Liam Payne: Από το X Factor στην κορυφή με τους One Direction και το άδοξο τέλος

Η είδηση θανάτου του Liam Payne σε ηλικία μόλις 31 ετών, προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο. Η ταραχώδης ζωή του τραγουδιστή, οι ένδοξες εποχές με τους One Direction και το άδοξο τέλος.

Ο Liam Payne πρωτοεμφανίστηκε στη μουσική σκηνή ως ένας 14χρονος με όνειρα και φιλοδοξίες, όταν δοκίμασε την τύχη του στο X Factor το 2008.

“Θα έπρεπε να συγκεντρώνομαι στα μαθήματά μου, αλλά το τραγούδι δεν φεύγει από το μυαλό μου”, είχε δηλώσει στην πρώτη του οντισιόν, με έντονη προφορά από το Γουλβερχάμπτον και χαρακτηριστική φράντζα.

“Είναι όνειρο και θα ήθελα πολύ να το κάνω”.

Τραγούδησε το “Fly Me to the Moon” και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του τους κριτές, όπως και με την παιδική του γοητεία. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, έκλεισε πονηρά το μάτι στην Cheryl, που τότε ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του talent show,

Ωστόσο, ο Simon Cowell δεν ήταν ακόμα πεπεισμένος ότι ήταν έτοιμος, και του πρότεινε να επιστρέψει όταν τελειώσει το σχολείο.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Liam επέστρεψε για την επόμενη ευκαιρία του, ερμηνεύοντας το “Cry Me a River” το 2010, δείχνοντας πλέον ώριμη παρουσία και αυτοπεποίθηση. Οι κριτές διέκριναν τη μεταμόρφωσή του, με τον Cowell να αναγνωρίζει τη λάμψη της νέας του πορείας.

Το X Factor είχε ακόμα δύσκολες αποφάσεις να πάρει εκείνη τη χρονιά, αλλά οι κριτές αποφάσισαν να ενώσουν πέντε αγόρια σε μια μπάντα. Έτσι, οι Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles, και Louis Tomlinson σχημάτισαν τους One Direction.

Φτάνοντας στην κορυφή των charts

Αν και το συγκρότημα κατέκτησε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό, η πορεία τους ήταν προδιαγεγραμμένη. Ο Cowell υπέγραψε το συγκρότημα στην δισκογραφική του εταιρεία και, με το ντεμπούτο τους σινγκλ What Makes You Beautiful, άνοιξαν το δρόμο για την κορυφή των charts.

Ο Liam, ο “σοβαρός” της μπάντας, θυμάται περιστατικά από τις πρώτες τους περιοδείες, όταν το χάος ήταν συχνά μέρος της καθημερινότητάς τους. “Πιάτα πετιούνταν από τα παράθυρα και στρώματα κυλούσαν από τις σκάλες στα ξενοδοχεία”, είχε δηλώσει σε συνέντευξη του 2019.

Η ξαφνική φήμη ήταν δύσκολη να διαχειριστεί. Σε συνέντευξή του στο BBC Radio 1 το 2020, παραδέχθηκε ότι ένιωθε μεγάλη πίεση στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος. “Ήταν δύσκολο να απολαύσεις τη στιγμή, όταν υπήρχε τόση ένταση”, είχε δηλώσει.

Όμως, με τον καιρό, έμαθε να διαχειρίζεται την πίεση και να απολαμβάνει τις επιτυχίες.

One Direction AP Photo John Shearer

Οι One Direction εξελίχθηκαν σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πουλώντας πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους και γεμίζοντας στάδια με φανατικούς θαυμαστές.

“Ήταν μια πολύ μπερδεμένη εμπειρία. Χρειάστηκε χρόνος για να καταλάβω πώς να υπάρχω πέρα από τη δουλειά μου, αλλά τώρα νιώθω τυχερός”, είχε πει στο BBC το 2019.

