Η μεγάλη επιστροφή των The Cure – Ακούστε το νέο τους τραγούδι με τίτλο “Alone”

Οι The Cure κυκλοφόρησαν το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά από 16 χρόνια, με τίτλο “Alone” – Εν αναμονή του νέου άλμπουμ “Songs of a Lost World”.

Τραγούδια ενός χαμένου κόσμου… έτσι λέγεται το νέο άλμπουμ των The Cure, από το οποίο κυκλοφόρησαν μόλις το κομμάτι “Alone”. Ήδη σε μία ανάρτηση ακούσαμε ένα απόσπασμα… μια συμφωνική μπαλάντα με βαριά τύμπανα και εκεί πίσω μια ηλεκτρική κιθάρα, και τον εμβληματικό frontman Robert Smith να τραγουδά: «Αυτό είναι το τέλος κάθε τραγουδιού που τραγουδάμε / η φωτιά κάηκε έγινε στάχτη, τα αστέρια θολώνουν από τα δάκρυα».

Η πρεμιέρα του τραγουδιού των Cure έγινε στην εκπομπή της Mary Anne Hobbs στο BBC Radio 6 Music, που μεταδόθηκε το μεσημέρι στο Ηνωμένο Βασίλειο. To Alone σηματοδοτεί μια από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στην ιστορία της ροκ – μια επιστροφή που έχει συζητηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. 1η Νοεμβρίου έρχεται και ο δίσκος!

Η πιο πρόσφατη νέα μουσική του συγκροτήματος ήταν το “4:13 Dream” του 2008, το οποίο περιγράφηκε από τον Guardian τότε ως «θαυμάσια συμπαγές και ζωντανό, αν και τίποτα εδώ δεν κλιμακώνεται στα κλασικά ύψη». Ο Smith δήλωσε ότι ένας “αδελφός” δίσκος, με τίτλο “4:14 Scream”, θα κυκλοφορούσε το 2014, αλλά αργότερα … “ξεχάστηκε”.

Άκουσε το νέο τραγούδι των The Cure – “Alone”

The Cure – “Απλά παίζαμε ασταμάτητα μουσική για τρεις εβδομάδες”

Το 2018, ο Smith δήλωσε στον Guardian: “Από τότε δεν έχω γράψει σχεδόν καθόλου λέξεις. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες φορές που μπορείς να τραγουδήσεις συγκεκριμένα συναισθήματα. Έχω προσπαθήσει να γράψω τραγούδια για κάτι άλλο εκτός από το πώς ένιωθα, αλλά είναι στεγνά, είναι διανοητικά, και αυτό δεν είμαι εγώ”.

Στην ίδια συνέντευξη, εμπνευσμένος ίσως από το φεστιβάλ Meltdown το οποίο είχε επιμεληθεί, είπε ότι η μπάντα ήταν αποφασισμένη να επιστρέψει στο στούντιο. Οι επόμενες συναντήσεις το 2019 παρήγαγαν τεράστιο όγκο μουσικής, σύμφωνα με τον Smith: «Τα τραγούδια είναι περίπου 10 λεπτά, 12 λεπτά. Ηχογραφήσαμε 19 τραγούδια», δήλωσε στο Rolling Stone. «Απλά παίζαμε μουσική για τρεις εβδομάδες. Και είναι υπέροχο. Ξέρω ότι όλοι το λένε αυτό. Αλλά είναι πραγματικά γαμ@το. Είναι τόσο σκοτεινό. Είναι απίστευτα έντονο».

Αναφορικά με την προώθηση του νέου άλμπουμ, μαζί με τις μυστηριώδεις καρτ-ποστάλ που στάλθηκαν σε λίγους και εκλεκτούς, μια αφίσα αναρτήθηκε έξω από μια παμπ στη γενέτειρα του συγκροτήματος, το Crawley, με τις λέξεις Songs of a Lost World και την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου 2024 με ρωμαϊκούς αριθμούς – την υποτιθέμενη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Cure με πάνω από 17 εκατομμύρια μηνιαίες ακροάσεις στο Spotify

Με μια πλούσια δισκογραφία που εκτείνεται από νευρική κιθαριστική ποπ μέχρι νεογοτθική μεγαλοπρέπεια, οι Cure διατήρησαν ένα τεράστιο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των νεαρών οπαδών τους.

