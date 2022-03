Η Σtella υπογράφει συμβόλαιο με την ιστορική δισκογραφική Sub Pop

Μετά από την κυκλοφορία του "The Break" στην Καναδική Arbutus στις αρχές του 2020 και το υποχρεωτικό "διάλειμμα" από τις ζωντανές εμφανίσεις (λόγω της πανδημίας), η Σtella επιστρέφει κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα στην περιπετειώδη μουσική της πορεία και υπογράφει με την ιστορική Sub Pop! (Δισκογραφική στέγη μεταξύ πολλών άλλων και των Beach House, Fleet Foxes, Father John Misty, Iron & Wine, Washed Out, Weyes Blood, αλλά και των Nirvana για μία περίοδο).

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η αμερικανική εταιρεία υποδέχεται την Σtella, αναφέροντας: "Η Sub Pop ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την ένταξη της Ελληνίδας Σtella στον εμβληματικό κατάλογο των καλλιτεχνών της. Με καταγωγή από την Αθήνα, η Σtella έχει προ πολλού αποδείξει την έμφυτη ικανότητά της να διηγείται ιστορίες με old-school ποπ ύμνους για τα πάθη και την έκσταση του έρωτα".

Το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της είναι το single "Charmed", το οποίο είναι ηχογραφημένο μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου μαζί με τον Άγγλο παραγωγό και βασικό μέλος των Swet Shop Boys, Redinho. Η Σtella σημειώνει χαρακτηριστικά: "Προσπαθούμε να γοητεύσουμε και να γοητευθούμε. Καθρεφτίζοντας ο ένας τις επιθυμίες του άλλου σαν πουλιά του παραδείσου σε ένα τροπικό δάσος, χορεύοντας ξέφρενα για να εντυπωσιάσουμε έναν πιθανό σύντροφο. Όμως, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα σχεδιάζουμε…".

Η εταιρεία επισημαίνει στο τέλος της ανακοίνωσης, πως το επόμενο διάστημα "θα έχουμε πολλά να πούμε για τη Σtella".

Ακούστε το τραγούδι "Charmed":

