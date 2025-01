Η έκπληξη στη λίστα του Billboard με τα πιο δημοφιλή τραγούδια της 25ετίας

To Βillboard δημοσίευσε τη λίστα με τα πιο δημοφιλή τραγούδια της 25ετιας, με το Νο1 να μην ανήκει στην πιο δημοφιλή τραγουδίστρια.

Το Billboard δημοσίευσε λίστες με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της πρώτης 25ετιας του 21ου αιώνα, αλλά τα πιο δημοφιλή τραγούδια του μέσου που παρακολουθεί όλα τα είδη και καταγράφει την πορεία κάθε δημιουργίας.

Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι εξήγησαν πως οι λίγες προέκυψαν από τις επιδόσεις των καλλιτεχνών στα Billboard Charts, από την αρχή του 2000 έως το τέλος του 2024.

Σε ό,τι αφορά το Artist of the 21st Century, όπως ονομάστηκε η λίστα, στην κορυφή εμφανίστηκε η Taylor Swift, χάριν του Eras Tour που ‘έσπασε’ ουκ ολίγα ρεκόρ.

Στο Νο2 ήταν ο Drake και στο Νο3 η Rihanna.

Στα των πιο επιτυχημένων, βάσει εμφανίσεων στα Billboard Charts, τραγουδιών, στο Νο1 δεν βρέθηκε κάποια δημιουργία της Swift.

Για την ακρίβεια, δεν υπήρχε ένα τραγούδι της στο ΤΟΡ10.

Την πρώτη θέση κατέκτησε το Blinding Lights του Weeknd, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 και έγινε αμέσως viral στο TikTok, με την πανδημία να παίζει ξεκάθαρο ρόλο στην επιτυχία του -μέσω της πλατφόρμας που απογειώθηκε εν μέσω lockdown.

Έμεινε στο TOP10 του Hot100 επί 57 εβδομάδες (από το Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021). Πέρασε και τέσσερις εβδομάδες στο Νο1.

Πήρε τη ‘νίκη’ από το Uptown Funk του Bruno Mars που τερμάτισε στο Νο2. Ακολούθησαν τα Stay (The Kid LAROI-Justin Bieber), Party Rock Anthem (LMFAO), I Gotta Feeling (The Black Eyed Peas), Shape of You (Ed Sheeran), Last Night (Morgan Waller), Closer (The Chainsmokers-Halsey), Levitating (Dua Lipa) και We Belong Together (Mariah Carey).