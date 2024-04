Kasabian και Altın Gün στο Lalibela Music Festival

Οι θρύλοι του indie rock μουσικού στερεώματος, οι Kasabian, και το ολλανδοτουρκικό psych folk συγκρότημα Altın Gün τα ονόματα που έσκασαν μύτη για το Lalibela Music Festival στο ΟΑΚΑ.

Το LALIBELA Music Festival επιστρέφει δυναμικά, μας κλείνει το μάτι και μετά τους Kasabian ανακοινώνει ακόμα μία έκπληξη!

Το πρωτοποριακό συγκρότημα Altın Gün, που έχει αποθεωθεί από διεθνή τύπο και κριτικούς, έρχεται να πλαισιώσει τους Kasabian την Τρίτη 2 Ιουλίου και να μας ταξιδέψει σε εξωτικούς και ψυχεδελικούς μουσικούς προορισμούς!

Οι Altın Gün είναι το ολλανδοτουρκικό psych folk συγκρότημα με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, που αναβιώνουν κυρίως τουρκικό ρεπερτόριο folk, ψυχεδελικής, funk και rock μουσικής της δεκαετίας του 1970 και έχει ήδη ξεσηκώσει με τους ήχους του Ευρώπη και Αμερική.

Με τέρμα τα μπάσα και τσίτες την ανατολίτικη γκρούβα, σώμα και πνεύμα θα οδηγηθούν στο πιο απελευθερωτικό, αισθαντικό λίκνισμα, ιδανική εισαγωγή πριν αφεθούμε στη μουσική φρενίτιδα των Kasabian, τραγουδώντας…

So, come on it… Get on it… The troops are on fire…

Οι θρύλοι του indie rock μουσικού στερεώματος – οι Kasabian – είναι ένα από τα σπουδαία σχήματα που θα απολαύσουμε την Τρίτη 2 Ιουλίου και θα μας καθηλώσει με τον ατελείωτο ενθουσιασμό του! Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το “Coming Back To Me Good” – το νέο καλοκαιρινό single από το επερχόμενο άλμπουμ τους, “Happenings“.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τη μεγαλύτερη συναυλία τους στο Victoria Park, αλλά και την κυκλοφορία του νέου τους album, θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε ακυκλόφορητα τραγούδια αλλά και αγαπημένες παλαιότερες επιτυχίες για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε μέχρι τελικής πτώσης.

Το μοναδικό μίγμα του ψυχεδελικού ροκ, funk, synth pop, αλλά και της cosmic reggae με τις παραδόσεις της Ανατολικής και τουρκικής folk μουσικής, έχει οδηγήσει σε sold-out περιοδείες σε όλο τον κόσμο και σε εντυπωσιακές εμφανίσεις στα κορυφαία διεθνή φεστιβάλ όπως Coachella και Primavera.