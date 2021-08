It's Raining Men: "Πετάει" τους άνδρες από τους στίχους και γίνεται συμπεριληπτικό

Η Mila Jam είναι μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, καθώς και τρανς ακτιβίστρια ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις ΗΠΑ.

Η Jam πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το κομμάτι "It's Raining Them", το οποίο αποτελεί μια νέα έκδοση του παγκόσμιου χιτ του 1983, "It's Raining Men" των Weather Girls.

Η πολυτάλαντη ερμηνεύτρια έφερε το τραγούδι στους ρυθμούς του 2021, με στόχο αυτό να γίνει συμπεριληπτικό, αλλάζοντας στίχους του κομματιού.

Η λέξη "Men" αντικαταστάθηκε από το "Them" στον τίτλο και τους στίχους, και ο "ψηλός, ξανθός, κακός και σκληρός" αντικαταστάθηκαν με το "κουλ, τολμηρός, δυνατός και περήφανος".

Η νέα έκδοση του τραγουδιού κυκλοφόρησε για τον εορτασμό του World Pride, ενώ τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα streams θα δοθούν στην φιλανθρωπική οργάνωση "Gendered Intelligence".

Ακούστε παρακάτω το κομμάτι:

