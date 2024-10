Liam Payne: Νεκρός ο πρώην τραγουδιστής των One Direction – Έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου

Ο Liam Payne έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες.

Τραγικό τέλος σε ηλικία μόλις 31 ετών για τον πρώην τραγουδιστή των One Direction, Liam Payne, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Μπουένος Άιρες, ο Payne έπεσε από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου Casa Sur, το οποίο βρίσκεται στην κοσμοπολίτικη γειτονιά Παλέρμο της πρωτεύουσας της Αργεντινής, έχοντας «εξαιρετικά σοβαρά τραύματα». Οι ιατροί που έσπευσαν στο σημείο επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ασφάλειας του Μπουένος Άιρες, Πάμπλο Πολιτσίκιο, δήλωσε στο Associated Press ότι ο Payne «έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου του». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο μετά από αναφορά για «επιθετικό άνδρα που πιθανώς βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ». Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί άκουσαν έναν θόρυβο και εντόπισαν τη σορό του Payne στην αυλή του ξενοδοχείου.

Ο Αλμπέρτο Κρεσέντι, επικεφαλής του συστήματος υγείας της Αργεντινής, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Todo Noticias ότι οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και προχωρούν στη διενέργεια νεκροψίας. Απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του αν ο Payne πήδηξε από το μπαλκόνι ή έπεσε κατά λάθος. «Στο σημείο έφτασε ομάδα έκτακτης ανάγκης και επιβεβαίωσε τον θάνατο του άνδρα, ο οποίος αργότερα αποκαλύφθηκε πως ήταν μέλος μουσικού συγκροτήματος. Τα τραύματά του από την πτώση ήταν βαριά. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα».

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Αργεντινής, ο Payne βρισκόταν στο Μπουένος Άιρες για να παρακολουθήσει τη συναυλία του πρώην μέλους των One Direction, Niall Horan.

Associated Press

Ποιος ήταν ο Liam Payne

Ο Liam Payne ήταν ένα από τα πέντε μέλη των One Direction, του συγκροτήματος που σχηματίστηκε το 2010, όταν καθένας από τους τραγουδιστές είχε συμμετάσχει στο βρετανικό μουσικό διαγωνισμό The X Factor.

Αφού απέτυχαν να συνεχίσουν -ο καθένας ξεχωριστά- στον διαγωνισμό, οι Payne, Horan, Zayn Malik, Harry Styles και Louis Tomlinson δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα boy bands της εποχής, πούλησαν πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και κέρδισαν εκατομμύρια θαυμαστές.

Μέχρι τη διάλυσή τους το 2016, οι One Direction είχαν έξι τραγούδια που μπήκαν στο Top 10 των αμερικανικών charts του Billboard.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Payne ξεκίνησε σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας το άλμπουμ LP1 το 2019. Η τελευταία του κυκλοφορία ήταν το single “Teardrops”, τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Liam Payne αφήνει πίσω του τον 7χρονο γιο του, Bear Grey Payne, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, τη μουσικό Cheryl, γνωστή ως Cheryl Cole από την εποχή που ήταν μέλος του συγκροτήματος Girls Aloud. Η Cheryl υπήρξε κριτής στο The X Factor κατά τη διάρκεια της σεζόν που εμφανίστηκαν οι One Direction.

Ο Payne αφήνει, επίσης, πίσω του τους γονείς του, Geoff και Karen Payne, καθώς και τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του, Ruth και Nicola.

Σοκαρισμένοι οι θαυμαστές του

Το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα), εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που έχασε τη ζωή του, με την αστυνομία να αποκλείει την είσοδο.

Πολλοί θαυμαστές του βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, με δάκρυα στα μάτια, προσπαθώντας να παρηγορήσουν ο ένας τον άλλον, ενώ άλλοι κοιτούσαν με δέος προς το ξενοδοχείο, του οποίου όλες οι κουρτίνες ήταν κλειστές. «Νιώθω συντετριμμένη. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή και δεχόμουν bullying στο σχολείο, τα τραγούδια του με βοήθησαν. Είμαι συντετριμμένη. Ήρθα μόλις έμαθα τα νέα» δήλωσε στον Guardian η 26χρονη θαυμάστρια, Martina Belaustgui. «Τον είδα στη συναυλία του Niall πριν από λίγες εβδομάδες. Τραγουδούσε, χόρευε».

«Τον συνάντησα όταν ήμουν 12 ετών. Ήταν με την οικογένειά του και του ζήτησα να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ήταν τόσο ευγενικός. Ήμουν πολύ ντροπαλή, προσπάθησε να μου μιλήσει αλλά δεν μπορούσα να πω τίποτα. Το μετανιώνω» ανέφερε από την πλευρά της η 25χρονη θαυμάστρια Mariana Pinto.

Ο Payne ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός τραγουδιστής

Ο Liam Payne πέρασε δύο φορές από οντισιόν στο X Factor, καταφέρνοντας να προχωρήσει με τη δεύτερη προσπάθειά του το 2010, όταν ερμήνευσε την εκδοχή του Michael Bublé στο τραγούδι Cry Me A River.

Τελικά, έγινε μέλος των One Direction, όπου ανακάλυψε το ταλέντο του στη σύνθεση τραγουδιών, με αποτέλεσμα να συμβάλει καθοριστικά στα μισά περίπου τραγούδια των δύο τελευταίων άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως τα History, Steal My Girl και Story Of My Life.

Όταν ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του, συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop μουσικής, όπως ο Ed Sheeran, ο Charlie Puth και ο Ryan Tedder των OneRepublic.

«Η σύνθεση για τους One Direction ήταν μια διαφορετική διαδικασία, γιατί ήξερες τι ήθελαν τα παιδιά» είχε δηλώσει ο ίδιος στο BBC. «Αγαπώ αυτά τα τραγούδια – μην με παρεξηγήσετε – αλλά ήξερα γιατί τα έγραφα και τι στόχευα».

Στα σόλο τραγούδια του, απέφευγε συνήθως τα ερωτικά θέματα, επιλέγοντας πιο ώριμα, όπως η κατάθλιψη και ο χωρισμός. «Είμαι ειδικός στους χωρισμούς, όπως φαίνεται» είχε πει. «Για μένα, ήταν πιο εύκολο να γράφω από μια τέτοια θέση, γιατί τα συναισθήματα είναι πιο έντονα».