Έχουν περισσότερες από 17 εκατομμύρια μηνιαίες ακροάσεις στο Spotify, σημαντικά περισσότερες από τις περισσότερες μπάντες της δεκαετίας του 1980. Έχουν κυκλοφορήσει 13 στούντιο άλμπουμ, δύο EP και πάνω από 30 singles και έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Συνέχισαν να περιοδεύουν τακτικά στα χρόνια μετά το “4:13 Dream”, παίζοντας πανηγυρικά σετ που συχνά ξεπερνούν τις τρεις ώρες. Τον Ιούλιο του 2019 ήταν συγκινητικά φανταστικοί στην Πλατεία Νερού στο EJEKT.

Πέρυσι ο Smith, τα έβαλε με την Ticketmaster για την περιοδεία των Cure στις ΗΠΑ το 2023, λέγοντας ότι “αρρώστησε” από τις χρεώσεις της εταιρείας και στη συνέχεια εξασφάλισε μερική επιστροφή χρημάτων για κάποιους κατόχους εισιτηρίων.

Το συγκρότημα αντιμετωπίζει και τη… φθορά του χρόνου, με διάφορους τρόπους. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πληκτράς Roger O’Donnell ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με μια πολύ σπάνια και επιθετική μορφή λεμφώματος, έναν καρκίνο του αίματος. “Είμαι καλά και η πρόγνωση είναι καταπληκτική. Ο τρελός δολοφόνος με το τσεκούρι χτύπησε την πόρτα και δεν απαντήσαμε” είπε.

The Cure – Από το The Rocket του Crawley στο Hall Of Fame

Έδωσαν την πρώτη τους συναυλία με το όνομα “The Cure” στο The Rocket στο Crawley στις 9 Ιουλίου 1978. Μέχρι τότε έπαιζαν με το όνομα “Easy Cure”.⠀

Στο βιβλίο του “Ten Imaginary Years”, ο Robert εξηγεί: “Πάντα πίστευα ότι το Easy Cure ήταν λίγο χίπικο, λίγο αμερικάνικος ήχος, λίγο West Coast, και το μισούσα. Κάθε άλλο γκρουπ που μας άρεσε είχε το ‘The’ μπροστά από το όνομά του, αλλά το The Easy Cure ακουγόταν ηλίθιο, οπότε το αλλάξαμε σε The Cure αντ’ αυτού. Αυτό αναστάτωσε μερικούς παλιούς οπαδούς… λοιπόν, ορίστε… νόμιζα ότι το The Cure θα ακουγόταν πολύ περισσότερο“.

Ο Smith αποκάλυψε ότι έχει ένα αντίγραφο της πρώτης επίσημης συναυλίας των The Cure (ως The Cure) που έγινε στις 9 Ιουλίου 1978 και υποστήριξε ότι πρόκειται να το κυκλοφορήσει κάποια στιγμή (αν και κανείς δεν τον εμπιστεύεται ότι θα το κάνει): “Ναι, το έχω σε κασέτα, θα το κυκλοφορήσω. Ήταν ηχογραφημένο σε μια παλιά κασέτα. Συνήθιζα να ηχογραφώ τα πάντα από την πλευρά της σκηνής, είναι λίγο γρατζουνισμένο, βρώμικο… είναι θορυβώδες.⠀[…] Ξεκινήσαμε το πρώτο μέρος της συναυλίας με κάτι που λεγόταν Mourning The Departed, το οποίο ήταν τρομερά επιτηδευμένο. Φτιάξαμε αυτή τη μουσική και ντυθήκαμε καλά και κάναμε μια σεάνς στην παμπ πριν την παράσταση.”

The Cure - Robert Smith Jack Plunkett/Invision/AP

Τον Μάρτιο του 2019 στο Barclays Center του Μπρούκλιν που φιλοξένησε την τελετή εισδοχής στο Rock & Roll Hall Of Fame 2019, εκατοντάδες από τα πιο διάσημα ονόματα της ροκ δέχτηκαν στους κόλπους της διοργάνωσης και τους The Cure. Μάλιστα την ανακοίνωση στη σκηνή έκανε ο Trent Reznor των Nine Inch Nails, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να αποτίσει φόρο τιμής στον Robert Smith και την παρέα του με έναν διθυραμβικό λόγο για την εμπειρία του να ακούει τους The Cure.

Ο Smith που είχε εκείνη τη βραδιά ένα περιστατικό με δημοσιογράφο που τον πλησίασε και της απάντησε “κάπως”… έχει δηλώσει ότι γενικά δεν νιώθει άνετα με συνεντεύξεις και συζητήσεις με αγνώστους και δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον ή επιθυμία να συμμετάσχει σε κανένα από τα δύο.