Η μαγεία του AI: Ο Freddie Mercury "ερμηνεύει" συγκλονιστικά το τραγούδι του Τιτανικού

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια, καταφέρνοντας πολλές φορές το ακατόρθωτο, όπως το να "φέρνει στη ζωή" καλλιτέχνες που δεν βρίσκονται πια κοντά μας.

Το κανάλι "AI Covers Music" στο Youtube δημοσιεύει αγαπημένα κομμάτια καλλιτεχνών, τα οποία με τη βοήθεια του AI, "ξαναζωντανεύουν" μέσα από φωνές άλλων ερμηνευτών.

Πριν λίγες ημέρες, αναρτήθηκε στο εν λόγω κανάλι ένα τέτοιο δημιούργημα. Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το κανάλι αυτό, δημιούργησε ένα "cover" του Freddie Mercury, ο οποίος "ερμηνεύει" το διάσημο τραγούδι του Τιτανικού "My Heart Will Go On" της Celine Dion, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995.

Το αποτέλεσμα που έρχεται στα αυτιά μας είναι ομολογουμένως ανατριχιαστικό.

Απολαύστε το παρακάτω:

