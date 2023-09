Katy Perry: Έγινε κατά 225 εκατομμύρια πλουσιότερη με μόνο μια υπογραφή

Η Katy Perry πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής της στη Litmus Music, με πολλές πηγές να τιμολογούν τη συμφωνία αυτή στα 225 εκατομμύρια δολάρια.

Η πώληση καλύπτει και τα πέντε άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Perry για την Capitol Records, από το One of the Boys του 2008 έως το Smile του 2020.

Αυτό περιλαμβάνει πολυπλατινένιες επιτυχίες όπως τα Firework, Teenage Dream, Hot 'n' Cold, California Gurls και I Kissed A Girl.

Όπως γράφει το BBC, η Litmus κατέχει πλέον το μερίδιο της Perry στις κύριες ηχογραφήσεις και τις εκδόσεις για τους δίσκους της, κάτι που σημαίνει ότι θα εισπράξει τυχόν μελλοντικά δικαιώματα που θα κερδίσει η μουσική της.

Δύο από τα τραγούδια της - το Dark Horse και το Roar - έχουν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Το Roar είναι επίσης ένα από τα βίντεο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών στο YouTube, με 3,8 δισεκατομμύρια views.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Litmus, Hank Forsyth, δήλωσε: "Τα τραγούδια της Katy αποτελούν ουσιαστικό μέρος του παγκόσμιου πολιτιστικού ιστού. Είμαστε τόσο ευγνώμονες που συνεργαζόμαστε ξανά με έναν τόσο αξιόπιστο συνεργάτη του οποίου η ακεραιότητα λάμπει σε ό,τι κάνει."

