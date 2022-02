Η επιστροφή των Red Hot Chili Peppers: Στον "αέρα" το νέο τους τραγούδι, Black Summer

Η επάνοδος του John Frusciante στους Red Hot Chili Peppers πήρε και πάλι σχήμα και μορφή. Ο κιθαρίστας των Peppers επέστρεψε και μαζί του γύρισε ο χαρακτηριστικός του ήχος που ταυτίστηκε με το εμβληματικότερο κομμάτι της σπουδαίας πορείας της μπάντας.

Το Black Summer είναι το πρώτο single από τον επερχόμενο δίσκο τους, "Unlimited Love", το όγδοο κατά σειρά άλμπουμ της μπάντας, μετά το The Getaway του 2016. Είναι σαφές πως ο ήχος παραπέμπει κατ' ευθείαν στην αισθητική του Californication, κάτι που μεγαλώνει τις προσδοκίες μας για τα επόμενα tracks.

Ο ίδιος ο Frusciante, σχολιάζοντας το δικό του come back στην παρέα αλλά και τη νέα δουλειά, δήλωνε πρόσφατα πως θα αποτελεί ένα αμάλγαμα των πειραματισμών των Peppers μέσα στο χρόνο, σαν "φόρος τιμής" στην ίδια τους την ιστορία.

Το Unlimited Love θα κυκλοφορήσει την 1η Απριλίου από την Warner. Θυμίζουμε πως οι Peppers θα έρχονταν στο Ejekt Festival το καλοκαίρι του 2020, ωστόσο το live αναβλήθηκε λόγω covid. Φέτος θα περιοδεύσουν και πάλι στην Ευρώπη χωρίς όμως η Ελλάδα να είναι στις "στάσεις" τους. Ελπίζουμε πάντως ότι θα τους δούμε κάποια στιγμή στη χώρα μας, με αυτή τη σύνθεση.

Θυμίζουμε πως ο Frusciante αποχώρησε από το συγκρότημα για δεύτερη φορά το 2009 και αντικαταστάθηκε από τον Josh Klinghoffer που έπαιξε στα I’m With You του 2011 και το The Getaway του 2016. Η τελευταία του δουλειά με τους Peppers ήταν στο Stadium Arcadium.

"Ο στόχος μας είναι να χαθούμε στη μουσική", ανακοίνωσε η μπάντα για τη νέα κυκλοφορία. "Περνάμε άπειρες ώρες μαζί, αλλά και ο καθένας μόνος του, για να φτιάξουμε το καλύτερο άλμπουμ που μπορούμε. Οι κεραίες μας χάνονται σε όλο τον πλανήτη, και αισθανόμαστε απίστευτα ευλογημένοι που επιτέλους καταφέραμε να βρεθούμε ξανά στο ίδιο δωμάτιο, για να προσπαθήσουμε καλύτερα αυτή τη φορά. Περάσαμε μέρες, εβδομάδες και μήνες ακούγοντας ο ένας τον άλλο, ηχογραφώντας, τζαμάροντας ελεύθερα, για να βάλουμε σε μια σειρά τους ήχους μας με φροντίδα. Οι ήχοι μας συνεπήραν. Θέλουμε να στείλουμε ένα φως στον κόσμο, να εξυψώσουμε τους ανθρώπους, να τους ενώσουμε. Κάθε κομμάτι του νέου δίσκου μας, απηχεί την αισθητική και την άποψή μας για το σύμπαν. Είναι η αποστολή μας. Εργαζόμαστε, εστιάζουμε, προετοιμαζόμαστε έτσι ώστε να καβαλήσουμε το μεγαλύτερο κύμα όταν αυτό έρθει. Ο ωκεανός μας έδωσε το μεγαλύτερο κύμα και αυτός ο δίσκος είναι το ταξίδι που συνοψίζει τις ζωές μας. Ευχαριστούμε και καλή απόλαυση.

ROCK OUT MOTHERFUCKERS!"

To tracklist του Unlimited Love:

01 Black Summer

02 Here Ever After

03 Aquatic Mouth Dance

04 Not the One

05 Poster Child

06 The Great Apes

07 It’s Only Natural

08 She’s a Lover

09 These Are the Ways

10 Whatchu Thinkin’

11 Bastards of Light

12 White Braids & Pillow Chair

13 One Way Traffic

14 Veronica

15 Let ’Em Cry

16 The Heavy Wing

17 Tangelo

