José Carreras και Plácido Domingo – Οι δύο θρύλοι της όπερας σε μία ιστορική εμφάνιση στην Αθήνα

(Από αριστερά) Ο Placido Domingo, ο Jose Carreras και ο Luciano Pavarotti στην παράσταση "Encore! The Three Tenors" στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες, το 1994. Η 2η φορά που μοιράζονται τη σκηνή ever, η πρώτη στις ΗΠΑ. Mark J. Terrill/AP Photo