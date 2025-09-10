Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Ραγίζουν καρδιές Κότσιρας και Σταρόβας για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του

Έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Δημήτρης Σταρόβας και Γιάννης Κότσιρας θυμούνται τον καλό τους φίλο με δύο συγκινητικές αναρτήσεις.

Χθες, Τρίτη (09/09) συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από την ημέρα που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 63 ετών, από ανακοπή καρδιάς, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο αλλά και τους φίλους και συνεργάτες του.

Έξι χρόνια μετά, οι ίδιοι άνθρωποι δεν σταματούν να μιλούν για εκείνον, είτε σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις είτε από σκηνής, ενώ με αφορμή τη συμπλήρωση κάθε χρόνου από τον θάνατό του, οι δικοί του άνθρωποι αφιερώνουν λίγα λόγια για εκείνον και διαδικτυακά.

“9/09/2019. Έξι χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα“, έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα του Γιάννη Κότσιρα, καθώς ο τραγουδιστής συνόδευσε μια κοινή τους φωτογραφία με το μήνυμα: “Είναι το γέλιο σου… Έξι χρόνια φιλαράκι μου. Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω“.