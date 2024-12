Leon Οf Athens: “Ήθελα να φτιάξω έναν δίσκο που γουστάρω να ακούω”

Ο Leon Οf Athens μιλά στο NEWS 24/7 με αφορμή το νέο του άλμπουμ “Athens On Repeat”, μια συλλογή nu-pop αγγλόφωνων τραγουδιών

Έχοντας διαρκή παρουσία στο εξωτερικό, συνεργασίες με μεγάλα ονόματα δημιουργών της παγκόσμιας σκηνής, δεκάδες εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε Ευρώπη και Αμερική και πολλές επιτυχίες στις spotify playlists εκτός Ελλάδας o Leon Οf Athens επιστρέφει με το άλμπουμ “Athens On Repeat”.

Το Athens On Repeat, αποτελεί μια συλλογή nu-pop αγγλόφωνων τραγουδιών από τον Leon Of Athens, σε συνεργασία με μια διεθνή ομάδα δημιουργών, που ξεκίνησε με τo single 17, συνεχίστηκε με επιτυχίες, όπως το Starlight και Keep Me Coming Back και ολοκληρώνεται τώρα με την κυκλοφορία δύο ολοκαίνουργιων τραγουδιών, του Nothing Like You και φυσικά του Somewhere To Go.

Joey Leo

Ο Leon Οf Athens και η Αθήνα

Πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στη μουσική και ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι θες να ασχοληθείς επαγγελματικά;

Ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία με κλασική κιθάρα και πιάνο, αλλά συνειδητοποίησα ότι αυτό θέλω να κάνω στην ζωή μου όταν δημιούργησα την πρώτη μου μπάντα με τους παιδικούς μου φίλους, τους “Mimosa’s Dream”.

Το καλλιτεχνικό σου όνομα, Leon of Athens, φέρνει στο μυαλό την πόλη της Αθήνας. Ποια είναι η σχέση σου με την Αθήνα και πώς σε εμπνέει δημιουργικά;

Με την Αθήνα έχω πολύ στενό δεσμό. Μια σχέση βαθιάς αγάπης που καμιά φορά όμως βαραίνει και κουράζει. Εξού και ο στίχος “feels like Athens On Repeat” που έδωσε και τον τίτλο του δίσκου. Η Αθήνα είναι μια από τις ιστορικότερες πόλεις του κόσμου, το κέντρο του αρχαίου πολιτισμού. Είναι επίσης διασταύρωση μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων, Αφρικής και Ασίας. Είναι ένα μέρος γεμάτο φαινομενικές αντιθέσεις και ακριβώς αυτό το στοιχείο την κάνει τόσο ενδιαφέρουσα. Όλα αυτά κάτω από το φώς ενός γλυκού ήλιου, που πολλές φορές κρύβει αντί να φωτίζει τα προβλήματα.

Το “feels like Athens on repeat” είναι η άδεια Αθήνα που έβραζε εκείνο το καλοκαίρι, μετά από ένα δύσκολο χρόνο. Κάθε μέρα έμοιαζε σαν την προηγούμενη, ήταν σαν λούπα. Το μόνο που ήθελα ήταν κάπου να πάω -Somewhere To Go- , αυτό το κάπου δεν ήταν όμως ένας άλλος τόπος, αλλά η ζεστασιά ενός συγκεκριμένου ανθρώπου.

Joey Leo

Το “Athens On Repeat” περιλαμβάνει τραγούδια με μια nu-pop αισθητική. Ποια ήταν η κύρια έμπνευση πίσω από τη δημιουργία του άλμπουμ;

Μεγάλωσα μέσα σε πολλά είδη μουσικής και για αυτό δεν έχω κολλήματα. Από ροκ ελληνική και ξένη, pop, ηλεκτρονική, hip-hop και jazz. Υπάρχουν αληθινές και όμορφες δημιουργίες σε κάθε είδος. Αυτό που ήθελα να κάνω στο Athens On Repeat είναι να φτιάξω έναν δίσκο που γουστάρω να ακούω.

Γενικά πάντα επιδιώκω να κάνω πράγματα που μου αρέσουν να ακούω και σαν ακροατής. Αυτό που μου αρέσει στην σύγχρονη εναλλακτική pop είναι ότι κάτω από την ομπρέλα του singer-songwriter μπορείς να φέρεις στοιχεία παραγωγής αλλά και μουσικά απο διάφορους κόσμους και ρεύματα. Στο “Athens On Repeat” έχω εντάξει στοιχεία από 80s pop, indie pop των 00s, R&B, pop punk μέχρι τα remixes που είναι electro.