Παράλληλα, ο Liam Payne ανακάλυψε το ταλέντο του στη σύνθεση τραγουδιών, γράφοντας αρκετά από τα τραγούδια των τελευταίων δύο άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως το Story of My Life και το Steal My Girl.

Το τέλος των One Direction και οι πρώτες “σκοτεινές” μέρες

Κι ενώ είχαν φτάσει στο πικ της καριέρας τους σαν boy band, τότε ξεκίνησαν και οι πρώτες εντάσεις. Το 2022, ο Liam αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι κάποια στιγμή τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή στα παρασκήνια, αναφέροντας ότι είχε έρθει σε έντονη σύγκρουση με ένα άλλο μέλος της μπάντας.

Όταν οι One Direction ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους το 2016, ο Liam βρέθηκε αντιμέτωπος με την πίεση της φήμης και άρχισε να στρέφεται στο αλκοόλ.

“Συμπεριφερόμουν πολύ αλλοπρόσαλλα εκείνη την περίοδο”, είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή του στο BBC.

Ακολουθώντας σόλο καριέρα και κυκλοφόρησε το επιτυχημένο single Strip That Down το 2017, που έφτασε στην τρίτη θέση των βρετανικών charts. Παράλληλα, η συνεργασία του με τη Rita Ora στο For You για το soundtrack του Fifty Shades Freed έφτασε στην όγδοη θέση.

Προσωπικά, η ζωή του Liam ήταν επίσης γεμάτη προκλήσεις. Απέκτησε έναν γιο, τον Bear, με την τραγουδίστρια Cheryl το 2017, αλλά χώρισαν το 2018. Αργότερα, αρραβωνιάστηκε τη μοντέλο Maya Henry το 2020, όμως η σχέση τους τελείωσε.

Liam Payne και Maya Henry AP Photo Vianney Le Caer

Τα τελευταία χρόνια, ο Liam Payne αντιμετώπισε και προβλήματα υγείας, με δύο νοσηλείες το 2023 λόγω προβλημάτων με τα νεφρά του. Παράλληλα, η σόλο καριέρα του δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική που είχε στην αρχή.

Το comeback single του Teardrops, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, δεν κατάφερε να μπει στα charts, και υπήρξαν αναφορές ότι το δεύτερο σόλο άλμπουμ του και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μπήκαν στον πάγο.

Αν και η καριέρα του πέρασε από έντονες αναταράξεις, ο Liam Payne συνέχισε να παλεύει για να επαναπροσδιορίσει την πορεία του στη μουσική σκηνή, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να διαχειριστεί τις προκλήσεις της προσωπικής του ζωής. Η πίεση της φήμης και οι προσωπικές δυσκολίες δεν ήταν εύκολες να αντιμετωπιστούν, με τον ίδιο να μιλά ανοιχτά για τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας και της διαχείρισης της δημοσιότητας.

Στα λόγια του, η συνειδητοποίηση του πόσο ευάλωτος ήταν κατά τη διάρκεια της καριέρας του στους One Direction, αλλά και μετά τη διάλυση της μπάντας, αντικατόπτριζαν την εσωτερική του μάχη. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, η ξαφνική μετάβαση από την ανωνυμία στην παγκόσμια φήμη ήταν κάτι που δεν μπορούσε εύκολα να διαχειριστεί.

“Η φήμη είναι κάτι που με έκανε να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και να χάνω τον έλεγχο σε πολλές στιγμές”.

Όμως, παρά τις δυσκολίες, ο Liam Payne παρέμεινε αποφασισμένος να αφήσει το δικό του στίγμα στη μουσική βιομηχανία.

Η προσωπική του διαδρομή, με τις απογοητεύσεις αλλά και τις στιγμές θριάμβου, αποδεικνύει ότι ακόμα και τα μεγαλύτερα αστέρια πρέπει να βρουν τον δρόμο τους μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις και πίεση.