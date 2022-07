Hallelujah: Το τραγούδι που ο Cohen χτυπούσε το κεφάλι του στο πάτωμα, αλλά δεν ήθελε η δισκογραφική του

Ο χρόνος περνάει, κάποια τραγούδια όχι! “Κοιτάζεις γύρω σου και βλέπεις έναν κόσμο στον οποίο δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Και είτε σηκώνεις τη γροθιά σου ψηλά είτε λες Αλληλούια” ακούγεται να λέει ο Leonard Cohen στο νέο ντοκιμαντέρ “Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song”, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, και είναι αφιερωμένο σε ένα από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια.

Το ντοκιμαντέρ, που ερευνά το μυστικιστικό “βάρος” του τραγουδιού Hallelujah βασίστηκε στο βιβλίο του Alan Light με τίτλο “The Holy Or the Broken: Leonard Cohen, Jeff Buckley, and the Unlikely Ascent of Hallelujah” (2012).

“Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα άλλο τραγούδι με αυτή την τροχιά επιτυχίας όπως το Hallelujah” είχε πει ο Alan Light. “Όταν σκέφτεσαι παγκόσμιους ύμνους όπως το Imagine ή το Bridge Over Troubled Water, συνειδητοποιείς ότι έγιναν αμέσως επιτυχίες. Το Hallelujah αρχικά απορρίφθηκε από τη δισκογραφική εταιρία, και μετά αγνοήθηκε παντελώς όταν κυκλοφόρησε”.

Λέοναρντ Κοέν ASSOCIATED PRESS

Ο Leonard Cohen πέρασε πολλά χρόνια (τουλάχιστον επτά) “παλεύοντας” με το Hallelujah. Ο ίδιος θυμάται να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με το εσώρουχο και χτυπώντας το κεφάλι του στο πάτωμα να λέει: “Δεν μπορώ να τελειώσω αυτό το κομμάτι”.

Το Hallelujah δεν είναι απλώς ένα τραγούδι και μία ερμηνεία. Είναι η ουσία ενός ανθρώπου, το "κέντρο" του, και η απάντησή του απέναντι στις δυσκολίες της ζωής!

Έγραψε περίπου 180 στίχους πριν αποφασίσει τι θα κρατήσει. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1983, για το άλμπουμ “Various Positions”. Η δισκογραφική του, όμως, η Columbia Records, αρνήθηκε να κυκλοφορήσει το “Various Positions” και μαζί του το “Hallelujah” και το υπέροχο “Dance Me to the End of Love”. Δεν τους φάνηκαν αρκετά... εμπορικά!

"Ο Leonard Cohen, ήταν ένας προφήτης"

Το ντοκιμαντέρ “Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song” σκηνοθέτησαν οι Dayna Goldfine και Dan Geller, που εργάστηκαν με σεβασμό, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρίες από φίλους, θαυμαστές και συνεργάτες. “Ο Leonard Cohen, ήταν ένας προφήτης και έγραφε συνεχώς” είπε η Goldfine.

Η ποίησή του έθιξε ζητήματα για τη θρησκεία, τον έρωτα και τη μοναξιά, δίνοντας ελπίδα απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής. Το “Hallelujah” μπορεί σε κάποια αυτιά να μοιάζει “παλιό”, όμως γράφτηκε το 1983 με ένα Casio συνθεσάιζερ. “Δεν υπάρχει άλλος τραγουδοποιός όπως ο Cohen” είπε ο Alan Light. “Η προσέγγισή του στη γλώσσα ήταν διαφορετική από οποιουδήποτε άλλου. Οι στίχοι του έχουν τις ρίζες τους στην ποίηση και τη λογοτεχνία, από όπου και ξεκίνησε τις σπουδές του”.

Η δισκογραφική δεν ήθελε το Hallelujah - Δεν ήταν εμπορικό

Όταν η δισκογραφική του αποφάσισε ότι το “Various Positions” και το Hallelujah δεν θα είχε την εμπορική βαρύτητα που περίμεναν, ο Cohen απογοητεύτηκε τρομαχτικά, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σε ανεξάρτητη δισκογραφική. “Ο Leonard παρατηρούσε με έκπληξη και ευχαρίστηση πώς αυτό το τραγούδι που είχαν απορρίψει με τέτοιο τρόπο έγινε τελικά ένα εμβληματικό κομμάτι στην καριέρα του” είπε ο Light για την αντίδραση του Cohen στην επιτυχία του κομματιού.

“Μιλούσε συχνά για ένα αίσθημα εκδίκησης ή δικαιοσύνης που είχε για το ότι το τραγούδι αυτό αναγνωρίστηκε και τελικά εκτιμήθηκε.” Δεν ήταν πάντως μόνο η ερμηνεία του Cohen, που έφυγε από τη ζωή το 2016 σε ηλικία 82 ετών, που έκανε τόσο αγαπητό το κομμάτι.

Η επιτυχία του Hallelujah είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα που αφορά στους στίχους, τη μουσική, την ερμηνεία και τη χρονική στιγμή, το λεγόμενο “timing”. Αν ψάξουμε σήμερα στο Spotify θα βρούμε κυρίως την ερμηνεία του Jeff Buckley και όχι του Cohen.

Θυμίζουμε ότι ο Jeff Buckley ερμήνευσε το Hallelujah στον μοναδικό του δίσκο με τίτλο “Grace” το 1994. Το 1997 σε ηλικία μόλις 30 ετών και ενώ είχε να δώσει ακόμα πολλά στη μουσική σκηνή, o Buckley πνίγηκε σε παραπόταμο του Μισισιπή. Ήταν γιος του μουσικού Tim Buckley, που πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 28 ετών.

Το Hallelujah όμως έγινε… πιο “ποπ” από ποτέ όταν “ξαναζωντάνεψε” στη δημοφιλή ταινία “Shrek” το 2001.

Στο " Shrek" το ξαναθυμήθηκαν όλοι

Όπως διαβάζουμε στους Times, o Andrew Adamson, ένας από τους σκηνοθέτες του “Shrek” είχε ακούσει τη version του “Hallelujah” από τον John Cale των Velvet Underground στο soundtrack της ταινίας “Basquiat”. Και έτσι το επέλεξε. Υπάρχει ένα σημείο στην ταινία που ο Shrek νιώθει ερωτευμένος, αλλά περιθωριοποιημένος και μόνος, και εκεί ήρθε το “Hallelujah” να του... κρατήσει συντροφιά. Ο Αμερικανο-Καναδός Rufus Wainwright τραγούδησε τη δική του εκδοχή, βασισμένος στην ερμηνεία του Cale, και αυτό ήταν το κομμάτι που ακούστηκε στον “Shrek”.

Στα μετέπειτα χρόνια το τραγούδι πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικά σόου, ενώ το έχουν τραγουδήσει ο Bob Dylan, ο Bono, ο Ed Sheeran, η K.D. Lang, ο Jon Bon Jovi (όχι ιδιαίτερα πετυχημένα) και πολλοί άλλοι. Η Yolanda Adams το ερμήνευσε κατά την Εθνική Ημέρα Μνήμης για την Covid στο Lincoln Memorial.

Συγκινητική, πάντως, υπήρξε για τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ η ζωντανή ερμηνεία του ίδιου του Cohen στο Όκλαντ, της Καλιφόρνια. ”Το Hallelujah δεν είναι απλά ένα τραγούδι και μία ερμηνεία. Είναι η ουσία ενός ανθρώπου, το 'κέντρο' του, και η απάντησή του απέναντι στη ζωή" είχαν σκεφτεί τότε, και αποφάσισαν να το κάνουν ντοκιμαντέρ.

*Με πληροφορίες από Guardian, NY Times.

