και τα περιστατικά που οδήγησαν στην κατηγορία τον Ιούνιο, ο Mo Chara είπε: «Είναι αστείο. Είμαι ένας χαρακτήρας στη σκηνή», είπε. «Συνέχεια πετάνε σκ@τ@ στη σκηνή. Αν έπρεπε να ξέρω κάθε γ@μημένο πράγμα που πετάνε στη σκηνή, θα ήμουν μέλος της Mensa, για το Θεό […] έχω αρκετά πράγματα να ανησυχώ εκεί πάνω. Σκέφτομαι τους επόμενους στίχους μου, το επόμενο αστείο μου, το επόμενο beat», πρόσθεσε.

Rap for what is Right Joanna Chan/AP Photo

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του τον Ιούνιο είχε πει: “Τίποτα δεν ήταν πρόβλημα μέχρι που είπαμε: Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, στο Coachella».

Τo be continued…