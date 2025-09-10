Η μεγάλη επιστροφή των System Of A Down – Πού θα παίξουν live

Οι System of a Down επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές σκηνές το καλοκαίρι του 2026, φέρνοντας ξανά τη δυναμική τους μουσική και το έντονο κοινωνικοπολιτικό μήνυμα στη σκηνή.

Οι System Of A Down ανακοίνωσαν περιοδεία σε στάδια Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης, με σταθμό το Λονδίνο, όπου θα εμφανιστούν μαζί με τους Queens Of The Stone Age.

Η ανακοίνωση ακολουθεί μια σειρά από “σημάδια” που άφησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι Αρμενοαμερικανοί μεταλάδες, αφού το λογότυπό τους προβλήθηκε σε κτίρια σε Λονδίνο, Ιταλία και Γερμανία. Το συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει μεγάλη περιοδεία το επόμενο καλοκαίρι, μαζί με τους Queens of the Stone Age και τους πρόσφατα επανενωμένους Acid Bath.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στη Στοκχόλμη της Σουηδίας στις 29 Ιουνίου, με στάσεις στο Stade de France στο Παρίσι και στο Tottenham Hotspur Stadium στο Λονδίνο, ενώ θα περάσει επίσης από διάφορους χώρους σε Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μέσω προπώλησης για εγγεγραμμένους θαυμαστές, από 10 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συγκροτήματος. Η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 μ.μ. τοπική ώρα.

Η περιοδεία των System Of A Down με Queens of the Stone Age και Acid Bath για το καλοκαίρι 2026 περιλαμβάνει τους ακόλουθους σταθμούς:

Ιούνιος

29 – Σουηδία, Στοκχόλμη – Strawberry Arena

Ιούλιος

2 – Γαλλία, Παρίσι – Stade de France

6 – Ιταλία, Μιλάνο – Ippodromo Snai La Maura

8 – Γερμανία, Βερολίνο – Olympiastadion

10 – Γερμανία, Ντίσελντορφ – Open Air Park Düsseldorf

13 – Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο – Tottenham Hotspur Stadium

18 – Πολωνία, Βαρσοβία – PGE Narodowy

Ποιοι είναι οι System Of A Down

Οι Αρμενοαμερικανοί χεβιμεταλάδες System Of A Down είναι γνωστοί για το χαρακτηριστικό τους στιλ που συνδυάζει metal, alternative rock, punk και παραδοσιακά αρμενικά στοιχεία. Ιδρύθηκαν το 1994 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια και απαρτίζονται από τους Serj Tankian (φωνητικά), Daron Malakian (κιθάρα, φωνητικά), Shavo Odadjian (μπάσο) και John Dolmayan (ντραμς). Το συγκρότημα ξεχώρισε για την εκρηκτική ενέργεια των ζωντανών εμφανίσεών του, τους πολιτικά φορτισμένους στίχους του και τα πειραματικά μουσικά στοιχεία που ενσωματώνει στα άλμπουμ του.

Ξεχώρισαν για τη συνύπαρξη έντονου metal ήχου με παραδοσιακές αρμενικές επιρροές και κοινωνικοπολιτικά φορτισμένους στίχους, καλύπτοντας θέματα όπως η πολιτική καταπίεση, οι πόλεμοι και η κοινωνική αδικία. Η μπάντα είναι επίσης γνωστή για τη δράση της υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι System Of A Down κυκλοφόρησαν σημαντικά άλμπουμ όπως τα “Toxicity”, “Mezmerize” και “Hypnotize”, που τους καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπάντες της metal σκηνής της δεκαετίας του 2000. Παρά τις διακοπές και τις σόλο τους πορείες, συνεχίζουν να επηρεάζουν νέες γενιές ακροατών και να προσελκύουν χιλιάδες θαυμαστές στις ζωντανές τους εμφανίσεις παγκοσμίως.

Οι System of a Down συμμετέχουν στην Axis of Justice, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Serj Tankian μαζί με τον Tom Morello των Rage Against The Machine. Ο οργανισμός έχει ως στόχο να ενώνει μουσικούς, θαυμαστές της μουσικής και τοπικές πολιτικές οργανώσεις προκειμένου να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικά ζητήματα.