Λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα ο Sting ανακοινώνει νέο άλμπουμ - Ακούστε το πρώτο τραγούδι!

Λίγες μέρες πριν από τις δύο μοναδικές συναυλίες του στην Αθήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2021, στο Ηρώδειο, στη σκιά της Ακρόπολης, ο 17 φορές βραβευμένος με Grammy, Sting ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο «The Bridge», με πρώτο single το «If it is Love». Πρόκειται για ένα ρομαντικό τραγούδι που αγγίζει με την αισθαντική φωνή του καλλιτέχνη.

Το album “The Bridge” δημιουργήθηκε εν μέσω πανδημίας και μέσα από πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα του καλλιτέχνη. Τα ολοκαίνουργια τραγούδια του album αποτελούν έμπνευση του Sting από ποικίλα είδη μουσικής που έχει δοκιμάσει καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του, όπως rock n’ roll, jazz, classical & folk.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown της περσινής χρονιάς από ένα σύνολο μουσικών συμπεριλαμβανομένων των Dominic Miller (guitar), Josh Freese (drums), Branford Marsalis (saxophone), Manu Katché (drums), Martin Kierszenbaum (keyboards), Fred Renaudin (synthesizer).

Τα τραγούδια είναι σε παραγωγή των Sting & Martin Kierszenbaum και σε μίξη των Robert Orton, Donal Hodgson & Tony Lake.

Βρείτε και ακούστε το “If It’s Love”, εδώ!

Ο Sting στο Ηρώδειο

Τρία χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στη χώρα μας, ο Sting επιστρέφει στην Ελλάδα, για να γιορτάσει τα 70α γενέθλιά του με το ελληνικό κοινό, σε δύο μοναδικές συναυλίες στο Ηρώδειο -στον ίδιο χωρο που είχε πραγματοποιήσει τις τελευταίες συναυλίες του εδώ το 2018.

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, λοιπον, ο Sting θα επιστρέψει στο Ηρώδειο για δυο μοναδικές βραδιές. «Sting the Songs» είναι ο τίτλος των δύο αυτών συναυλιών, ένας τίτλος που προϊδεάζει για τις μεγάλες επιτυχίες που πρόκειται να ακούσουμε από τον διάσημο καλλιτέχνη.

O Sting και οι Police

Ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 στο θρυλικό συγκροτήμα Police, με τους οποίους έμεινε μόλις 5 χρόνια, τα οποία όμως ήταν πολύ παραγωγικά, αλλά και επιτυχημένα, έχοντας κυκλοφορήσει τεράστιες επιτυχίες όπως το «Every Breath You Take».

Μετά από τους Police, ο Sting συνέχισε την καριέρα του ως σόλο καλλιτέχνης και κατάφερε όχι μόνον να διαπρέψει, αλλά και να ξεχωρίσει.

Συνθέτης, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας, ακριβιστής, ο Sting έχει καταφέρει να θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες εν ζωή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έχει αποσπάσει 17 μουσικά βραβεία Γκράμι, τιμητική αναφορά στο Rock n’ Roll Hall of Fame, αλλά και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Μερικές από τις πιο τεράστιες επιτυχίες του είναι τα «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Every breath you take», «Fragile» και πολλά πολλά άλλα, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στο Ηρώδειο!