Το τραγούδι “Somewhere To Go”, που αποτελεί τον ύμνο του άλμπουμ, γράφτηκε σε μια άδεια καλοκαιρινή Αθήνα. Τι σημαίνει για σένα αυτή η εικόνα και πώς επηρέασε τους στίχους;

Η πόλη είναι μέσα μας. Όπου και να πας να ξεφύγεις αν δεν είσαι καλά μέσα σου είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις. Η άδεια Αθήνα το καλοκαίρι μπορεί να μοιάζει με παράδεισο ή με έρημο. Στο “Somewhere To Go” ήταν σαν μια έρημος με τζιτζίκια (χαχα).

Συνεργάζεσαι με διεθνείς δημιουργούς, όπως οι David Sneddon, Katerine Duska και Tobie Tripp. Πώς διαμορφώνει αυτές τις συνεργασίες η ελληνική σου ταυτότητα;

Είναι πολύ ωραία αυτή η ανταλλαγή ιδεών με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές παραστάσεις. Την Κατερίνα την εξαιρώ γιατί είναι Ελληνίδα και έχουμε παρόμοιες παραστάσεις και κοσμοθεωρία και έχουμε γράψει και ελληνικά κομμάτια μαζί. Ο David που είναι χρόνια συνεργάτης μου μεγάλωσε στην Γλασκώβη και έχει πολύ πλάκα αυτός ο διάλογος με εικόνες ακραία διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσα να είχα συνεγραστεί με καλύτερη ομάδα ανθρώπων από αυτούς. Τρελά ταλέντα όλοι τους.

Έχεις μια έντονη διεθνή παρουσία, αλλά και βαθιές ρίζες στην Ελλάδα. Πώς ισορροπείς ανάμεσα σε αυτές τις δύο πραγματικότητες;

Νιώθω τυχερός για αυτό και προνομιούχος γιατί μπορώ με αυτό τον τρόπο να απομακρύνομαι και να βλέπω τον κόσμο και τις καταστάσεις που με βαραίνουν από μακριά. Απ’ το αεροπλάνο που λέει και ο Κώστας Χατζής. Η Ελλάδα και η Αθήνα είναι το σπίτι μου και ο τόπος που αγαπάω. Μόνο αν αγαπάς κάτι πολύ όμως μπορεί να σε επηρεάζει ή και να σε πληγώνει τόσο μερικές φορές.

Στα τραγούδια σου, όπως στο “Nothing Like You”, συχνά προβάλλεται το θέμα της ελευθερίας. Τι σημαίνει για σένα η ελευθερία στη ζωή και στη μουσική;

Η ελευθερία για μένα είναι το παν. Στη ζωή και στη μουσική η ελευθερία της έκφρασης. Δυστυχώς αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ζουν ανελεύθεροι σε μια οικογένεια, σε μια πατρίδα, σε μια θρησκεία, σε μια κοινωνική τάξη και φυσικά μέσα στο ίδιο μας το μυαλό. Απ’οτι αντιλαμβάνομαι με τον χρόνο η ελευθερία απαιτεί μια διαρκή εσωτερική και εξωτερική, κοινωνική μάχη .

Ποιοι καλλιτέχνες ή μουσικά ρεύματα σε έχουν επηρεάσει περισσότερο;

Ω! Είναι τόσοι πολλοί που αγαπώ. Θα πω μόνο μερικούς. Radiohead, The Cure, Daft Punk, Bowie, Παυλίδης, Air, RHCP, Στέρεο Νόβα και από πιο σύγχρονους η Billie Eilish και η Chappell Roan.

Πιστεύεις ότι η ελληνική ποπ μουσική μπορεί να κατακτήσει ακόμα μεγαλύτερο κοινό στο εξωτερικό; Ποιοι είναι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτό;

Γιατί όχι. Όλα είναι πιθανά. Πρόσφατα η Κατερίνα Ντούσκα μπήκε στα βρετανικά charts με το “Sunshine”. Στην εποχή του Τικ Τοκ και του Spotify οι μουσικές μετακινήσεις ξεπερνούν τα σύνορα πολύ πιο εύκολα από το παρελθόν.