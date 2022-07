Liam Gallagher: 10 πράγματα για τον θρύλο των Oasis που θυμίζουν παλιές εποχές

Από το 1991 έως το 2009, ο Liam Gallagher ήταν η ψυχή της αγγλικής ροκ μπάντας Oasis, από το Μάντσεστερ. Έτσι τον μάθαμε και έτσι καθήλωσε το κοινό του.

Είναι ο "bigmouth" της Britpop, ένας καλλιτέχνης που με τη φωνή και το attitude του καθόρισε ολόκληρη την βρετανική σκηνή των τελευταίων δεκαετιών, τόσο με τους Oasis όσο και με την προσωπική του καριέρα.

Το νέο album του, "C'mon You Know" θέτει νέους στόχους σε μια καριέρα που αν μην τι άλλο είχε πολλές κορυφές και μεγάλη λατρεία από τους θαυμαστές του. Πρόσφατα βρέθηκε στο Release Athens όπου ερμήνευσε επιτυχίες των Oasis αλλά και δικά του κομμάτια. Ας θυμηθούμε όμως μερικές από τις στιγμές της καριέρας του μέχρι τον πρόσφατο δίσκο του.

1. Γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1972, Άγγλος σε καταγωγή, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, αυτός και ο μεγαλύτερος του αδερφός, ο Noel, βρέθηκαν μαζί στους Oasis, όπου ο Noel παρόλες τις αλλαγές παρέμεινε.

2. Το ντεμπούτο των Oasis; To 1994 με ένα άλμπουμ σταθμό! “Definitely Maybe”, το οποίο γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ η μπάντα άρχισε να αποκτά το δικό της κοινό.

3. Αν και το ντεμπούτο των Oasis στο περίφημο Glastonbury Festival συνέβη ένα μήνα πριν κυκλοφορήσουν το “Definitely Maybe”, η επιστροφή τους το 1995 ως headliners ήταν η στιγμή που έγινε σαφές πως είχε γεννηθεί ένα από τα πιο “δυνατά” συγκροτήματα της δεκαετίας. Η ερμηνεία του Liam στο “Slide Away”, με το ντέφι περασμένο γύρω από τον λαιμό του παραμένει μια iconic στιγμή της καριέρας του.

4. Το 2017, ο Gallagher ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του με την κυκλοφορία του πρώτου σόλο άλμπουμ του, ”As You Were” (2017), το οποίο έγινε εμπορική επιτυχία. Ήταν στην κορυφή των βρετανικών charts και ήταν το ένατο με τις ταχύτερες πωλήσεις της δεκαετίας του 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο - με πάνω από 103.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 2018, το άλμπουμ έγινε πλατινένιο με πάνω από 300.000 πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

5. Το δεύτερο άλμπουμ του, ”Why Me?” έλαβε θετικές κριτικές και ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών chart κατά την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο του 2019.

6. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της μουσικής, ο Gallagher διακρίνεται για το ξεχωριστό στυλ τραγουδιού του και την αθυρόστομη, θαρραλέα και επιθετική προσωπικότητά του. Η στάση του τα χρόνια που οι Oasis -στα μέσα της δεκαετίας του 1990 - είχαν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, τράβηξε την προσοχή των βρετανικών ταμπλόιντ. Συχνά ήταν τα δημοσιεύματα με ιστορίες σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών και την καταστροφική του συμπεριφορά.

7. Τον Μάρτιο του 2010, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος frontman όλων των εποχών σε δημοσκόπηση αναγνωστών από το περιοδικό Q. Το 2019, έλαβε το MTV Europe Music Award για το "Rock Icon".

8. Ιδιαίτερος, με στυλ που ξεχωρίζει, χροιά που κάνει τη διαφορά και με ένα νέο άλμπουμ που μας θυμίζει παλιές καλές εποχές, την περίοδο που δεν μπορούσαν να γίνουν συναυλίες βάσει των κανονισμών για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, κράτησε συντροφιά σε εκατομμύρια ανθρώπους με ένα ιστορικό live stream διασχίζοντας τον Τάμεση με μία φορτηγίδα.

9. Στη συνέχεια διοργάνωσε μία μεγάλη συναυλία για τους εργαζόμενους του NHS και όσους έδωσαν μάχη κατά της πανδημίας στην πρώτη γραμμή, στο O2 Arena του Λονδίνου.

10. Ο Gallagher δεν αποχωρίζεται το κλασικό μπουφάν παρκά και τα γυαλιά του, που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν στις live εμφανίσεις του.





